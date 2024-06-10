Адміністратору Telegram-каналу "Повістки Вінниця" загрожує до 8 років тюрми, - СБУ
Чоловікові, який у мережі розповідав, де роздають повістки на Вінниччині, повідомлено про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ Вінниччини.
Йдеться про 30-річного підприємця з Хмільника Вінницької області. Чоловік ігнорував призов на військову службу і закликав українців ухилятися від мобілізації.
"Встановлено, що фігурант створив та адміністрував Телеграм-канал, в якому дискредитував законну діяльність Збройних Сил України та інших військових формувань у період дії воєнного стану. Зокрема, зловмисник публікував повідомлення стосовно місць здійснення представниками ТСЦ та СП мобілізаційних заходів на території регіону із оповіщення населення призовного віку", - йдеться в повідомленні.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років тюрми.
За даними ЗМІ, йдеться про Telegram-канал "Повістки Вінниця".
Будь ласка, зачекайте...
хто вкрав на фортифікаціях в Харківський області?
чому нема виборів?
скільки років отримали москальські агенти - ярмак-зелінський-баканов?
1. такої техології як інтернет ще тоді не було ...
2. за перших 6-місяців німецько-совіцької війни, відомої за червоною комуно-нацистькою пропагандою як міфічна "вов", в полон до німців здалося 3.5 мільйона з 4.5 мільойна так званої "ркка" !!! 2 мільйона потім воювали за 3Рейх в РОА, РОНА, козачих полках і корпусах ...
Чого б це?
Інформувати людей, де вони можуть стати до лав - це погано?
У Львівській області підполковник безпідставно зняв з військового обліку 40 людей. Суд визнав його винним у перевищенні службових повноважень та призначив штраф - 3145 гривень.
У Львові суд визнав винною у недбалому ставленні до військової служби майорку Наталію Г., яка безпідставно виключила з військового обліку 17 чоловіків. Суддя, розглянувши усі матеріали справи, виніс вирок майорці - 4 845 гривень штрафу.
Хустський районний суд визнав винним у перевищенні службових повноважень полковника Сергія Зубатова, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків. Суд призначив посадовцю ТЦК покарання - 3400 грн штрафу.
І так далі, й так далі... Тільки старі зольдати в цьому напрямку праведним гнівом не киплять, їм приємніші легші об'єкти для демонстрації патріотизму.
просто супер... дійсно, майже законна схема, дійсно яка елегантність в процесі...
І десь дійсно всі борцуни за мобілізацію зникли і не плюються слиною на таких "кмітливих" працівників ТЦК...
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То ця шерепа на свою честь уже іспанські острови називає.
В бусики засовувати,це законно?
Но зато все коррупционеры зеленского спокойно работают на местах
Питання в тому ХТО давав йому інформацію про маршрути роботи ТЦК?!!
Хтось хто має доступ до цих даних, тобто внутрішній ворог в складі ТЦК.
Коли вже закон про касти в Україні? Мабуть вже пора.
Колись називали "ворог народа" і ні ***.
Зараз " перешкоджувач діяльності ЗСУ" і ні ***.