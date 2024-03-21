ВР ухвалила законопроєкт щодо посилення соціального захисту військових

У четвер, 21 березня, Верховна Рада України на засіданні ухвалила законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист.

Про це повідомляється на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 296 депутатів у другому читанні.

Що передбачає законопроєкт

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту названо вдосконалення механізмів

забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема, на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, а також прав поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності.

До другого читання з документа прибрали норми, якими влада пропонувала надмірно обмежити права військовослужбовців на свободу слова та публікацію інформації в мережі.

Законопроєктом встановлено можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, в тому числі й за кордоном без необхідності через 4 місяці особисто проходити ВЛК.

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Грошова виплата в разі загибелі військового

На рівні закону встановлено, що в разі загибелі військовослужбовця родина має право отримати грошову виплату у розмірі 15 млн грн.

"Також відхилено норми щодо додаткового надмірного регулювання ввезення гуманітарної допомоги. Воно має здійснюватися відповідним законодавством, а протягувати обмеження під красивою вивіскою "соціального забезпечення військових" є хибним та неприпустимим", - зазначила депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз.

Крім того, у законопроєкті прописано, що священники УПЦ МП не можуть бути військовими капеланами.

"Загалом, враховано 26 правок від народних депутатів фракції "Європейська Солідарність", що дало підстави голосувати за фахово доопрацьований законопроект 10313", - додала Фріз.

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