Розвідували локації систем ППО в Одесі: СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ. ФОТО

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка діяла в Одесі. До складу ворожого осередку входило двоє військових та їхня спільниця. Зрадники за завданням російської спецслужби розвідували локації систем ППО, які обороняють місто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, для того, щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території.

У разі виявлення "потрібних" об’єктів – приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах.

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Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.

Працювали під прикриттям

Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки.

СБУ поетапно документувала всі факти розвідувально-підривної діяльності агресора і затримала резидента агентурної групи ФСБ та його спільника, коли вони фотографували військовий об’єкт.

Іншу агентку - місцеву жительку - затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.

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Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації з ФСБ.

Що загрожує зрадникам?

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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