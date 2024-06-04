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депутат (3277) путин (30484) государственная измена (1496) ГБР (2818)

Высказывания нардепов-госпредателей тождественны тезисам Путина перед вторжением, - ГБР провело лингвистический анализ

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ГБР и лингвисты, сопоставив выступление российского диктатора Владимира Путина перед полномасштабным вторжением и нарративы ряда народных депутатов Украины, которым сейчас выдвинули подозрение в государственной измене, нашли признаки тождества.

Об этом заявил первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Удовиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все были потрясены тем, что произошло, весь мир смотрел обращение президента вражеской страны, слышал те нарративы, которыми он оправдывал необходимость так называемой СВО. И, знаете, тогда у меня появилось ощущение, что это уже было, я уже это слышал - такое себе дежавю", - рассказал Удовиченко.

По словам первого заместителя директора ведомства, тогда в ГБР начали анализировать публичные выступления украинских политиков.

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"Мы поняли, что именно эти путинские нарративы с недавних пор отдельные украинские политики доводят до общества, формируя, собственно, конкретное общественное мнение", - отметил Удовиченко.

Итак, как пояснил он, в практике украинских правоохранителей появилась новая форма преступления госизмены - "вербальное содействие подрывной деятельности".

Удовиченко рассказал, что после того как убедили генпрокурора в необходимости применения новой модели определения госизмены, начали работать непосредственно с экспертами-лингвистами.

"Объясню простыми словами: сопоставляли выступление Путина с публичными заявлениями Кузьмина, Кивы, Рабиновича, Волошина, Шуфрича. Эксперты... сказали "да, фразы действительно тождественны". Итак, тот нарратив, который озвучил Путин, наши народные депутаты внедряли и распространяли в украинском обществе в течение определенного времени, формировали общественное мнение", - обратил внимание первый заместитель директора ГБР.

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Таким образом, как подчеркнул он, восприятие выступлений этих депутатов как представление их политической позиции было ошибочным.

"Говоря по-шпионски, они отрабатывали задание. Никоим образом это не было политической позицией - это была подготовка общественного мнения к тем процессам, которые, к сожалению, сегодня происходят с нашей страной", - отметил Удовиченко.

По данным Честно, более 50 нардепов являются подозреваемыми по уголовным делам.
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Топ комментарии
+10
А чи не хочуть у ДБР провести лінгвоекспертищу деяких жартів 95 кварталу стосовно Майдану, України і посуванню кчцапами украхнських кордонів?
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04.06.2024 10:49
+10
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04.06.2024 10:52
+7
не з того починаєте !!! треба було починати перевірку з 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ 2014-19 років, "найвеличнішого" зе-янелоха оманського та усієї його прокацтської фсб шобли з ж ОПи прі3.14здента - з дермаків, татарових, подоляків і тд.тп. !!!



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04.06.2024 10:50
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Клоуны *** ...никому ваши лингвистични експертизы не в хер не вперлись
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04.06.2024 10:45 Ответить
А чи не хочуть у ДБР провести лінгвоекспертищу деяких жартів 95 кварталу стосовно Майдану, України і посуванню кчцапами украхнських кордонів?
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04.06.2024 10:49 Ответить
Якщо зробити такі самі експертизи інших опзжшників, результати будуть схожі.
При гіпотетичному формуванні Уряду Національного Порятунку і Довіри оці самі "вербально сприяючі підривній діяльності" теж увійдуть до його складу. Інакше УНПД буде неповним, без представників опозиції, отже, ні на яку "єдність" формально претендувати не зможе.
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04.06.2024 10:49 Ответить
До речі, дуже показово, що за контроверсійні рішення (на кшталт закону про мобілізацію) разом зі слугами голосували опзж, а от ЄС, притомна частина Голосу та навіть БЮТ НЕ ГОЛОСУВАЛИ!!!
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04.06.2024 10:59 Ответить
не з того починаєте !!! треба було починати перевірку з 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ 2014-19 років, "найвеличнішого" зе-янелоха оманського та усієї його прокацтської фсб шобли з ж ОПи прі3.14здента - з дермаків, татарових, подоляків і тд.тп. !!!



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04.06.2024 10:50 Ответить
якась казуїстика навиворіт
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04.06.2024 10:51 Ответить
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04.06.2024 10:52 Ответить
А "сайдьомся пасєрєдінє" досліджували?
А "российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"?
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04.06.2024 10:52 Ответить
Варто висвітлювати суспільству незалежну оцінку лінгвістів стосовно висловлювань всіх публічних осіб. Ну от, наприклад, зараз всі прокацаплені шнирі скавчать про "нелігітимність зє" і хором підбурють до Майдану який має вимагати виборів. Вся ця фуйня написана в москві і тих хто це проголошує потрібно били халявами по пиці.
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04.06.2024 10:54 Ответить
До речі, Порох у Раді прямо виступив і сказав, що це фігня і він цього не підтримує... Це показово! Бо якби були дійсно законні підстави, опозиція б це підхопила.
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04.06.2024 11:01 Ответить
На жаль таких шнирів прямо тут достатньо.
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04.06.2024 11:35 Ответить
Та "да". Трохи ще лишилось, але з кожним їх стає менше.
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04.06.2024 12:07 Ответить
"Ми зрозуміли, що саме ці путінські наративи українські політики майбутні верховні головнокомандувачі доводять до суспільства, формуючи, власне, конкретну громадську думку"
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04.06.2024 11:00 Ответить
А хоч один конкретний наратив оприлюднити і хоч одного депутата, що його повторював, для прикладу слабо? Щоб можна було оцінити, що ви там нарили, бо довіри до зеленого патякання ноль. Пʼять років суцільного кіздєжа, єцифровізації та єдіжіталізації уже задовбали.
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04.06.2024 11:20 Ответить
"Пять років" це фігня в порівнянні з тим терміном який призначить Суд Зєлєнскому і його найближчим поплічникам...
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04.06.2024 11:40 Ответить
а де у переліку Люся Абдрестович???
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04.06.2024 11:20 Ответить
Це жиденя ще своє отримає... Карма **** зла.
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04.06.2024 11:41 Ответить
Заяви нардепів України тотожні із заявами пуйла? Виходить, що Кузьмін, Кива, Рабінович, Волошин, Шуфрич та інші вороги, а їх брати єлдак, татаров, шурма, смірнов,подоляк патріоти? Це виходить, що є природні вовки, які ідять м'ясо, а є для зелених баранів ті, що їдять траву?
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04.06.2024 11:28 Ответить
Невже прокинулися? Скоріше просто вдають бурхливу діяльність.
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04.06.2024 13:27 Ответить
Підтримую повністю, аналіз лінгвістів треба провести для депутатів ,а також аматорів із 95 кварталу .
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04.06.2024 20:31 Ответить
"зіставляли виступ Путіна з публічними заявами Кузьміна, Киви, Рабіновича, Волошина, Шуфрича" (с)
??? Чому в цьому списку нема Бойка, Павленка, Качного, Німченка, Скорика та інших??? (цих, хто зараз засідає в Раді, згадав, з потугами. Тих хто втік - Натаху, наприклад - пропускаю).
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04.06.2024 23:28 Ответить
"у практиці українських правоохоронців з'явилася нова форма злочину держзради - "вербальне сприяння підривній діяльності""

Цю практику конче потрібно оформити окремою статтею в Кримінальному Кодексі.
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04.06.2024 23:30 Ответить
 
 