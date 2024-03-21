У березні Рада сумарно засідала 8,5 годин, - нардеп Лозинський

У березні Верховна Рада збиралася на засідання лише тричі, всього парламент засідав 8,5 годин.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Лозинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це просто сором і ганьба. Три дні, з яких сумарно 8,5 годин засідала у березні Верховна Рада України. Сьогодні в залі голосів вистачило на 2,5 години, пізніше - нема кворуму", - наголосив він.

Водночас, зазначив парламентар, Рада 7 місяців блокує та не розглядає законопроєкт №9559д - про підтримку сил безпеки і оборони за кошти місцевого самоврядування.

"Майже 2 роки блокують і не розглядають #6163 - позбавлення державних нагород і звань зрадників та колаборантів.

Майже 2 роки блокують і не розглядають #7476 - позбавлення мандатів депутатів місцевих рад від заборонених партій (всякі ОППО, Шарії, Вітренки, тощо)", - наголосив Лозинський.

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