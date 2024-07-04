Шпигували за морською охороною Одещини: СБУ затримала агента ФСБ РФ та його спільницю. ФОТО

Служба безпеки затримала ще двох учасників агентурної мережі ФСБ, яка діяла в Одеській та Дніпропетровській областях. Зловмисники коригували ракетно-дронові удари РФ по військовій інфраструктурі Сил оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання агента ФСБ

"За завданням російської спецслужби 23-річний одесит і його 18-річна наречена розвідували локації прикордонних загонів морської охорони, які обороняють акваторію портового міста. Щоб отримати розвіддані, фігуранти обходили місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувались на фоні "потрібних" об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що з отриманих відомостей зрадник готував агентурний "звіт" для свого куратора з управління ФСБ по Східному військовому округу РФ, його особу вже встановлено СБУ.

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У разі отримання актуальної розвідінформації окупанти планували використати її для повітряних ударів по місцях базування українських захисників.

Втім, СБУ зірвала ворожий задум і затримала фігурантів на гарячому, коли вони шпигували поблизу потенційної цілі.

Агент отримав завдання для зриву мобілізації

В СБУ зазначили, що під час розслідування встановлено, що одесит також мав завдання розклеїти по місту 100 провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію.

За даними слідства, молодик потрапив у поле зору окупантів у травні цього року через анонімні чати в Телеграм-каналі, де обговорюють питання ухилення від мобілізації. Після вербування він залучив до підривної діяльності свою подругу.

Під час обшуків в помешканні затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів. Також виявлено банківську картку, на яку надходили гроші від ФСБ, та партію антиукраїнських листівок.

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Що загрожує?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії його спільниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі агент перебуває під вартою, щодо його спільниці вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

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