Понад 50 нардепів є підозрюваними у кримінальних справах, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА
Щонайменше 54 депутати Верховної Ради IX скликання отримали підозри у кримінальних злочинах. 25 із них підозрюють у корупції.
Про це повідомляє рух ЧЕСНО, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що встановити точну кількість та імена нардепів, яким висунули підозри в кримінальних правопорушеннях, неможливо. Адже ім’я підозрюваних не можна оприлюднювати до вироку суду.
При цьому лише детективи НАБУ повідомили про підозри у вчиненні кримінальних злочинів 54 народним депутатам. Також існують провадження щодо нардепів, які ведуть СБУ, Офіс генпрокурора та інші правоохоронні органи.
Рух ЧЕСНО зібрав із відкритих джерел інформацію про 42 нардепів, щодо яких є підозри у кримінальних правопорушеннях від початку роботи Верховної Ради IX скликання. Серед них представники усіх парламентських фракцій та груп, окрім "Голосу". Найбільше підозр отримали депутати від "Слуги народу" та нині забороненої ОПЗЖ.
Найбільше депутатів отримали підозри за статтями про недостовірне декларування, державну зраду та хабарництво.
Так за підрахунками Руху ЧЕСНО, 25 нардепів мають підозри у різних корупційних злочинах. Найбільше серед них нардепів від монобільшості.
Зокрема 13 нардепів підозрюються у недостовірному декларуванні. Ще щонайменше шестеро нардепів підозрюються у пропозиції чи прийнятті хабарів, двоє - у зловживанні впливом, ще двоє - у службовому підробленні.
Ще 12 нардепів IX скликання мають підозри у злочинах проти нацбезпеки зокрема за статтями про держзраду, колабораціонізм та посягання на територіальну цілісність України. Найбільше серед них - представники забороненої проросійської партії ОПЗЖ.
Серед інших статей, за якими підозрюються нардепи - службове підроблення для виїзду за кордон, шахрайство, ухилення від сплати податків, кнопкодавство і погрози вбивством.
За підрахунками Руху ЧЕСНО, із 42 нардепів із підозрами щонайменше щодо 11 уже є судові вироки. Утім, більшість з них уникли відповідальності через сплив строків давності чи завдяки каяттю.
11 парламентарів із підозрами станом на зараз втратили депутатські крісла. Але ті з підозрюваних нардепів, хто не був позбавлений мандатів і не сидить у СІЗО, можуть і далі голосувати в Раді.
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Снова ,суки, начнете про Порошенко, который обогатился в 80 раз?
Снова про УБИЛ БРАТА?
А мажорітарка вже 3 останні президентськи каденції допомогла програвшим парламенські вибори резідентам сворити штучну більшість . Ібукович в 2012 році просрав "партійні списки" але за рахунко мажоритарці -- отримав більшість в Зраді .
В восени 2014 року Порошенко партія програла НФ вибори й була лише друга , але за рахункок дрессованих бізнесменів Порошенко виявився переможцем й в ВР .
В 2019 році ЗЕ-уьопище по списках не отримало більшості (43%) й тільки через усяких дубинських й Ко. тобто гунявих мажоритарників отримала монобільшість .
Беспартійні депутати це синонім безпринципності . Таке працювало на народ тільки коли не було партій від слова вгагалі (крім комуняцької мафії) й тільки в пику компартійців народ обирав Чорновола , Хмару , Донія й Яворівського .... але ж як тільки прийшов кучоолігархат , так зразу стало зрозумілим , що мажоритарка це копрадорський капіталізм ...
Відкриті списки це абсолютно найбільш досконала система . Бо ти не можешь не мати якихось поглядів , або формуй навколо свої поглядів іншу партію , але друкуй партійну програму й партійну тактику . Це зовсім інший інтелект вимага , а не тупо пообіцять кожній бабі по чоловіку й навіть двох . Або відмінити податки й "кожному виборцю по куму в уряді" ... Неймовірно взяти ідеал й те , до чого таж Франція йшла 150 років через 5 республік , та страченного за колаборацію з гітлером премьера-лівака Лаваля . Може й для Франції часів Де'Голя й його нової партії голістів президентська форма й одномандатна мажорітарка це й вистражданий ідеал на той момент . Але зара для України це повний "алєс-капут" .
"Голос" , "Самооборона" , "Народний фронт" , "Батьківщина" , "Свобода" та навіть ЕС . Усі ці партії мали ключових міністрів й навіть своїх прем"єрів . Окремо про ЕС . Так цю партію створив олігарх й презідент , але Ви назовіть , будь ласочка, багато прикладів , коли той же Порошенко похезав інтересами держави й партійну програму через його бізнес-інтереаси ?! Може один приклад й знайдете . Я точно тут явно не його прихильник , але : Боже люби правду . По великому гамбургському рахунку може власник "Рошена" точно не найкрайщим був , але вже не настільки хезал на державний інтерес й багато втратив власних грошенят виключно заради державних інтересів . Той же Томос це дуже агресивний й проукраїнський крок й він через цей крок багато втратив власних грошей .
Требо зрозуміти , що з космоса ніякий едем на українську землю не прийде . Це й без анексій й вторнення був непростий й довгий шлях , але зараз так то вж вгазалі .
Знаєте , чому усі ці ригоблювотні так любили "вениційську комісію" особлив мерзота портнов -- бо вони таке нарекомендують без жодного урахування нашої спіціфіки . Теж саме - це зара пунктик (якому вже років 30) про професійну армію . Але життя довело, що це повна фігня й я не впевненний , що навіть якщо б ми були в НАТО , то ***** не наважилося вдертися й що цієї професійної армиї б вистачило б сил навіть утримати першу навалу ... Бо дивиться як США свого часу "захистили Кувейт" -- спочатку дали хусейну його захопити !
А який інтерес суддям у воюючий проти орків країни суддів яки обслуговоють забаганки ЗЕ-банди приймати рішення , які обнуляють їх репутацію и професійний статус . В Україні ніколи не буде таталітарізму -- це очевидно , як обслуговуючому персоналу ЗЕ-зграї їх а ніхто не чека в ********** . Де вони влаштуються через 5 років , коли ЗЕ піде обов"язково (я так вважаю йщо до кінця 2025 не досидить) ?! Я особисто не вірю , що хтось з ЗЕбанди може оплатити як тому кірєєву на 20 років наперед . Тим більш то було рішення не попереднє , а кінцеве . А тут вочевидь навійщо їм плямати свою репутацію ? Це ж очевидно , що усе висмоктано з конкретного пальця й ... не з першої десятки пальців ...