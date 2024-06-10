Готував удари по військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі: СБУ затримала 19-річного агента РФ. ФОТО
У Житомирі затримано 19-річного російського агента, який готував ударипо військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Окупантів цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території Житомирщини та Одещини. Зокрема в якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо.
Також рашисти намагалися розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни Сил оборони.
Так, ФСБ РФ завербувала 19-річного жителя Одеси, який шукав швидкого заробітку в інтернеті.
"За вказівкою окупантів він щодня обходив декілька локацій в обласному центрі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці. Перебуваючи поблизу "потрібного" об’єкту, інформатор спостерігав за його периметром та контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фотознімки. Про всі отримані відомості агент месенджером звітував своєму російському куратору.
Згодом фсб "відрядила" свого агента до Житомирщини, де він продовжив шпигувати за відпрацьованим алгоритмом. У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари", - йдеться в повідомленні.
Молодика було затримано, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкту в Житомирі.
Зловмисник перебував на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Москві та Московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки. За кожне виконане завдання він обіцяв своєму агенту грошову винагороду. Кошти мали надходити на банківську картку інформатора.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.
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Ждунів місцеві повинні знати, але, видну, сцяться від страху написати на них.
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Угу, в военное время и когда людей на улицах минимум какой-то шкет шляется по разным местам и что-то высматривает там со смартфоном. Не в одном так в третьем, десятом точно словят.
И главное сказать, что зарплата в конце месяца будет, чтобы гарантировано не платить и другого идиота найти. Хотя, там для кацапов вряд ли остро стоит вопрос выплаты денег малолетним торчкам за фотографии
Короче, в 34 года будет уже опущенный авторитет...
Ви ж бачите, владна зє!-лень мавпує кацапів геть у всьому.
Варіанти, як бачимо, є.
...А скільки таких конзерв ще не відкрилося? Можу підказати, де вони тусуються: всілякі "тік-токи", "інстаграми", "твітери" та інші подібні вигрібні ями. Кіберполіція у нас є? Є. То хай працюють замість розсилання громадянам смс-ок ні про що.