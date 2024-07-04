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Шпигували за морською охороною Одещини: СБУ затримала агента ФСБ РФ та його спільницю. ФОТО

Служба безпеки затримала ще двох учасників агентурної мережі ФСБ, яка діяла в Одеській та Дніпропетровській областях. Зловмисники коригували ракетно-дронові удари РФ по військовій інфраструктурі Сил оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання агента ФСБ

"За завданням російської спецслужби 23-річний одесит і його 18-річна наречена розвідували локації прикордонних загонів морської охорони, які обороняють акваторію портового міста. Щоб отримати розвіддані, фігуранти обходили місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувались на фоні "потрібних" об’єктів", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що з отриманих відомостей зрадник готував агентурний "звіт" для свого куратора з управління ФСБ по Східному військовому округу РФ, його особу вже встановлено СБУ.

Агент ФСБ в Одеській області

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передавала дані про підприємства оборонно-промислового комплексу: СБУ затримала агентку ФСБ на Сумщині. ФОТО

У разі отримання актуальної розвідінформації окупанти планували використати її для повітряних ударів по місцях базування українських захисників.

Втім, СБУ зірвала ворожий задум і затримала фігурантів на гарячому, коли вони шпигували поблизу потенційної цілі.

Агент отримав завдання для зриву мобілізації

В СБУ зазначили, що під час розслідування встановлено, що одесит також мав завдання розклеїти по місту 100 провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію.

За даними слідства, молодик потрапив у поле зору окупантів у травні цього року через анонімні чати в Телеграм-каналі, де обговорюють питання ухилення від мобілізації. Після вербування він залучив до підривної діяльності свою подругу.

Під час обшуків в помешканні затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів. Також виявлено банківську картку, на яку надходили гроші від ФСБ, та партію антиукраїнських листівок.

Агент ФСБ в Одеській області

Читайте на "Цензор.НЕТ": $4,5 тис. за переведення до тилової частини: На Одещині затримано головного сержанта однієї із в/ч. ФОТО 

Що загрожує?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії його спільниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі агент перебуває під вартою, щодо його спільниці вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Також читайте: Розвідували локації систем ППО в Одесі: СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ. ФОТО

Автор: 

Одеса (5498) Одеська область (3285) СБУ (12954) шпигунство (1013)


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Топ коментарі
+15
Чергові мерзенні ублюдіни...
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04.07.2024 10:46 Відповісти
+9
Прив'язати до морського дрона камікадзе і пустити на кацапські корита в "радную гавень".
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04.07.2024 10:55 Відповісти
+7
"23-річний одесит і його 18-річна наречена" - а весілля буде саме багатолюдне, на зоні.
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04.07.2024 11:48 Відповісти
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одесит також мав завдання розклеїти по місту 100 провокаційних листівок проти мобілізації
=======

Люди потім ходять, читають і думають, що їх ТЦК хоче в бусику в армію забрати
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04.07.2024 10:42 Відповісти
Ти теж листівки клеїш, правдоруб?
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04.07.2024 12:36 Відповісти
Чергові мерзенні ублюдіни...
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04.07.2024 10:46 Відповісти
Обнулити цих 3.14д@рів при спробі втечі...
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05.07.2024 11:59 Відповісти
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05.07.2024 17:07 Відповісти
підтримую! бажано з контрольним
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06.07.2024 17:36 Відповісти
Прив'язати до морського дрона камікадзе і пустити на кацапські корита в "радную гавень".
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04.07.2024 10:55 Відповісти
Какой кароши генафонд! И Тису форсировать не надо....
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04.07.2024 11:44 Відповісти
"23-річний одесит і його 18-річна наречена" - а весілля буде саме багатолюдне, на зоні.
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04.07.2024 11:48 Відповісти
вбийте мразоту!
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04.07.2024 13:14 Відповісти
На жаль подібні новини не рідкість, 8 років? Пїд час вїйни не до сентіментів. Треба брати приклад з Британцїв часїв Другої Свїтової Вїйни. Ті коли ловили німецького шпигуна ї його провина була доведена- його вїшали, Мало того, вирок мав виконати його родич. Наприклад , якщо чоловїк виявився шпигуном, його мала повїсити його дружина. Або навпаки. Якщо вїдмовлялися - вїшали обох. Тїльки так можливо викоренити цих проросійских щурячих виродкїв.
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05.07.2024 16:22 Відповісти
Типові убивці Українців, за вказівкою рашистів! В Україні йшов, 11 рік московської війни… З них уже толку не буде, це генетичне біосміття, сруськага лайна!

Чим вони відрізняються, від убивць з московщини?? Вони разом, убивали Українців!!!
Таких, ригоАНАЛИ у 2014 році, збирали автобусами по обласним центрам і везли в Київ, для масовки на АнтиМайдан, до Калашнікова, Алмаза, татарова, льовочкиних, сівковичів, деркачів..
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05.07.2024 16:42 Відповісти
Пам'ятаю, весь Дружби Уродів був заставлений автобусами АН з двох сторін.
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07.07.2024 08:20 Відповісти
Тепер, з 2022 року, пасажири цих автобусів, разом з родичами, відкрито ГАДЯТЬ в Україні, та допомагають рашистам, УБИВАТИ УКРАЇНЦІВ!!
Це і, оті ЖДУНИ!!
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07.07.2024 09:10 Відповісти
Сподіваюсь ці чорти отримають пожиттєвий термін ув'язнення.
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05.07.2024 22:44 Відповісти
Щасливого медового місяця кожному окремо за колючкою
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06.07.2024 13:04 Відповісти
По умолчанию , при аресте , стерилизовать, потом уже там всякие вопросы задавать(с пристрастием).
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07.07.2024 19:30 Відповісти
Одеса похожа на Маріуполь.
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08.07.2024 00:38 Відповісти
 
 