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Новини
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Понад 50 нардепів є підозрюваними у кримінальних справах, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

депутат,вр,рада,верховна

Щонайменше 54 депутати Верховної Ради IX скликання отримали підозри у кримінальних злочинах. 25 із них підозрюють у корупції.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що встановити точну кількість та імена нардепів, яким висунули підозри в кримінальних правопорушеннях, неможливо. Адже ім’я підозрюваних не можна оприлюднювати до вироку суду.

При цьому лише детективи НАБУ повідомили про підозри у вчиненні кримінальних злочинів 54 народним депутатам. Також існують провадження щодо нардепів, які ведуть СБУ, Офіс генпрокурора та інші правоохоронні органи.

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Рух ЧЕСНО зібрав із відкритих джерел інформацію про 42 нардепів, щодо яких є підозри у кримінальних правопорушеннях від початку роботи Верховної Ради IX скликання. Серед них представники усіх парламентських фракцій та груп, окрім "Голосу". Найбільше підозр отримали депутати від "Слуги народу" та нині забороненої ОПЗЖ.

нардепи підозрювані

Найбільше депутатів отримали підозри за статтями про недостовірне декларування, державну зраду та хабарництво.

Так за підрахунками Руху ЧЕСНО, 25 нардепів мають підозри у різних корупційних злочинах. Найбільше серед них нардепів від монобільшості.

Зокрема 13 нардепів підозрюються у недостовірному декларуванні. Ще щонайменше шестеро нардепів підозрюються у пропозиції чи прийнятті хабарів, двоє - у зловживанні впливом, ще двоє - у службовому підробленні.

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Ще 12 нардепів IX скликання мають підозри у злочинах проти нацбезпеки зокрема за статтями про держзраду, колабораціонізм та посягання на територіальну цілісність України. Найбільше серед них - представники забороненої проросійської партії ОПЗЖ.

нардепи підозрювані

Серед інших статей, за якими підозрюються нардепи - службове підроблення для виїзду за кордон, шахрайство, ухилення від сплати податків, кнопкодавство і погрози вбивством.

За підрахунками Руху ЧЕСНО, із 42 нардепів із підозрами щонайменше щодо 11 уже є судові вироки. Утім, більшість з них уникли відповідальності через сплив строків давності чи завдяки каяттю.

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11 парламентарів із підозрами станом на зараз втратили депутатські крісла. Але ті з підозрюваних нардепів, хто не був позбавлений мандатів і не сидить у СІЗО, можуть і далі голосувати в Раді.

Автор: 

ВР (14971) депутат (1775) недоторканність (546) підозра (767)


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Топ коментарі
+7
Та які 50?-- якшо Чесно
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05.04.2024 13:14
+5
Публиковать подобное - мерзость !
Снова ,суки, начнете про Порошенко, который обогатился в 80 раз?
Снова про УБИЛ БРАТА?
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05.04.2024 13:13
+5
А шо ви хтіли від зеленої шобли, жюльки та зажопників?
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05.04.2024 13:14
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І ВСЕ ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.04.2024 13:12 Відповісти
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05.04.2024 13:26 Відповісти
Публиковать подобное - мерзость !
Снова ,суки, начнете про Порошенко, который обогатился в 80 раз?
Снова про УБИЛ БРАТА?
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05.04.2024 13:13 Відповісти
Та які 50?-- якшо Чесно
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05.04.2024 13:14 Відповісти
А шо ви хтіли від зеленої шобли, жюльки та зажопників?
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05.04.2024 13:14 Відповісти
От Тимошенко единственный Волынец. И то за какую-то фигню в декларации. А вот от ПОПа в разы больше. Разве не так, грицько?
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05.04.2024 14:21 Відповісти
Та так, але ж це тому шо їх туди мало потрапило. А тобі нагадати в яких партіях зародились такі як корольєвська та бєглий олігарх оніщенко?
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05.04.2024 15:07 Відповісти
Не важливо де народилося. Важливе - де померло.
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05.04.2024 15:46 Відповісти
Для тих ,в кого коротка пам"ять - Порох свого часу був серед засновників СДПУ (О) і Партії відродження регіонів (яка потім стала Партією Регіонів ) і ще Петро Олексійович був міністром економіки в першому уряді Азірова .
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05.04.2024 17:29 Відповісти
Слухай, так ідеї карла маркса теж були благі. Рівноправ'я та соціалізм з комунізмом. А в що його перетворили члєніни та сраліни комуняцькі ми прекрасно знаємо.
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05.04.2024 17:49 Відповісти
Ось це і є частина відповіді на питання чому не працює ленд-ліз чому Штати не дають допомогу Україні чому немає ще у нашому небі F-16 чому Петріоти прикривають тільки посольства і консульства в Києві і ці ЧОМУ в той час коли Україна стікає кров'ю!
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05.04.2024 13:14 Відповісти
Всего то,на агента сивковича дело открыли или из моцквы его надежно крышуют?
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05.04.2024 13:17 Відповісти
Варто було злочинному угрупуванню назватись партією «Слуга народу» і воно вже утворює монобільшісь у Верховній Раді! «Мудрий» нарід клюнув!
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05.04.2024 13:37 Відповісти
Ага, от тільки 90% цих справ закінчаться нічим. Причому розваляться навіть не добравшись до суду. А самі "жирні" моменти ігноруються і навіть справи не відкриваються. Найкращий приклад, це Безугла. Відкрита проти неї справа за те, що шлялась по штабах і чимось там намагалась керувати? Що вже говорити про факти корупції у виконанні Слуг, це так, дрібниці на фоні багатьох інших злочинів.
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05.04.2024 13:42 Відповісти
за все годы незалежности- все говно всплыло и пошло во власть, поэтому война, нищета
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05.04.2024 14:15 Відповісти
За голосування "по партійним спискам" корупція не припиниться ніколи. Тільки справжня мажоритарна система, коли виборці можуть відкликати корумповане падло, змінить ситуацію. А зараз потрібні комітети Лінча на місцях.
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05.04.2024 14:16 Відповісти
"Мажоритарка" вже була при кучмоні ... Не требо повертатися в теж саме лайно з весільними фотографами й Кілєю Котлетою . Вже є з 2024 року закон про відкриті списки .
А мажорітарка вже 3 останні президентськи каденції допомогла програвшим парламенські вибори резідентам сворити штучну більшість . Ібукович в 2012 році просрав "партійні списки" але за рахунко мажоритарці -- отримав більшість в Зраді .
В восени 2014 року Порошенко партія програла НФ вибори й була лише друга , але за рахункок дрессованих бізнесменів Порошенко виявився переможцем й в ВР .
В 2019 році ЗЕ-уьопище по списках не отримало більшості (43%) й тільки через усяких дубинських й Ко. тобто гунявих мажоритарників отримала монобільшість .
Беспартійні депутати це синонім безпринципності . Таке працювало на народ тільки коли не було партій від слова вгагалі (крім комуняцької мафії) й тільки в пику компартійців народ обирав Чорновола , Хмару , Донія й Яворівського .... але ж як тільки прийшов кучоолігархат , так зразу стало зрозумілим , що мажоритарка це копрадорський капіталізм ...
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05.04.2024 14:49 Відповісти
Мажоритарна система в усіх без винятку успішних країнах. Але те що у нас називається "мажоритаркою" це зовсім іншого розливу. Кандидат в депутати на Заході має як мінімум 10 років проживати і мати нерухомість та працевлаштування по місцю голосування. Такого щоб чортило жив у Києві і ніколи в житті не бував в місці з якого висувається в депутати там в принципі бути не може. Виборці можуть відкликати свого депутата протягом двох тижнів. Депутати можуть оголосити імпічмент президенту або змінити премєра за місяць. Оце і є мажоритарна система, а не "гречкосійство" яким лякають дебілів всі ******* "партії" які створені за олігархічні гроші.
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05.04.2024 16:18 Відповісти
ВБ , Японія , Австралія , Германія , Нідерланди , Шведція , Норвегія , Фінляндія , Австрія - назовіть хоч одну з цих країн де вибори саме В ПАРЛАМЕНТ відбувається по безпартійному принципу а замість партій існують взяті з невідомо від куди абсолютно безвідповідальні кандидати ... Бо відкриті партійні списки це точно не мажорітарка . Й головне - це робить будь які меншини абсолютно безправними й не можуть мати своїх представників . Це навіть в розвинутих країнах , де нема вплива олігархату мажорітарних кандидатів абсолютно без будь яких політичних погдялів й без будь якої позиції , що збирає в законодавчі органи абсолютне лайно , які як флюгер реагують на "народні забаганки" - тобто : це популізм у кубі .
Відкриті списки це абсолютно найбільш досконала система . Бо ти не можешь не мати якихось поглядів , або формуй навколо свої поглядів іншу партію , але друкуй партійну програму й партійну тактику . Це зовсім інший інтелект вимага , а не тупо пообіцять кожній бабі по чоловіку й навіть двох . Або відмінити податки й "кожному виборцю по куму в уряді" ... Неймовірно взяти ідеал й те , до чого таж Франція йшла 150 років через 5 республік , та страченного за колаборацію з гітлером премьера-лівака Лаваля . Може й для Франції часів Де'Голя й його нової партії голістів президентська форма й одномандатна мажорітарка це й вистражданий ідеал на той момент . Але зара для України це повний "алєс-капут" .
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05.04.2024 19:02 Відповісти
Щодо нібито "створени за олігархічні гроші" партій давайте пограймо в таку гру : ось я приводжу партії , а Ви мені називаєте олігарха ("імя сєстра) "й наскільки ці шкурні інтереси цих олігархів перемагають інтереси країни так як це розуміє лідери цих партій и як ці олігархічні інтереси вступають в конфлікт .
"Голос" , "Самооборона" , "Народний фронт" , "Батьківщина" , "Свобода" та навіть ЕС . Усі ці партії мали ключових міністрів й навіть своїх прем"єрів . Окремо про ЕС . Так цю партію створив олігарх й презідент , але Ви назовіть , будь ласочка, багато прикладів , коли той же Порошенко похезав інтересами держави й партійну програму через його бізнес-інтереаси ?! Може один приклад й знайдете . Я точно тут явно не його прихильник , але : Боже люби правду . По великому гамбургському рахунку може власник "Рошена" точно не найкрайщим був , але вже не настільки хезал на державний інтерес й багато втратив власних грошенят виключно заради державних інтересів . Той же Томос це дуже агресивний й проукраїнський крок й він через цей крок багато втратив власних грошей .
Требо зрозуміти , що з космоса ніякий едем на українську землю не прийде . Це й без анексій й вторнення був непростий й довгий шлях , але зараз так то вж вгазалі .

Знаєте , чому усі ці ригоблювотні так любили "вениційську комісію" особлив мерзота портнов -- бо вони таке нарекомендують без жодного урахування нашої спіціфіки . Теж саме - це зара пунктик (якому вже років 30) про професійну армію . Але життя довело, що це повна фігня й я не впевненний , що навіть якщо б ми були в НАТО , то ***** не наважилося вдертися й що цієї професійної армиї б вистачило б сил навіть утримати першу навалу ... Бо дивиться як США свого часу "захистили Кувейт" -- спочатку дали хусейну його захопити !
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05.04.2024 19:43 Відповісти
Не может быть, вывсеврете этодругое.
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05.04.2024 14:22 Відповісти
Надо бы не полупрозрачные фотки, а черные рамочки.
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05.04.2024 14:27 Відповісти
Я не є прихильником колишнього Пєтюна (хоча на фоні фофана -- він функціонально був в рази крайщим) , але яким хером до його прив"язали --111 статттю и тим більш 258-3 . Ці опудали хоча можуть назвати "террорістичну організацію" яку сворив Кондитер ?!
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05.04.2024 14:31 Відповісти
Так дело открыли. Просто у нас такое правосудие.
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05.04.2024 14:38 Відповісти
На грунті чого "відкрили" ?! Я йще розумію таку абстракцію як "держзрада" можно й без "факту злочину" відкривати , але коли стаття називається "створення террорістичної організації" то требо хоча б назвати цю ораганізацію ... я вже років так 25 шугаю усіх ідіотів , що волають "юлька-фарофка" одним питанням -- назовіть конкретно , що вОна вкрала й потім будемо це обговорювати . Це усіх волальникив ставить в глухий кут . Так й з Пєтюном -- кажу "сєстра імя ... імя назавітє" -- в відповід тиша . Терорістичної організації , яку нібито створив Кондитер не існує від слова взагалі .
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05.04.2024 14:48 Відповісти
Просто захотели и открыли. Тут важно желание открывателя и ничего больше.
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05.04.2024 14:50 Відповісти
Це тупо херня , бо може Порошенко (а він такий - зайву копійку не витратить на дурницю) не бачить сенсу витрачати гроші на кваліфікованного адвоката ?! Бо будь який би адвокат профі вже давно примусив би суддів закрити усі справи проти його , крім таких , які дуже важко довести на попередніх слуханнях, що не існує в пророді а ні "факту злочину" , а ні "суб"єкту злочину" . З терористичною організацією це на єдине клацання пальців доводиться .
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05.04.2024 14:56 Відповісти
Й йще -- я розумію "логіку" кирєєва . ,Його як хабарника ібуковичи примусили й гарантували життя в ********** якщо змінеться влада й воно точно втікло .

А який інтерес суддям у воюючий проти орків країни суддів яки обслуговоють забаганки ЗЕ-банди приймати рішення , які обнуляють їх репутацію и професійний статус . В Україні ніколи не буде таталітарізму -- це очевидно , як обслуговуючому персоналу ЗЕ-зграї їх а ніхто не чека в ********** . Де вони влаштуються через 5 років , коли ЗЕ піде обов"язково (я так вважаю йщо до кінця 2025 не досидить) ?! Я особисто не вірю , що хтось з ЗЕбанди може оплатити як тому кірєєву на 20 років наперед . Тим більш то було рішення не попереднє , а кінцеве . А тут вочевидь навійщо їм плямати свою репутацію ? Це ж очевидно , що усе висмоктано з конкретного пальця й ... не з першої десятки пальців ...
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05.04.2024 15:07 Відповісти
Нету у суддей репутации. Они продажные гниды, которые купили должности и теперь отбивают купленное.
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05.04.2024 15:08 Відповісти
 
 