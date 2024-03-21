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В марте Рада суммарно заседала 8,5 часов, - нардеп Лозинский

лозинський

В марте Верховная Рада собиралась на заседание всего трижды, всего парламент заседал 8,5 часов.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Это просто стыд и позор. Три дня, из которых суммарно 8,5 часов заседала в марте Верховная Рада Украины. Сегодня в зале голосов хватило на 2,5 часа, позже - нет кворума", - подчеркнул он.

В то же время, отметил парламентарий, Рада 7 месяцев блокирует и не рассматривает законопроект №9559д - о поддержке сил безопасности и обороны за средства местного самоуправления.

Почти 2 года блокируют и не рассматривают #6163 - лишение государственных наград и званий предателей и коллаборантов.

Почти 2 года блокируют и не рассматривают #7476 - лишение мандатов депутатов местных советов от запрещенных партий (всякие ОППО, Шарии, Витренко и т.д.)", - подчеркнул Лозинский.

Читайте также: ВР приняла законопроект об усилении социальной защиты военных

Роман Лозинський

Автор: 

ВР (29288) Лозинский Роман (39)


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Топ комментарии
+21
Ці суки ще захищені від могилізацїї...Тварюки просто...Щоб вони всі там повиздохали
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21.03.2024 15:14 Ответить
+18
Хай викладуть зарплатню.Хто нарахував-за грати з конфіскаціею на ЗСУ.
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21.03.2024 15:11 Ответить
+18
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21.03.2024 15:27 Ответить
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ЗЕрада
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21.03.2024 15:11 Ответить
роботяги
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21.03.2024 15:13 Ответить
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21.03.2024 15:27 Ответить
Штирлиц шел по Трускавцу.
"Голубые ели" - подумал он

Но голубые не только ели, а также пели и плясали 😂👍
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21.03.2024 21:57 Ответить
Восхіхітітельно!
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21.03.2024 21:59 Ответить
Я тоже хочу так родину любить! Они же любят страну! Или таки не очень...
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21.03.2024 15:55 Ответить
От придурки! @обаний цирк!
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21.03.2024 21:11 Ответить
"Шойгу також стверджував, що російські військові планують до кінця 2024 року сформувати дві загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад" Активно готуються, вся економіка налаштована на військовий лад, мобілізація йде повним ходом!!. А у нас і 500тисяч вже не треба, і закон про мобілізацію в диспутах хоронять..?А історичний досвід країн які воювали ,щодо мобілізації, застосувати не пробували..? Не на часі..? Дєрьмократія? Якщо програємо, прийдуть рашисти моментально відмобілізують мільйони українців і в авангарді попхають на НАТО, а тих хто виживе з їх сім'ями пошлють Сибір "нєісходіму" завойовувати...! Українське питання вирішать назавжди...?!
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21.03.2024 17:30 Ответить
Нинішня війна це питання виживуть українці, чи будуть винищені як в Бучі і інших окупованих територіях
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21.03.2024 22:00 Ответить
Хай викладуть зарплатню.Хто нарахував-за грати з конфіскаціею на ЗСУ.
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21.03.2024 15:11 Ответить
Працівники,плять.
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21.03.2024 15:11 Ответить
***... В мене слів нема.
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21.03.2024 15:12 Ответить
Ці суки ще захищені від могилізацїї...Тварюки просто...Щоб вони всі там повиздохали
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21.03.2024 15:14 Ответить
У нас все у кого есть 10-20 тыс долларов на взятку-они защищены от мобилизации. у Депутатов даже бывших-есть эти деньги. и не только на себя но и на 30 своих родственников
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21.03.2024 21:36 Ответить
ті, що втомилися від війни...
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21.03.2024 15:14 Ответить
Так слуги ж "моно", їм все мона
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21.03.2024 15:15 Ответить
Треба депудятлам зарплатню платити за робочі часи. От за березень заплатити як за 1 робочий день.
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21.03.2024 15:16 Ответить
Не наїжджайте на людей
Може,вони на фронті були😅😅
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21.03.2024 15:56 Ответить
Патрони підносили в окопи А депудялині ранених з поля бою витягували...
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21.03.2024 15:59 Ответить
Обработались бедолаги.
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21.03.2024 15:19 Ответить
https://t.me/BerezaJuice Борислав Береза :

Що відбувається у Верховній Раді України? Чому досі не проголосували за необхідні Україні законопроекти? Не вистачає голосів? У Раді своєрідна забастовка? Депутати перестали приходити на роботу? Як вийти з цієї кризи? Проаналізував ситуацію у своєму авторському блозі

https://youtu.be/cggZw6hh-FI
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21.03.2024 15:19 Ответить
"мощно виступило" моножлобшинство Найвеличнівшивого...
може залишки потєрпєвших та дебілів з 73% запропонують іще, "на біс", це зелене неподобство асфальтоукладників-розміновувачів, яке привело за ручку велику Війну в Україну, розвалило економіку, здало території, понавбивало десятки-сотні-тисячі Українців..., ШОБ довести сміливий експеримент ідіотів з Зе до кінця?
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21.03.2024 15:20 Ответить
Як вони можуть засідати коли треба відосіки зробити на " фронті про будування укріплень", не можно так наїзжати на депутатів, вони ж "УБД" собі заробляють, і взагалі на ...уй їм ця ВР???!!!
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21.03.2024 15:23 Ответить
Трударі, плят...
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21.03.2024 15:24 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/13728 Ірина Геращенко :

Сьогодні офіційно 33 народні депутати перебувають у відрядженні. Як цікаво. Й це в пленарний тиждень. Серед них і голова ВР - Р. Стефанчук. При цьому нам з М.Іоновою сексисти з президії заблокували участь в міжнародних конференціях жіночого лідерства в Брюсселі, інших європейських столицях, де ми мали заплановані виступи по Україні, безпековій ситуації і воєнних злочинах російської окупаційної армії.

А ВР тим часом відмовилася продовжити свою роботу до вичерпання порядку денного сьогодні. Це підтримали тільки 189 нардепів, серед них лише 105 слуг.
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21.03.2024 15:25 Ответить
/позбавлення мандатів депутатів місцевих рад від заборонених партій\
А в самій ВР?
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21.03.2024 15:27 Ответить
Ось це владу обрали ,такої ВР ще не було ,тому цієї так званої партії сн більше немає бути в ВР ,це ганьба всім недоумкам які голосували за вигадану партію як і за горе президента.
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21.03.2024 15:29 Ответить
вони, клінічні ідіоти, що доповзли до волевивердження, а не недоумки.
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21.03.2024 15:52 Ответить
И кто-же их выбрал,кто за них голосовал? ану-посмотрим в зеркало! КАК можно голосовать за видеовлогеров,кавеенщиков,мелких препринимателей которые понятия не имели что такое политика и тем более что такое законотворчество? Они даже в юриспуденции не шарят-хоть некоторые дажн дипломы имеют. И главный критерий успешного кандидата в депутаты-полное отсутствие совести и умение вешать лапшу лохам.
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21.03.2024 21:39 Ответить
що відповіло вам дзеркало? Чи пекельні борошна та хтива стать вареника, заважає осягнути написане, щоб не гвалтувати кацапоізичну клаву із окликами?
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22.03.2024 23:05 Ответить
Перетрудились, дармоїди
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21.03.2024 15:34 Ответить
афуєть!!!! 😡😡😡😡
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21.03.2024 15:35 Ответить
Парламент працював 8 годи 30 хвилин за місяць в той час як "робочий тиждень 40 годин у "пересічних". Ще мабуть і премію з надбавкою за "інтенсивність праці" собі нарахували... Безсовісні паразити...
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21.03.2024 15:35 Ответить
НВ
Робочий тиждень пересічних складає 42,5 год. Згідно з міжнародних правил обчислення тривалості робочого дня, обідня перерва, що
не перевищує 30 хв. зараховується у загальну тривалість.
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21.03.2024 16:16 Ответить
Порада для тих, хто постить подібне про ВР: для "мудрова наріда" (який, нажаль, чисельно переважає будь-яких "вумників, прохвесорів та інших шибко вумних, які 95 квартал нє смотрят" в декілька десятків разів та ще й озброєний правом голосувати за будь-якого члєнограя в будьоновкє) треба пояснювати, що такий стан речей у ВР не через те, що ВР така погана, не через те, що ВР треба усунути, як інституцію, а тому, що "монобільщість слуг народу", за яку голосував "мудрий нарід" у 2019 насправді виявилося "антидержавним, антиукраїнським монобидлом", яке повністю керується з ОП ЗЕ-лідором та Єрмаком та працює проти української незалежної демократичної держави...
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21.03.2024 15:47 Ответить
Хотів коментувати, але випередили.
Та 100500% так!
Їм треба повністю усунути ВР від управління державою. А оскільки вибори під час війни не можливі, то вони з опою планують керувати до останнього українця. І закінчення війни їм не вигідно. Бо тоді вибори, а їм це не треба,
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21.03.2024 22:14 Ответить
Хлопці на фронті - ви чули - там, у раді, дуже небезпечно працювати - постійні повітряні тривоги, нестача та розкрадання харчів - он зам по тилу собі якийсь заводік купив, страждають у квартирках з опалюванням - звісно в окопчику по коліно зручніше - свіже повітря, дощик, болото по коліно - бо укріпрайони всі пішли на шляхи для наступу рашистів - ну ви, повинні бути в курсі.
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21.03.2024 15:48 Ответить
у хлопців на фронтів у всіх бідах винні "ухилянти" а депутатики та то таке, стараюццо як і зебіл з жопою.
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21.03.2024 16:50 Ответить
Нагадати скільки "хлопців на фронті" за це кодло голосували?
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21.03.2024 22:16 Ответить
Український народ, котрий є роботодавцем і платником зарплатні , цих дармоїдів і хабарників ,котрі і оббирають народ,як липу,має гнати їх із ВР з України "сраною мітлою" за прогули
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21.03.2024 15:50 Ответить
Вони б іще й приплатили якби їх погнали. Але ж їх не пускають з ради. Не мона виїхати у відрядження до франції чи до іспанії, де в них лежить накрадене, і там залишитись назавжди.
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22.03.2024 08:22 Ответить
Головне, що знайшли можливість потурбуватися про безпритульного Стефанчука, виплативши йому майже пів мільйона компенсації за житло. Дбає наш парламент про нужденних.
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21.03.2024 15:52 Ответить
Дерибан идёт - некогда работать. Надо успеть урвать побольше.
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21.03.2024 16:07 Ответить
Ну от і виплатять їм по 800 грн.Більше не напрацювали.
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21.03.2024 16:20 Ответить
Крім питань по мотивації і довіри до нагород і покарань довіри до наказів гостро і болюче стоїть питання відповідальності командира за дурну' смерть бійця. Це ст. 24 Конституції, це куча інших людських і конституційних норм вимагають справедливого око за око зуб за зуб. Я вважаю що командир по вині якого(через дію, бездіяльність непрофесіоналізм, злий умисел) загинув боєць солдат має оплатити матеріальні збитки сім'ї і державі, плюс понести кримінальну відповідальність за злочинні діі, це має одинаково стосуватися і командира групи і генерала, інакше можна викинути Конституцію. Якщо не берегти солдата ніяка мобілізація не поможе і не буде мотивації
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21.03.2024 18:05 Ответить
Помогали будувати укріплення в Буковелі.
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21.03.2024 19:49 Ответить
Ото за ті години їм і заплатити. Позажиралися падли!
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21.03.2024 20:45 Ответить
А вони ж в округах працюють… у парижському, в окрузі Монако, у люксембурзькому, у римському, у цюріхському, у віденському і т.д. Найбідніші у буковельському та в ужгородському. Не вірите? То запитайте у колі мітбола
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21.03.2024 21:01 Ответить
а памятаєте як нелох розпустив ВР в супереч конституції зараз коаліції по факту нема пора робити вибори
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21.03.2024 21:46 Ответить
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21.03.2024 22:03 Ответить
Если ,,слуги народа,, так работают

прикидываю сколько часов БОНЕВТIК ,,пашет ,,
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21.03.2024 23:00 Ответить
Він дуже зайнятий, часу немає навіть побритись... А ви так про найвеличнішого ..ідера **********, батька драконів та розбивача уков тоталітаризму говорите!!! Сором вам і ганьба
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22.03.2024 05:56 Ответить
Наш парламент в своїй монобільшості це фікція, так що нічого дивного в цьому немає
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22.03.2024 05:55 Ответить
 
 