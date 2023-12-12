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Новости Происшествия
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ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

дубінський

Высший антикоррупционный суд принял решение обязать полицию Шевченковского района начать досудебное расследование по факту избиения народного депутата Александра Дубинского в Киевском СИЗО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Dubinsky.pro, сообщение на котором публикуют адвокаты нардепа.

Также отмечается, что ранее Шевченковский суд Киева в лице судьи Сидорова рассмотрел заявление Дубинского без его присутствия, без материалов дела, не увидел в избиении нардепа состав преступления и отказал о внесении соответствующего заявления в ЕРДР.

Также адвокаты сообщили, что Печерский суд (судья Шапутько) вынес решение о применении мер безопасности в отношении нардепа Дубинского, пока он находится в СИЗО. Его будут содержать в одиночной камере отдельно от других.

ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО 01

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Напомним, 2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов.

13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Также Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу.

7 декабря Киевский апелляционный суд оставил нардепа Дубинского под стражей.
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Топ комментарии
+9
Треба разів 10 провести з ним слідчі експерименти, максимально близько до реальності. Поки у Дубинського ребер вистачить...
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12.12.2023 21:39
+6
Решение суда- Дубинского не побили, а ему в тупой собачий рот как бы помягче сказать...
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12.12.2023 21:38
+6
🤔
А що, є акт про побиття і медична експертиза? Щось не бачив такого. Але... Якщо так, то звісно треба розслідувати! (треба ж знати кому подякувати та пожурити що мало). А якщо немає, то що розлідувати?
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12.12.2023 21:39
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Решение суда- Дубинского не побили, а ему в тупой собачий рот как бы помягче сказать...
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12.12.2023 21:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Jpea37JJeok

епілог
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13.12.2023 08:14 Ответить
Так всё круто начиналось и так печально закончилось.
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13.12.2023 09:10 Ответить
🤔
А що, є акт про побиття і медична експертиза? Щось не бачив такого. Але... Якщо так, то звісно треба розслідувати! (треба ж знати кому подякувати та пожурити що мало). А якщо немає, то що розлідувати?
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12.12.2023 21:39 Ответить
Там, похоже, очередь стоит из желающих расписать фейс этого Бениного пуделя. Причем со всех конкурирующих лагерей.
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12.12.2023 21:44 Ответить
Ну значить треба відкривати конкурс: "найбільші ураження при найменшій видимості"! Переможців - до камери з цим лайном, а після - гарний душ і грошова компенсвція за моральні збитки
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12.12.2023 22:15 Ответить
Тобто висновок рентгенолога слідчого ізолятора - фейк? А, взагалі -то, нехай його засудять хоч і на довічне. Але - засудять. Якщо таку одіозну фігуру, народного депутата (його ж ніхто не лишив цього звання) змогли відгамселити у сізо, то уявляєте, що з нами може бути, якщо, не дай Бог, туди попасти, винному чи не винному. Беззаконня повне, на що тоді сподіватися? Чому ми радіємо, ми цивілізовані люди, чи дикуни? Як тільки пішов проти влади, зразу став ворогом, а до того не знали, не бачили? Чи у нас право зараз стоїть на тому - "вийди на вулицю, спитай 100 чоловік". От на це вони і розраховують, роблять із людей бидло і дикунів. На жаль...
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12.12.2023 22:38 Ответить
Треба разів 10 провести з ним слідчі експерименти, максимально близько до реальності. Поки у Дубинського ребер вистачить...
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12.12.2023 21:39 Ответить
Так вже ж писали що ніякого побиття не було
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12.12.2023 21:39 Ответить
Згоден, треба уважно розслідувати чому цього підара не вбили!
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12.12.2023 21:39 Ответить
Це, мабуть, ота безумна з ВРУ чудить…
Можливо, це вона і на шиферів нападала…, тому, мабуть, і квартиру так за дешево їй злампічили…
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12.12.2023 21:40 Ответить
То був Маленький Гвинтик (Кива), але це не точно...
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12.12.2023 21:40 Ответить
Мабуть мало … всипте ще… бо дуже голосно кукарека….
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12.12.2023 21:56 Ответить
От суки, як переживають за "тупим собачим ротом". Той ВАКС потрібно гарно поперетрахівать...., кацапських тварюк там сидить достатньо.
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12.12.2023 22:02 Ответить
Хитрая ТВАРЬ, сам пару раз специально с койки свалился и теперь будет свои права качать.
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12.12.2023 22:17 Ответить
Не жалко... Так ему и надо... Всё так. Но и не так тоже. Потому что это показывает, что никакого закона как не было, так и нет. Мусора, тем более тюремные, творят любую заказуху. Это вам переможные реформы.
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12.12.2023 22:31 Ответить
А яке відношення має антикорупційний суд до Дубінського, підозрюваного і звинуваченого в державній зраді?
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12.12.2023 22:35 Ответить
Мабуть, юридично обгунтовується тим, що дубінській - не лише державний зрадник, а й корупціонер (що відповідає дійсності)
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12.12.2023 23:34 Ответить
то захист Дубінського таким чином дає знати прокурорам (передовсім САПовським), набушникам і всьому суспільству, що йому потрібно ще висувати звинувачення в корупції?
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13.12.2023 01:12 Ответить
Взагалі то вірно, по справі: дії гестапо імені авакяна треба уважно розслідувати
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12.12.2023 23:21 Ответить
У нас ще при савецком саюзе було , що як маланцу у трамваї наступлять випадково на ногу, то вже через день в радіо "Свобода" коичали про ангисемітизм! Так і з цим вишкрябком Бені зараз.
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13.12.2023 00:05 Ответить
Тю блин... Шо там расследовать. Чувак подошел к стене и начал об нее биться.)) Еле оттащили. Стене требуется ремонт.)
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13.12.2023 00:59 Ответить
А ВАКС підключається до розслідування будь-якого ув'язненого тільки за його скаргою?
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13.12.2023 01:52 Ответить
БРАН-ЗУ-ЛЄТ-КА!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Jpea37JJeok
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13.12.2023 08:18 Ответить
 
 