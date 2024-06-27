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В Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" локації ТЦК до телеграм-каналів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесі Служба безпеки викрила мережу блогерів, які діяли в інтересах спецслужб РФ. Фігуранти намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" розташування військових ЗСУ на території міста.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники знімали провокативні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК. Крім того, блогери поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.

Цю інформацію окупанти могли використати для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників. Однак СБУ зірвала плани ворога і затримала 7 фігурантів.

Дивіться також: "Засвітили" позиції та військову техніку ЗСУ у соцмережах: СБУ затримала двох блогерів у Запоріжжі та на Вінниччині. ФОТО

Затримано сімох блогерів
Затримано сімох блогерів

У СБУ повідомили, що серед затриманих – подружжя одеситів, яке зливало локації ЗСУ до проросійського телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тис. користувачів. За наявними даними, цей інтернет-ресурс адмініструють представники ФСБ, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони. Окрім подружжя, СБУ затримала ще одного місцевого жителя, який зливав інформацію у цей самий телеграм-канал.

Також затримано чотирьох мешканців Одеси, які намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів. Серед них – адміністратор регіонального телеграм-каналу із 15-тисячною аудиторією. Там фігурант поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК і закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь РФ.

Читайте: Блогеру, який втік до РФ і там закликав до повалення законної влади в Україні, повідомлено про підозру


Затримано сімох блогерів

Зазначається, що після затримання зловмисників СБУ провела заходи для убезпечення місць базування та руху українських військових.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також читайте: Проросійський блогер-мільйонник Подоляка, який наводив ракети РФ на Миколаїв, отримав 15 років ув’язнення заочно, - СБУ

Затримано сімох блогерів

Автор: 

Одеса (5492) СБУ (12912) блогер (183)


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Топ коментарі
+31
А самого головного блохера і його ефективних менеджерів ,які дискредетували мобілізацію - коли затримають ? Чи у "слабовики" можуть лише дрібноту ловити ?
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27.06.2024 13:31
+24
Вообще-то они не срывали мобилизацию, а информировали граждан где можно встретить ТЦК и получить повестку, шоб долго не искать. Как тебе такое Илон Маск?
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27.06.2024 13:47
+22
Як зазначається, зловмисники знімали провокативні стріми
=====

Знімали діпфейки, як особи, схожі на ТЦК, запаковують чоловіків, схожих на українських громадян, у бусики, схожі на ті, що донатили в ЗСУ.
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27.06.2024 14:02
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Він не може вийти.. замкнене коло..
непередбачено законодавством...
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27.06.2024 21:08 Відповісти
До ухилянтів із СБУ питань не має?
І справді, навіщо їм воювати коли можна ось так.
https://censor.net/ua/news/3496811/neruhomist_ta_avtivky_rodychiv_polkovnyka_zsu_zelenskogo
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27.06.2024 15:21 Відповісти
В это время один зеленый уродливый карлик с приспешниками делает вид что совсем не при чем до этого адского водевиля.
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27.06.2024 15:22 Відповісти
Ти це побачив на рос.тв чи сам додумався?
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27.06.2024 16:14 Відповісти
мене постійно копають в дупу..за Одесу. А я з початку війни писав.
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27.06.2024 15:43 Відповісти
НКВД.
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27.06.2024 15:52 Відповісти
Посадити...чи на 0.
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27.06.2024 16:13 Відповісти
якось дивно воно - так багато тих, хто кричить за війну і чомусь не на війні вони - хоча в цій війні досить щоб півока було і мізинець, раз вони пишуть тут, то таке в них точно є - в чому тоді проблема??? подобається війна - вперед!!! з окопів кричіть!!!
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27.06.2024 16:14 Відповісти
Дуже корисна інформація для кацапів. Так вони взнають, по яких координатах не можна бити дронами та ракетами
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27.06.2024 16:55 Відповісти
Ну если верить местным комментаторам, Ермак кремлёвский агент, так что инфа летит со свистом в режиме онлайн, читать СМИ нет никакого смысла.
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27.06.2024 17:36 Відповісти
Все в одну купу - координати частин ЗСУ і маршрути руху бусиків ТЦК, типу це одне і теж саме.
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27.06.2024 21:41 Відповісти
Ну, які ж це БЛОХЄри? Це помагаї рашистів в Україні!!
Чим він гірший за убивць з московії!!??
Безкарність за злочини, оцих блохерів, виходить боком Українцям!!
Суд Лінча, через неспрможність(небажання) отих сидунів в Урядовому кварталі95, мотивує Українців!! БонеУтік з єрмаком Оманським, тільки ротом плямкає по писаному, як говнобородька …

Слава Україні!
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28.06.2024 00:32 Відповісти
Короче как там бы не перекручивали. Суть в том что человек вел канал по локациях тцк. Никакого ьам слива фсб понятно что не было. Это уже додуманые сказки с 95 квартала.

ТИПИЧНАЯ ДИКТАТУРА !!! Ущемление прав, репресии
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28.06.2024 00:38 Відповісти
Только Единый Телемарафон все остальное ФСБ запомните.
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28.06.2024 00:39 Відповісти
Сьогодні так, а завтра хто буде вийде допомогти своєму близькомв чи родичеві котрого будуть калічити тцк, влада буде шити справу перешкоджання і роботу на рф.

З отаких телеграм каналів починається.

Блогера посадять за локації тцк, не військових, а саме тцк.
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28.06.2024 00:44 Відповісти
Ось так шановні починається диктатура, до якої так прагнули всі керманичі, але тільки цьому вдалось. Їжте не обляпайтесь прихильники сильної руки.
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28.06.2024 04:14 Відповісти
хто б там що не писав, але я вважаю діяльність блогерів шкідливою. спочатку адреси постів тцк, а там вже й розташування пво передадуть. Все починається з маленького.
при тому я не схвалюю діяльність тцк в такому вигляді як зараз. Але громадяни! якщо вас не влаштовують дії влади - протестуйте. І військовий стан тут не є перешкодою, як він не є перешкодою розкраданню бюджету. Як він не є перешкодою залишатися на посту час довший ніж дозволяє Конституція. Зрозуміло, що чоловіки призовного віку не ризикнуть вийти до Банкової. Але можуть вийти жінки типу анки петрової та пенсіонери. учасники гейпараду теж могли б вийти, але певно ця влада їм дуже близька ментально, тож вони не протетстуватимуть.
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28.06.2024 08:12 Відповісти
От расстрілять їх нужно,і воопще всех с кампутірамі..Сеют тут вільним і свободолюбівім нє рабам празнувать канстітуцію на паузі.Хвашсти...Ще ж не всіх інвалідів відловили і не відправили на хронт
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29.06.2024 08:03 Відповісти
Родюча українська земля і всяка нечисть як оці блохер а и кацапи ухилянти ждуни доволі комфортно почувають себе а повинні ховатися в норах як щурі і боятися вилізти .Відключіть інернет,обмежте розмови за кордон хочуть спілкуватися хай листи один одному пишуть війна скінчиться хай дивляться ютуб тік ток інші
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29.06.2024 15:30 Відповісти
Ти чий раб?
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29.06.2024 17:16 Відповісти
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