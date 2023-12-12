ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО (обновлено)
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Высший антикоррупционный суд принял решение обязать полицию Шевченковского района начать досудебное расследование по факту избиения народного депутата Александра Дубинского в Киевском СИЗО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Dubinsky.pro, сообщение на котором публикуют адвокаты нардепа.
Также отмечается, что ранее Шевченковский суд Киева в лице судьи Сидорова рассмотрел заявление Дубинского без его присутствия, без материалов дела, не увидел в избиении нардепа состав преступления и отказал о внесении соответствующего заявления в ЕРДР.
Также адвокаты сообщили, что Печерский суд (судья Шапутько) вынес решение о применении мер безопасности в отношении нардепа Дубинского, пока он находится в СИЗО. Его будут содержать в одиночной камере отдельно от других.
Напомним, 2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов.
13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.
Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.
3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.
Также Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу.
7 декабря Киевский апелляционный суд оставил нардепа Дубинского под стражей.
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епілог
А що, є акт про побиття і медична експертиза? Щось не бачив такого. Але... Якщо так, то звісно треба розслідувати! (треба ж знати кому подякувати та пожурити що мало). А якщо немає, то що розлідувати?
Можливо, це вона і на шиферів нападала…, тому, мабуть, і квартиру так за дешево їй злампічили…
https://www.youtube.com/watch?v=Jpea37JJeok