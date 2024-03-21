В марте Рада суммарно заседала 8,5 часов, - нардеп Лозинский

В марте Верховная Рада собиралась на заседание всего трижды, всего парламент заседал 8,5 часов.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Это просто стыд и позор. Три дня, из которых суммарно 8,5 часов заседала в марте Верховная Рада Украины. Сегодня в зале голосов хватило на 2,5 часа, позже - нет кворума", - подчеркнул он.

В то же время, отметил парламентарий, Рада 7 месяцев блокирует и не рассматривает законопроект №9559д - о поддержке сил безопасности и обороны за средства местного самоуправления.

Почти 2 года блокируют и не рассматривают #6163 - лишение государственных наград и званий предателей и коллаборантов.

Почти 2 года блокируют и не рассматривают #7476 - лишение мандатов депутатов местных советов от запрещенных партий (всякие ОППО, Шарии, Витренко и т.д.)", - подчеркнул Лозинский.

Читайте также: ВР приняла законопроект об усилении социальной защиты военных