В марте Рада суммарно заседала 8,5 часов, - нардеп Лозинский
В марте Верховная Рада собиралась на заседание всего трижды, всего парламент заседал 8,5 часов.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.
"Это просто стыд и позор. Три дня, из которых суммарно 8,5 часов заседала в марте Верховная Рада Украины. Сегодня в зале голосов хватило на 2,5 часа, позже - нет кворума", - подчеркнул он.
В то же время, отметил парламентарий, Рада 7 месяцев блокирует и не рассматривает законопроект №9559д - о поддержке сил безопасности и обороны за средства местного самоуправления.
Почти 2 года блокируют и не рассматривают #6163 - лишение государственных наград и званий предателей и коллаборантов.
Почти 2 года блокируют и не рассматривают #7476 - лишение мандатов депутатов местных советов от запрещенных партий (всякие ОППО, Шарии, Витренко и т.д.)", - подчеркнул Лозинский.
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"Голубые ели" - подумал он
Но голубые не только ели, а также пели и плясали 😂👍
Може,вони на фронті були😅😅
Що відбувається у Верховній Раді України? Чому досі не проголосували за необхідні Україні законопроекти? Не вистачає голосів? У Раді своєрідна забастовка? Депутати перестали приходити на роботу? Як вийти з цієї кризи? Проаналізував ситуацію у своєму авторському блозі
https://youtu.be/cggZw6hh-FI
може залишки потєрпєвших та дебілів з 73% запропонують іще, "на біс", це зелене неподобство асфальтоукладників-розміновувачів, яке привело за ручку велику Війну в Україну, розвалило економіку, здало території, понавбивало десятки-сотні-тисячі Українців..., ШОБ довести сміливий експеримент ідіотів з Зе до кінця?
Сьогодні офіційно 33 народні депутати перебувають у відрядженні. Як цікаво. Й це в пленарний тиждень. Серед них і голова ВР - Р. Стефанчук. При цьому нам з М.Іоновою сексисти з президії заблокували участь в міжнародних конференціях жіночого лідерства в Брюсселі, інших європейських столицях, де ми мали заплановані виступи по Україні, безпековій ситуації і воєнних злочинах російської окупаційної армії.
А ВР тим часом відмовилася продовжити свою роботу до вичерпання порядку денного сьогодні. Це підтримали тільки 189 нардепів, серед них лише 105 слуг.
А в самій ВР?
Робочий тиждень пересічних складає 42,5 год. Згідно з міжнародних правил обчислення тривалості робочого дня, обідня перерва, що
не перевищує 30 хв. зараховується у загальну тривалість.
Та 100500% так!
Їм треба повністю усунути ВР від управління державою. А оскільки вибори під час війни не можливі, то вони з опою планують керувати до останнього українця. І закінчення війни їм не вигідно. Бо тоді вибори, а їм це не треба,
прикидываю сколько часов БОНЕВТIК ,,пашет ,,