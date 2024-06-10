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Новини Фото Війна
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Готував удари по військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі: СБУ затримала 19-річного агента РФ. ФОТО

У Житомирі затримано 19-річного російського агента, який готував ударипо військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Окупантів цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території Житомирщини та Одещини. Зокрема в якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо.

Агента РФ затримала СБУ в Житомирі

Також рашисти намагалися розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни Сил оборони.

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Так, ФСБ РФ завербувала 19-річного жителя Одеси, який шукав швидкого заробітку в інтернеті.

"За вказівкою окупантів він щодня обходив декілька локацій в обласному центрі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці. Перебуваючи поблизу "потрібного" об’єкту, інформатор спостерігав за його периметром та контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фотознімки. Про всі отримані відомості агент месенджером звітував своєму російському куратору.

Згодом фсб "відрядила" свого агента до Житомирщини, де він продовжив шпигувати за відпрацьованим алгоритмом. У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари", - йдеться в повідомленні.

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Молодика було затримано, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкту в Житомирі.

Агента РФ затримала СБУ в Житомирі

Зловмисник перебував на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Москві та Московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки. За кожне виконане завдання він обіцяв своєму агенту грошову винагороду. Кошти мали надходити на банківську картку інформатора.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Автор: 

Житомир (578) Одеса (5476) СБУ (12854)


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Топ коментарі
+25
Малолітній підор
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10.06.2024 13:14
+9
Не скудіє украінська земля на таких виродків
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10.06.2024 13:16
+8
Йому "бабушка расказивала пра вкуснає мароженає і калбасу па 2,20". Під звуки "рускава матєрнава репа"
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10.06.2024 13:31
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Малолітній підор
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10.06.2024 13:14 Відповісти
Не скудіє украінська земля на таких виродків
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10.06.2024 13:16 Відповісти
Продажний шмаркач
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10.06.2024 13:20 Відповісти
Это не продажный , а матерый кацап , бо родился лаптями вперед.
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10.06.2024 13:36 Відповісти
Зазвичай - це або шантрапа-наріки-ніщеброди, або упороті ждуни.
Ждунів місцеві повинні знати, але, видну, сцяться від страху написати на них.
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10.06.2024 13:21 Відповісти
Йому "бабушка расказивала пра вкуснає мароженає і калбасу па 2,20". Під звуки "рускава матєрнава репа"
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10.06.2024 13:31 Відповісти
Так. Можливо й сцяться написати. Бо тут же знайдеться величезна кількість адвокатури, яка буде цькувати написавших. Мовляв, старий комуняка доносчик. Чи молодий український стукачок. Чи мєнтавская падстілка. Чи дід навєрна НКВДешнікам був. Чи інше в такому сенсі. В нашому суспільстві залишилась якась воровська суть. І її культивують. Коли кажеш, що побачивши злочин маєш зразу інформувати поліцію, то тобі у відповідь купа лайна. Європа до нас дуже ще ментально далека.
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10.06.2024 13:35 Відповісти
І таке можливо.
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10.06.2024 13:38 Відповісти
"Постой там", "Сфотографируй со всех сторон", "Далее едь на другой адрес"
========
Угу, в военное время и когда людей на улицах минимум какой-то шкет шляется по разным местам и что-то высматривает там со смартфоном. Не в одном так в третьем, десятом точно словят.

И главное сказать, что зарплата в конце месяца будет, чтобы гарантировано не платить и другого идиота найти. Хотя, там для кацапов вряд ли остро стоит вопрос выплаты денег малолетним торчкам за фотографии
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10.06.2024 13:22 Відповісти
А сколько ещё просто сидит в ожидании рузьких Ванек...
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10.06.2024 13:23 Відповісти
******.
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10.06.2024 13:23 Відповісти
Бити так, щоб здоров'я лишився!
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10.06.2024 13:25 Відповісти
Чергова мавпочка пішла "в расход".
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10.06.2024 13:28 Відповісти
Таке гівно в голові шмаркачів зазвичай у спадок від москворотих батьків.
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10.06.2024 13:29 Відповісти
Той момент,коли рускоязичніца-мама в дитинстві замість казок І.Я.Франка,читала наніч казки про Іванушку-Дурачка і Ємелю
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10.06.2024 13:38 Відповісти
19+15=34
Короче, в 34 года будет уже опущенный авторитет...
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10.06.2024 13:39 Відповісти
Це якщо не мобілізують до армії...
Ви ж бачите, владна зє!-лень мавпує кацапів геть у всьому.
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10.06.2024 13:42 Відповісти
по 111-й не мобілізують. Але шанси прийняти участь у майбутніх виборах у нього високі, бо є підозра, що наприкінці зеленої каденції будуть амністувати "класовоблізкіх".
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10.06.2024 14:03 Відповісти
Строго кажучи, для того, щоб відмазати "своїх" та "потенційно своїх", у зє!-мразоти вистачає механізмів. І служба в армії (радше, її видимість) - лише один з таких механізмів.
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10.06.2024 14:39 Відповісти
ну, цього ********* ніхто відмазувати не буде. бо він навітьій владі ***** не потрібен. Хіба що ватна мамка буде у суді на жалість давити.
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10.06.2024 14:54 Відповісти
Або тиснутиме на жалість, або занесе чемоданчик з винагородою, або чиясь бл@дь...
Варіанти, як бачимо, є.
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10.06.2024 15:15 Відповісти
у таких маргіналів чемоданчиків не буває. Чемоданчики починаються десь на рівні трухіних.
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10.06.2024 15:21 Відповісти
...Зрештою, в ході суду можуть і змінити звинувачення, перекваліфікувавши статтю. Наприклад, на дрібне ***********. А що? Нахабства і дурного глузду їм цілком вистачить для того.
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10.06.2024 14:41 Відповісти
я знаю що судді у нас ще ті... Але такого не буде.
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10.06.2024 14:44 Відповісти
. Ви оптиміст.
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10.06.2024 14:48 Відповісти
у нас судді толерують тільки велику корупцію, а ніщєбродські довбойоби зазвичай ідуть лісом.
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10.06.2024 14:56 Відповісти
Все тече, все міняється. Навряд чи у зє!-лені усе в чоколяді. Тому дуже скоро їм можуть знадобитися навіть такі "мальчікі в трусіках".
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10.06.2024 15:17 Відповісти
такі мальчікі їм ***** невсрались, вибачайте за французький. Бо майже в усіх вже підготовлені запасні аеродроми у валєнсіях та в інших форте-дей-марміях.
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10.06.2024 15:26 Відповісти
3,14здюк лаптєлапий.
...А скільки таких конзерв ще не відкрилося? Можу підказати, де вони тусуються: всілякі "тік-токи", "інстаграми", "твітери" та інші подібні вигрібні ями. Кіберполіція у нас є? Є. То хай працюють замість розсилання громадянам смс-ок ні про що.
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10.06.2024 13:40 Відповісти
і знов бомжацького виду.
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10.06.2024 13:40 Відповісти
Народився вже у вільній, на час вторгнення було 17... "Нєуловіміх мстітєлєй" надивився???? Так що, у 19 до ЗСУ нє, а їздити і шкодити мо? Куди не зайде ТЦК зайдуть мо РФ.
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10.06.2024 13:43 Відповісти
в моїх знайомих був випадо, це правда ще у 23-му було десь на початку року, була в них сусідка, яка ратувала за рюзькій мір, не приховувала своїх вподобайок, в розмовах з сусідами розказувала як це класно рюзькій мір, ну і т.і. Друзі не витримали її "настроєній", звернулися до органів з інформацією, так прикиньте, через тиждень-два до цієї суки прийшли СБУ-шники, реально прийшли, правда поки що для поведення роз"яснювальної бесіди, але факт в тому, що прийшли. Та й на олівець поціновувачку рюзького міру взяли. Не скажу як там далі вже було, чи заткнула ця тварюка пельку чи ні, але сподіваюсь під нагляд потрапила та й обісралася. До чого розказую, та до того, що ми ж також всі можемо робити наш світ чистіше, що органи реагують реально. Наврядчи такі падли змінять своє ставлення до лаптів, але ж хоч боятимуться що посадять.
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10.06.2024 13:51 Відповісти
Горбатого могила виправляє. Так само, як і поціновувачів балалайок, бояри та щєй.
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10.06.2024 14:51 Відповісти
Таке мале, а вже таке кончене падло...
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10.06.2024 13:58 Відповісти
Усю рідню і знайомих разом зцим упирем на передову копать окопи повезе залишаться живими
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10.06.2024 14:09 Відповісти
От же підор
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10.06.2024 14:19 Відповісти
Вже відпустили? Під заставу? Чи під мамині зобов'язання?
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10.06.2024 14:32 Відповісти
Той рідкісний випадок, коли довічне краще за страту. Життя в потвори задалося 😈😈😈
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10.06.2024 21:12 Відповісти
 
 