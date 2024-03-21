УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10321 відвідувач онлайн
Новини
4 125 53

У березні Рада сумарно засідала 8,5 годин, - нардеп Лозинський

лозинський

У березні Верховна Рада збиралася на засідання лише тричі, всього парламент засідав 8,5 годин.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Лозинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це просто сором і ганьба. Три дні, з яких сумарно 8,5 годин засідала у березні Верховна Рада України. Сьогодні в залі голосів вистачило на 2,5 години, пізніше - нема кворуму", - наголосив він.

Водночас, зазначив парламентар, Рада 7 місяців блокує та не розглядає законопроєкт №9559д - про підтримку сил безпеки і оборони за кошти місцевого самоврядування.

"Майже 2 роки блокують і не розглядають #6163 - позбавлення державних нагород і звань зрадників та колаборантів.

Майже 2 роки блокують і не розглядають #7476 - позбавлення мандатів депутатів місцевих рад від заборонених партій (всякі ОППО, Шарії, Вітренки, тощо)", - наголосив Лозинський.

Читайте: ВР ухвалила законопроєкт щодо посилення соціального захисту військових

Роман Лозинський

Автор: 

ВР (15047) Лозинський Роман (37)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Ці суки ще захищені від могилізацїї...Тварюки просто...Щоб вони всі там повиздохали
показати весь коментар
21.03.2024 15:14 Відповісти
+18
Хай викладуть зарплатню.Хто нарахував-за грати з конфіскаціею на ЗСУ.
показати весь коментар
21.03.2024 15:11 Відповісти
+18
показати весь коментар
21.03.2024 15:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗЕрада
показати весь коментар
21.03.2024 15:11 Відповісти
роботяги
показати весь коментар
21.03.2024 15:13 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2024 15:27 Відповісти
Штирлиц шел по Трускавцу.
"Голубые ели" - подумал он

Но голубые не только ели, а также пели и плясали 😂👍
показати весь коментар
21.03.2024 21:57 Відповісти
Восхіхітітельно!
показати весь коментар
21.03.2024 21:59 Відповісти
Я тоже хочу так родину любить! Они же любят страну! Или таки не очень...
показати весь коментар
21.03.2024 15:55 Відповісти
От придурки! @обаний цирк!
показати весь коментар
21.03.2024 21:11 Відповісти
"Шойгу також стверджував, що російські військові планують до кінця 2024 року сформувати дві загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад" Активно готуються, вся економіка налаштована на військовий лад, мобілізація йде повним ходом!!. А у нас і 500тисяч вже не треба, і закон про мобілізацію в диспутах хоронять..?А історичний досвід країн які воювали ,щодо мобілізації, застосувати не пробували..? Не на часі..? Дєрьмократія? Якщо програємо, прийдуть рашисти моментально відмобілізують мільйони українців і в авангарді попхають на НАТО, а тих хто виживе з їх сім'ями пошлють Сибір "нєісходіму" завойовувати...! Українське питання вирішать назавжди...?!
показати весь коментар
21.03.2024 17:30 Відповісти
Нинішня війна це питання виживуть українці, чи будуть винищені як в Бучі і інших окупованих територіях
показати весь коментар
21.03.2024 22:00 Відповісти
Хай викладуть зарплатню.Хто нарахував-за грати з конфіскаціею на ЗСУ.
показати весь коментар
21.03.2024 15:11 Відповісти
Працівники,плять.
показати весь коментар
21.03.2024 15:11 Відповісти
***... В мене слів нема.
показати весь коментар
21.03.2024 15:12 Відповісти
Ці суки ще захищені від могилізацїї...Тварюки просто...Щоб вони всі там повиздохали
показати весь коментар
21.03.2024 15:14 Відповісти
У нас все у кого есть 10-20 тыс долларов на взятку-они защищены от мобилизации. у Депутатов даже бывших-есть эти деньги. и не только на себя но и на 30 своих родственников
показати весь коментар
21.03.2024 21:36 Відповісти
ті, що втомилися від війни...
показати весь коментар
21.03.2024 15:14 Відповісти
Так слуги ж "моно", їм все мона
показати весь коментар
21.03.2024 15:15 Відповісти
Треба депудятлам зарплатню платити за робочі часи. От за березень заплатити як за 1 робочий день.
показати весь коментар
21.03.2024 15:16 Відповісти
Не наїжджайте на людей
Може,вони на фронті були😅😅
показати весь коментар
21.03.2024 15:56 Відповісти
Патрони підносили в окопи А депудялині ранених з поля бою витягували...
показати весь коментар
21.03.2024 15:59 Відповісти
Обработались бедолаги.
показати весь коментар
21.03.2024 15:19 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice Борислав Береза :

Що відбувається у Верховній Раді України? Чому досі не проголосували за необхідні Україні законопроекти? Не вистачає голосів? У Раді своєрідна забастовка? Депутати перестали приходити на роботу? Як вийти з цієї кризи? Проаналізував ситуацію у своєму авторському блозі

https://youtu.be/cggZw6hh-FI
показати весь коментар
21.03.2024 15:19 Відповісти
"мощно виступило" моножлобшинство Найвеличнівшивого...
може залишки потєрпєвших та дебілів з 73% запропонують іще, "на біс", це зелене неподобство асфальтоукладників-розміновувачів, яке привело за ручку велику Війну в Україну, розвалило економіку, здало території, понавбивало десятки-сотні-тисячі Українців..., ШОБ довести сміливий експеримент ідіотів з Зе до кінця?
показати весь коментар
21.03.2024 15:20 Відповісти
Як вони можуть засідати коли треба відосіки зробити на " фронті про будування укріплень", не можно так наїзжати на депутатів, вони ж "УБД" собі заробляють, і взагалі на ...уй їм ця ВР???!!!
показати весь коментар
21.03.2024 15:23 Відповісти
Трударі, плят...
показати весь коментар
21.03.2024 15:24 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/13728 Ірина Геращенко :

Сьогодні офіційно 33 народні депутати перебувають у відрядженні. Як цікаво. Й це в пленарний тиждень. Серед них і голова ВР - Р. Стефанчук. При цьому нам з М.Іоновою сексисти з президії заблокували участь в міжнародних конференціях жіночого лідерства в Брюсселі, інших європейських столицях, де ми мали заплановані виступи по Україні, безпековій ситуації і воєнних злочинах російської окупаційної армії.

А ВР тим часом відмовилася продовжити свою роботу до вичерпання порядку денного сьогодні. Це підтримали тільки 189 нардепів, серед них лише 105 слуг.
показати весь коментар
21.03.2024 15:25 Відповісти
/позбавлення мандатів депутатів місцевих рад від заборонених партій\
А в самій ВР?
показати весь коментар
21.03.2024 15:27 Відповісти
Ось це владу обрали ,такої ВР ще не було ,тому цієї так званої партії сн більше немає бути в ВР ,це ганьба всім недоумкам які голосували за вигадану партію як і за горе президента.
показати весь коментар
21.03.2024 15:29 Відповісти
вони, клінічні ідіоти, що доповзли до волевивердження, а не недоумки.
показати весь коментар
21.03.2024 15:52 Відповісти
И кто-же их выбрал,кто за них голосовал? ану-посмотрим в зеркало! КАК можно голосовать за видеовлогеров,кавеенщиков,мелких препринимателей которые понятия не имели что такое политика и тем более что такое законотворчество? Они даже в юриспуденции не шарят-хоть некоторые дажн дипломы имеют. И главный критерий успешного кандидата в депутаты-полное отсутствие совести и умение вешать лапшу лохам.
показати весь коментар
21.03.2024 21:39 Відповісти
що відповіло вам дзеркало? Чи пекельні борошна та хтива стать вареника, заважає осягнути написане, щоб не гвалтувати кацапоізичну клаву із окликами?
показати весь коментар
22.03.2024 23:05 Відповісти
Перетрудились, дармоїди
показати весь коментар
21.03.2024 15:34 Відповісти
афуєть!!!! 😡😡😡😡
показати весь коментар
21.03.2024 15:35 Відповісти
Парламент працював 8 годи 30 хвилин за місяць в той час як "робочий тиждень 40 годин у "пересічних". Ще мабуть і премію з надбавкою за "інтенсивність праці" собі нарахували... Безсовісні паразити...
показати весь коментар
21.03.2024 15:35 Відповісти
НВ
Робочий тиждень пересічних складає 42,5 год. Згідно з міжнародних правил обчислення тривалості робочого дня, обідня перерва, що
не перевищує 30 хв. зараховується у загальну тривалість.
показати весь коментар
21.03.2024 16:16 Відповісти
Порада для тих, хто постить подібне про ВР: для "мудрова наріда" (який, нажаль, чисельно переважає будь-яких "вумників, прохвесорів та інших шибко вумних, які 95 квартал нє смотрят" в декілька десятків разів та ще й озброєний правом голосувати за будь-якого члєнограя в будьоновкє) треба пояснювати, що такий стан речей у ВР не через те, що ВР така погана, не через те, що ВР треба усунути, як інституцію, а тому, що "монобільщість слуг народу", за яку голосував "мудрий нарід" у 2019 насправді виявилося "антидержавним, антиукраїнським монобидлом", яке повністю керується з ОП ЗЕ-лідором та Єрмаком та працює проти української незалежної демократичної держави...
показати весь коментар
21.03.2024 15:47 Відповісти
Хотів коментувати, але випередили.
Та 100500% так!
Їм треба повністю усунути ВР від управління державою. А оскільки вибори під час війни не можливі, то вони з опою планують керувати до останнього українця. І закінчення війни їм не вигідно. Бо тоді вибори, а їм це не треба,
показати весь коментар
21.03.2024 22:14 Відповісти
Хлопці на фронті - ви чули - там, у раді, дуже небезпечно працювати - постійні повітряні тривоги, нестача та розкрадання харчів - он зам по тилу собі якийсь заводік купив, страждають у квартирках з опалюванням - звісно в окопчику по коліно зручніше - свіже повітря, дощик, болото по коліно - бо укріпрайони всі пішли на шляхи для наступу рашистів - ну ви, повинні бути в курсі.
показати весь коментар
21.03.2024 15:48 Відповісти
у хлопців на фронтів у всіх бідах винні "ухилянти" а депутатики та то таке, стараюццо як і зебіл з жопою.
показати весь коментар
21.03.2024 16:50 Відповісти
Нагадати скільки "хлопців на фронті" за це кодло голосували?
показати весь коментар
21.03.2024 22:16 Відповісти
Український народ, котрий є роботодавцем і платником зарплатні , цих дармоїдів і хабарників ,котрі і оббирають народ,як липу,має гнати їх із ВР з України "сраною мітлою" за прогули
показати весь коментар
21.03.2024 15:50 Відповісти
Вони б іще й приплатили якби їх погнали. Але ж їх не пускають з ради. Не мона виїхати у відрядження до франції чи до іспанії, де в них лежить накрадене, і там залишитись назавжди.
показати весь коментар
22.03.2024 08:22 Відповісти
Головне, що знайшли можливість потурбуватися про безпритульного Стефанчука, виплативши йому майже пів мільйона компенсації за житло. Дбає наш парламент про нужденних.
показати весь коментар
21.03.2024 15:52 Відповісти
Дерибан идёт - некогда работать. Надо успеть урвать побольше.
показати весь коментар
21.03.2024 16:07 Відповісти
Ну от і виплатять їм по 800 грн.Більше не напрацювали.
показати весь коментар
21.03.2024 16:20 Відповісти
Крім питань по мотивації і довіри до нагород і покарань довіри до наказів гостро і болюче стоїть питання відповідальності командира за дурну' смерть бійця. Це ст. 24 Конституції, це куча інших людських і конституційних норм вимагають справедливого око за око зуб за зуб. Я вважаю що командир по вині якого(через дію, бездіяльність непрофесіоналізм, злий умисел) загинув боєць солдат має оплатити матеріальні збитки сім'ї і державі, плюс понести кримінальну відповідальність за злочинні діі, це має одинаково стосуватися і командира групи і генерала, інакше можна викинути Конституцію. Якщо не берегти солдата ніяка мобілізація не поможе і не буде мотивації
показати весь коментар
21.03.2024 18:05 Відповісти
Помогали будувати укріплення в Буковелі.
показати весь коментар
21.03.2024 19:49 Відповісти
Ото за ті години їм і заплатити. Позажиралися падли!
показати весь коментар
21.03.2024 20:45 Відповісти
А вони ж в округах працюють… у парижському, в окрузі Монако, у люксембурзькому, у римському, у цюріхському, у віденському і т.д. Найбідніші у буковельському та в ужгородському. Не вірите? То запитайте у колі мітбола
показати весь коментар
21.03.2024 21:01 Відповісти
а памятаєте як нелох розпустив ВР в супереч конституції зараз коаліції по факту нема пора робити вибори
показати весь коментар
21.03.2024 21:46 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2024 22:03 Відповісти
Если ,,слуги народа,, так работают

прикидываю сколько часов БОНЕВТIК ,,пашет ,,
показати весь коментар
21.03.2024 23:00 Відповісти
Він дуже зайнятий, часу немає навіть побритись... А ви так про найвеличнішого ..ідера **********, батька драконів та розбивача уков тоталітаризму говорите!!! Сором вам і ганьба
показати весь коментар
22.03.2024 05:56 Відповісти
Наш парламент в своїй монобільшості це фікція, так що нічого дивного в цьому немає
показати весь коментар
22.03.2024 05:55 Відповісти
 
 