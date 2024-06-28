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Новини Фото Державна зрада
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Затримано агента російського спецназу, який шпигував за Силами оборони на Донеччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який шпигував за розташуванням українських захисників на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання агента

Зазначається, що чоловік розвідував місця базування особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Покровському напрямку, де тривають безперервні бої.

Найбільше ворога цікавили локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії. Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки нових наступів і прориву оборони ЗСУ.

СБУ викрила російського агента на Донеччині

Для збору відомостей агент пішки обходив місцевість, де фіксував потрібні йому локації. Отримані координати він позначав на гугл-картах.

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Служба безпеки затримала фігуранта у його власному помешканні. Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Вербування агента

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограда, працівник приватної охоронної компанії.

СБУ викрила російського агента на Донеччині
СБУ викрила російського агента на Донеччині

У квітні цього року чоловіка дистанційно завербував спецпризначенець Росгвардії, який співпрацює з воєнною розвідкою РФ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

У поле зору окупантів зрадник потрапив як активний користувач проросійських телеграм-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигувала за підрозділами Сил оборони на Дніпропетровщині та Запоріжжі: СБУ затримала інформаторку РФ. ФОТО 

Підозра про державну зраду

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

СБУ викрила російського агента на Донеччині
СБУ викрила російського агента на Донеччині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигував за позиціями українських військ у Вовчанську: СБУ затримала інформатора спецслужб РФ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12912) шпигунство (1011) Донецька область (8724) державна зрада (1712)


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Топ коментарі
+4
вбийте падлюку! Воно гірше ніж окупанти!
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28.06.2024 10:47
+2
..зрадники - ідіоти, дебіли.. пожиттєво роблять себе залежними від волі вербувальників, холопами сцаря-хуйла, навіть якщо повезе "не спалитися"
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28.06.2024 10:29
+1
Який сенс блюрити інформацію, яка вже була відправлена безпосередньо кацапській розвідці?...
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28.06.2024 10:34
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..зрадники - ідіоти, дебіли.. пожиттєво роблять себе залежними від волі вербувальників, холопами сцаря-хуйла, навіть якщо повезе "не спалитися"
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28.06.2024 10:29 Відповісти
Який сенс блюрити інформацію, яка вже була відправлена безпосередньо кацапській розвідці?...
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28.06.2024 10:34 Відповісти
щоб поплічники спаленого агента робили тіж самі помилки в листуванні, по яким їх виловлює система розпізнавання шпигунів
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28.06.2024 11:56 Відповісти
Там фото і адреси заблюрені...які там помилки можуть бути, коли все відкритим текстом пишуть обидві сторони?...
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28.06.2024 11:59 Відповісти
вбийте падлюку! Воно гірше ніж окупанти!
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28.06.2024 10:47 Відповісти
Безкарність привладних, за здачу прутіну його вагнерівців, обернулася для Українців, Кривавою банею з 2022 року!!
Жодних змін щодо посилення покарання за дії таких зрадників-убивць московських, зеленський з приблудами95 на посадах, так і внесли!!!
Випадково забули чи навмисно, ними опікуються та охороняють рашистів ???
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28.06.2024 10:59 Відповісти
ці тєлєграмні зрадники настількі тупі та нікчемні по життю, що навіть не мали чумадана, щоб зібратис на росію ще до 22-го року.
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28.06.2024 12:17 Відповісти
Тю, шо вы требовать от ледачих ждунiв?
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29.06.2024 20:05 Відповісти
Уже погиб при попытке к бегству. Коллаборанты после потрошения всегда пытаются убежать ))))))
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28.06.2024 12:37 Відповісти
Кацапа звичайна. У него даже хата на кацапский манер... Поди лет 100 назад при новоселье первым в эту хату запустили таргана, типо, счастье и достаток приносит... А уже в наше время ту халупу обкожушили...
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29.06.2024 20:04 Відповісти
 
 