У березні Рада сумарно засідала 8,5 годин, - нардеп Лозинський
У березні Верховна Рада збиралася на засідання лише тричі, всього парламент засідав 8,5 годин.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Лозинський, інформує Цензор.НЕТ.
"Це просто сором і ганьба. Три дні, з яких сумарно 8,5 годин засідала у березні Верховна Рада України. Сьогодні в залі голосів вистачило на 2,5 години, пізніше - нема кворуму", - наголосив він.
Водночас, зазначив парламентар, Рада 7 місяців блокує та не розглядає законопроєкт №9559д - про підтримку сил безпеки і оборони за кошти місцевого самоврядування.
"Майже 2 роки блокують і не розглядають #6163 - позбавлення державних нагород і звань зрадників та колаборантів.
Майже 2 роки блокують і не розглядають #7476 - позбавлення мандатів депутатів місцевих рад від заборонених партій (всякі ОППО, Шарії, Вітренки, тощо)", - наголосив Лозинський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Голубые ели" - подумал он
Но голубые не только ели, а также пели и плясали 😂👍
Може,вони на фронті були😅😅
Що відбувається у Верховній Раді України? Чому досі не проголосували за необхідні Україні законопроекти? Не вистачає голосів? У Раді своєрідна забастовка? Депутати перестали приходити на роботу? Як вийти з цієї кризи? Проаналізував ситуацію у своєму авторському блозі
https://youtu.be/cggZw6hh-FI
може залишки потєрпєвших та дебілів з 73% запропонують іще, "на біс", це зелене неподобство асфальтоукладників-розміновувачів, яке привело за ручку велику Війну в Україну, розвалило економіку, здало території, понавбивало десятки-сотні-тисячі Українців..., ШОБ довести сміливий експеримент ідіотів з Зе до кінця?
Сьогодні офіційно 33 народні депутати перебувають у відрядженні. Як цікаво. Й це в пленарний тиждень. Серед них і голова ВР - Р. Стефанчук. При цьому нам з М.Іоновою сексисти з президії заблокували участь в міжнародних конференціях жіночого лідерства в Брюсселі, інших європейських столицях, де ми мали заплановані виступи по Україні, безпековій ситуації і воєнних злочинах російської окупаційної армії.
А ВР тим часом відмовилася продовжити свою роботу до вичерпання порядку денного сьогодні. Це підтримали тільки 189 нардепів, серед них лише 105 слуг.
А в самій ВР?
Робочий тиждень пересічних складає 42,5 год. Згідно з міжнародних правил обчислення тривалості робочого дня, обідня перерва, що
не перевищує 30 хв. зараховується у загальну тривалість.
Та 100500% так!
Їм треба повністю усунути ВР від управління державою. А оскільки вибори під час війни не можливі, то вони з опою планують керувати до останнього українця. І закінчення війни їм не вигідно. Бо тоді вибори, а їм це не треба,
прикидываю сколько часов БОНЕВТIК ,,пашет ,,