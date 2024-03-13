Кабмін збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців

Уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінветеранів.

Як зазначається, йдеться про дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України з числа осіб, які добровільно брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

"Це дає змогу вже з 1 квітня автоматично підвищити розмір виплати з 2361 грн до 7800 грн на одного неповнолітнього та до 6100 грн - на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Уряд врегулював питання виплат соцдопомоги і дітям добровольців, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" встановлено статус члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

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Як зазначив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, зміни були ініційовані за результатами робочих зустрічей з родинами загиблих.

"Мінветеранів звернулося до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у зв’язку з втратою годувальника членам сімей загиблих. Як результат, з 1 квітня діти загиблих добровольців будуть отримувати адресну допомогу в підвищених розмірах. Тому рішення Уряду – це питання відновлення соціальної справедливості, адже діти загиблих добровольців, які стали на захист держави після 24 лютого 2022 року, отримували виплати нижчі за інших дітей загиблих Захисників", - додав Олександр Порхун.