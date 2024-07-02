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Новини Фото Війна
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Розвідували локації систем ППО в Одесі: СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ. ФОТО

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка діяла в Одесі. До складу ворожого осередку входило двоє військових та їхня спільниця. Зрадники за завданням російської спецслужби розвідували локації систем ППО, які обороняють місто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, для того, щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території.

У разі виявлення "потрібних" об’єктів – приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах.

СБУ знешкодила агентурну групу російської ФСБ в Одесі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигувала за оборонцями Часового Яру: Агентку РФ засудили до 15 років тюрми, - СБУ. ФОТО

Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.

Працювали під прикриттям

Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки.

СБУ знешкодила агентурну групу російської ФСБ в Одесі

СБУ поетапно документувала всі факти розвідувально-підривної діяльності агресора і затримала резидента агентурної групи ФСБ та його спільника, коли вони фотографували військовий об’єкт.

Іншу агентку - місцеву жительку -  затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" локації ТЦК до телеграм-каналів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації з ФСБ.

СБУ знешкодила агентурну групу російської ФСБ в Одесі

Що загрожує зрадникам?

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Готував удари по військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі: СБУ затримала 19-річного агента РФ. ФОТО

Автор: 

Одеса (5496) СБУ (12945) шпигунство (1012)


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Топ коментарі
+19
Жоден з цих убивць Українців, як помічник окупантів, так і не висить перед міськ радою на ліхтарному стовпі, дякуючи дивній беззубості Стефанчук+ Зеленського+ Шмигаля щодо Невнесення змін до ККУ НА посиленняПокарання за такі дії!!
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02.07.2024 10:22 Відповісти
+10
і знову не вбили? так війну не виграти
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02.07.2024 10:28 Відповісти
+9
Навіть не знаю що сказати..... Що потрібно бути в голові подібних нелюдів, щоб сподвигнути їх наводити ворожі ракети на свої домівки та своїх же співгромадян? Хоч я і противник смерної кари, але довічне ув'язнення за такі злочини вважаю надто м'яким покаранням.
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02.07.2024 10:33 Відповісти
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Жоден з цих убивць Українців, як помічник окупантів, так і не висить перед міськ радою на ліхтарному стовпі, дякуючи дивній беззубості Стефанчук+ Зеленського+ Шмигаля щодо Невнесення змін до ККУ НА посиленняПокарання за такі дії!!
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02.07.2024 10:22 Відповісти
"Чудова" ідея ))) От тільки наступного дня після такого "правосуддя" припиниться ВСЯ допомога від розвинутих країн, натомість у тебе буде СТОВП - ним від какцапів відбиватись і будеш!
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02.07.2024 10:41 Відповісти
Йшлося не тільки про стовпи, а й про посилення покарання. Можливо не тільки за такі дії, а й за корупцію і т.ін.
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02.07.2024 11:17 Відповісти
візьми та зроби це ))) якщо тебе на цьому затримають = скажеш - вони самі )))
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02.07.2024 10:47 Відповісти
Ви теж, правильно мислите!!
Мабуть, це зроблять, якісь невідомі ********…, як і ківу, захарченка, мотоРила, кравченка, кирпу, чечетова, калашникова, кушнарьова…!!
Важливий, кінцевий результат! Наснаги вам і здоров'я !!
Борімося, як хто може…
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02.07.2024 10:55 Відповісти
Чєчєтов сам вийшов з вікна, кушнарьова свої зняли з пробігу ... дуже чекаю на спЄрмака, Безгуглу, Кілю Кітлету та інших посіпак зеленої шмарклі ))
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02.07.2024 11:09 Відповісти
Хотіли ракет прив,язать до ракет і пустить це не люди і навіть не тварини їх не шкода рідних за грати бо знали все
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02.07.2024 10:23 Відповісти
і знову не вбили? так війну не виграти
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02.07.2024 10:28 Відповісти
Розстрілювати зразу, а в зв'язку із недосконалістю законодавства писати- при спробі втечі..
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02.07.2024 10:30 Відповісти
Навіть не знаю що сказати..... Що потрібно бути в голові подібних нелюдів, щоб сподвигнути їх наводити ворожі ракети на свої домівки та своїх же співгромадян? Хоч я і противник смерної кари, але довічне ув'язнення за такі злочини вважаю надто м'яким покаранням.
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02.07.2024 10:33 Відповісти
Чекали на гроші та парад з шашликами, від зелєрмака за трі дня…
А тепер їм треба, оте прикре самогубство… хоть би встигли…
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02.07.2024 10:35 Відповісти
сколько таких повесили или убили при порошенко? что изменилось?
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02.07.2024 12:02 Відповісти
Яких "СВОІХ" співгромадян, СВОІХ домівок????Це кацапьо кацапориле, ******** завезених після війни, або адісіти. Недавно було відео де при взятті в полон, узкаізичний ваєнний, звертається до орків " братан", "пацани"!! Це украінці для них - ЧУЖІ, "биндери" і "вуйкі", а там -все сваі братани.
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02.07.2024 11:12 Відповісти
І разниє злиє фаріонші, і шкадлівиє кати ліапольди, мєшают ім тут жить!!!!
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02.07.2024 11:28 Відповісти
Що можна сказати велика шана службі божій України
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02.07.2024 10:48 Відповісти
Що з такою паскудою робити яка під час війни працює на ворога і надає йому розміщення ППО ,що б ворог міг спокійно знищувати місто?Тільки смерть виправить цих виродків і другим наука буде.
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02.07.2024 10:49 Відповісти
Схоже, заходи контррозвідки не були завершимими у повному обсязі. На першому фото, хоча ноги зрадників і розведені, але палі з анальних отворів не стирчать. Це не лише недопрацювання, але й форменне неподобство. це жарт, звичайно, але читаючи схожі новини практично щодня, просто не віриш, що таких тваоюрюк так багато.
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02.07.2024 10:59 Відповісти
Тварюки кінчені
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02.07.2024 11:01 Відповісти
Пікантний нюанс, що ці двоє були військовими
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02.07.2024 11:10 Відповісти
Теж не зрозуміло!
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02.07.2024 11:18 Відповісти
В позу для запінювання бачу вже поставили. А чи запінили?
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02.07.2024 14:42 Відповісти
 
 