Высказывания нардепов-госпредателей тождественны тезисам Путина перед вторжением, - ГБР провело лингвистический анализ

ГБР и лингвисты, сопоставив выступление российского диктатора Владимира Путина перед полномасштабным вторжением и нарративы ряда народных депутатов Украины, которым сейчас выдвинули подозрение в государственной измене, нашли признаки тождества.

Об этом заявил первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Удовиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все были потрясены тем, что произошло, весь мир смотрел обращение президента вражеской страны, слышал те нарративы, которыми он оправдывал необходимость так называемой СВО. И, знаете, тогда у меня появилось ощущение, что это уже было, я уже это слышал - такое себе дежавю", - рассказал Удовиченко.

По словам первого заместителя директора ведомства, тогда в ГБР начали анализировать публичные выступления украинских политиков.

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"Мы поняли, что именно эти путинские нарративы с недавних пор отдельные украинские политики доводят до общества, формируя, собственно, конкретное общественное мнение", - отметил Удовиченко.

Итак, как пояснил он, в практике украинских правоохранителей появилась новая форма преступления госизмены - "вербальное содействие подрывной деятельности".

Удовиченко рассказал, что после того как убедили генпрокурора в необходимости применения новой модели определения госизмены, начали работать непосредственно с экспертами-лингвистами.

"Объясню простыми словами: сопоставляли выступление Путина с публичными заявлениями Кузьмина, Кивы, Рабиновича, Волошина, Шуфрича. Эксперты... сказали "да, фразы действительно тождественны". Итак, тот нарратив, который озвучил Путин, наши народные депутаты внедряли и распространяли в украинском обществе в течение определенного времени, формировали общественное мнение", - обратил внимание первый заместитель директора ГБР.

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Таким образом, как подчеркнул он, восприятие выступлений этих депутатов как представление их политической позиции было ошибочным.

"Говоря по-шпионски, они отрабатывали задание. Никоим образом это не было политической позицией - это была подготовка общественного мнения к тем процессам, которые, к сожалению, сегодня происходят с нашей страной", - отметил Удовиченко.

По данным Честно, более 50 нардепов являются подозреваемыми по уголовным делам.