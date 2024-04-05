Понад 50 нардепів є підозрюваними у кримінальних справах, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Щонайменше 54 депутати Верховної Ради IX скликання отримали підозри у кримінальних злочинах. 25 із них підозрюють у корупції.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що встановити точну кількість та імена нардепів, яким висунули підозри в кримінальних правопорушеннях, неможливо. Адже ім’я підозрюваних не можна оприлюднювати до вироку суду.

При цьому лише детективи НАБУ повідомили про підозри у вчиненні кримінальних злочинів 54 народним депутатам. Також існують провадження щодо нардепів, які ведуть СБУ, Офіс генпрокурора та інші правоохоронні органи.

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Рух ЧЕСНО зібрав із відкритих джерел інформацію про 42 нардепів, щодо яких є підозри у кримінальних правопорушеннях від початку роботи Верховної Ради IX скликання. Серед них представники усіх парламентських фракцій та груп, окрім "Голосу". Найбільше підозр отримали депутати від "Слуги народу" та нині забороненої ОПЗЖ.

Найбільше депутатів отримали підозри за статтями про недостовірне декларування, державну зраду та хабарництво.

Так за підрахунками Руху ЧЕСНО, 25 нардепів мають підозри у різних корупційних злочинах. Найбільше серед них нардепів від монобільшості.

Зокрема 13 нардепів підозрюються у недостовірному декларуванні. Ще щонайменше шестеро нардепів підозрюються у пропозиції чи прийнятті хабарів, двоє - у зловживанні впливом, ще двоє - у службовому підробленні.

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Ще 12 нардепів IX скликання мають підозри у злочинах проти нацбезпеки зокрема за статтями про держзраду, колабораціонізм та посягання на територіальну цілісність України. Найбільше серед них - представники забороненої проросійської партії ОПЗЖ.

Серед інших статей, за якими підозрюються нардепи - службове підроблення для виїзду за кордон, шахрайство, ухилення від сплати податків, кнопкодавство і погрози вбивством.

За підрахунками Руху ЧЕСНО, із 42 нардепів із підозрами щонайменше щодо 11 уже є судові вироки. Утім, більшість з них уникли відповідальності через сплив строків давності чи завдяки каяттю.

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11 парламентарів із підозрами станом на зараз втратили депутатські крісла. Але ті з підозрюваних нардепів, хто не був позбавлений мандатів і не сидить у СІЗО, можуть і далі голосувати в Раді.