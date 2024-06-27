В Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" локації ТЦК до телеграм-каналів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесі Служба безпеки викрила мережу блогерів, які діяли в інтересах спецслужб РФ. Фігуранти намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" розташування військових ЗСУ на території міста.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники знімали провокативні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК. Крім того, блогери поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.

Цю інформацію окупанти могли використати для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників. Однак СБУ зірвала плани ворога і затримала 7 фігурантів.

Дивіться також: "Засвітили" позиції та військову техніку ЗСУ у соцмережах: СБУ затримала двох блогерів у Запоріжжі та на Вінниччині. ФОТО





У СБУ повідомили, що серед затриманих – подружжя одеситів, яке зливало локації ЗСУ до проросійського телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тис. користувачів. За наявними даними, цей інтернет-ресурс адмініструють представники ФСБ, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони. Окрім подружжя, СБУ затримала ще одного місцевого жителя, який зливав інформацію у цей самий телеграм-канал.

Також затримано чотирьох мешканців Одеси, які намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів. Серед них – адміністратор регіонального телеграм-каналу із 15-тисячною аудиторією. Там фігурант поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК і закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь РФ.

Читайте: Блогеру, який втік до РФ і там закликав до повалення законної влади в Україні, повідомлено про підозру





Зазначається, що після затримання зловмисників СБУ провела заходи для убезпечення місць базування та руху українських військових.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також читайте: Проросійський блогер-мільйонник Подоляка, який наводив ракети РФ на Миколаїв, отримав 15 років ув’язнення заочно, - СБУ