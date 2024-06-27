В Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" локації ТЦК до телеграм-каналів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Одесі Служба безпеки викрила мережу блогерів, які діяли в інтересах спецслужб РФ. Фігуранти намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" розташування військових ЗСУ на території міста.
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисники знімали провокативні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК. Крім того, блогери поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.
Цю інформацію окупанти могли використати для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників. Однак СБУ зірвала плани ворога і затримала 7 фігурантів.
У СБУ повідомили, що серед затриманих – подружжя одеситів, яке зливало локації ЗСУ до проросійського телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тис. користувачів. За наявними даними, цей інтернет-ресурс адмініструють представники ФСБ, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони. Окрім подружжя, СБУ затримала ще одного місцевого жителя, який зливав інформацію у цей самий телеграм-канал.
Також затримано чотирьох мешканців Одеси, які намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів. Серед них – адміністратор регіонального телеграм-каналу із 15-тисячною аудиторією. Там фігурант поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК і закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь РФ.
Зазначається, що після затримання зловмисників СБУ провела заходи для убезпечення місць базування та руху українських військових.
Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
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І справді, навіщо їм воювати коли можна ось так.
https://censor.net/ua/news/3496811/neruhomist_ta_avtivky_rodychiv_polkovnyka_zsu_zelenskogo
Чим він гірший за убивць з московії!!??
Безкарність за злочини, оцих блохерів, виходить боком Українцям!!
Суд Лінча, через неспрможність(небажання) отих сидунів в Урядовому кварталі95, мотивує Українців!! БонеУтік з єрмаком Оманським, тільки ротом плямкає по писаному, як говнобородька …
Слава Україні!
ТИПИЧНАЯ ДИКТАТУРА !!! Ущемление прав, репресии
З отаких телеграм каналів починається.
Блогера посадять за локації тцк, не військових, а саме тцк.
при тому я не схвалюю діяльність тцк в такому вигляді як зараз. Але громадяни! якщо вас не влаштовують дії влади - протестуйте. І військовий стан тут не є перешкодою, як він не є перешкодою розкраданню бюджету. Як він не є перешкодою залишатися на посту час довший ніж дозволяє Конституція. Зрозуміло, що чоловіки призовного віку не ризикнуть вийти до Банкової. Але можуть вийти жінки типу анки петрової та пенсіонери. учасники гейпараду теж могли б вийти, але певно ця влада їм дуже близька ментально, тож вони не протетстуватимуть.