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Вінницька область (986) СБУ (12513) мобілізація (2876)

Адміністратору Telegram-каналу "Повістки Вінниця" загрожує до 8 років тюрми, - СБУ

До 8 років тюрми загрожує чоловіку, який у телеграм інформував, де роздають повістки

Чоловікові, який у мережі розповідав, де роздають повістки на Вінниччині, повідомлено про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ Вінниччини.

Йдеться про 30-річного підприємця з Хмільника Вінницької області. Чоловік ігнорував призов на військову службу і закликав українців ухилятися від мобілізації.

"Встановлено, що фігурант створив та адміністрував Телеграм-канал, в якому дискредитував законну діяльність Збройних Сил України та інших військових формувань у період дії воєнного стану. Зокрема, зловмисник публікував повідомлення стосовно місць здійснення представниками ТСЦ та СП мобілізаційних заходів на території регіону із оповіщення населення призовного віку", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років тюрми.

За даними ЗМІ, йдеться про Telegram-канал "Повістки Вінниця".

Читайте: Лише працівники поліції мають право примусово доставляти особу до ТЦК, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 
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Топ коментарі
+17
зеленому зе-3.14деру, 4-х разовому ухилянту від служби в ЗСУ 2014-19 рр.



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10.06.2024 12:03
+15
Не розхитуйте човна. Головний ворог народу-адміністратор телеграм-каналу.
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10.06.2024 11:54
+13
хто розмінував Південь?
хто вкрав на фортифікаціях в Харківський області?
чому нема виборів?
скільки років отримали москальські агенти - ярмак-зелінський-баканов?
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10.06.2024 11:51
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Даст Бог дадут 3,14дору по повной.
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10.06.2024 11:50 Відповісти
зеленому зе-3.14деру, 4-х разовому ухилянту від служби в ЗСУ 2014-19 рр.



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10.06.2024 12:03 Відповісти
Узурпатор он такой, все у него преступники и совсем ничего что В КУ есть статья про совободу слова а у нас военный стан незаконно продолжается.
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10.06.2024 12:22 Відповісти
Кацапська свинособака тебе теж чекає або поб'ють як пса або заріжуть як свиню
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10.06.2024 12:32 Відповісти
хто розмінував Південь?
хто вкрав на фортифікаціях в Харківський області?
чому нема виборів?
скільки років отримали москальські агенти - ярмак-зелінський-баканов?
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10.06.2024 11:51 Відповісти
нє-нє... тут складу злочину про дискредитацію ЗСУ немає... головне не переплутайте і завжди пам'ятайте: "я вам нічєго нен должен".
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10.06.2024 11:54 Відповісти
Не розхитуйте човна. Головний ворог народу-адміністратор телеграм-каналу.
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10.06.2024 11:54 Відповісти
саме головне що предяваити йогому по факту мусорам, прокурорам немає що, немає складу злочину як такого !!! ну так він поширював цю інформацію через соціальну мережу, але для того щоб народ йшов в тцк ...
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10.06.2024 12:12 Відповісти
Да сарказм тут уместен, но хочется мира ... вот и приходится думать теперь нужен ли нам сарказм ... или просто прямо надо говорить - что мы хотим того мира ...
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10.06.2024 12:24 Відповісти
Оціх блохерів та і всіх кацапів що наперлися в Україну спалить майно а їх з ріднею пішки на болота
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10.06.2024 12:35 Відповісти
Відчувається невиліковний совок в голові. Спробую вгадати, по віку вже не підходите для армії? Інакше чому тут час витрачаєте на "ухилянтів"?
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10.06.2024 12:39 Відповісти
Під час другої світовою таке лайно РОЗТРІЛЮВАЛИ!
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10.06.2024 11:57 Відповісти
не розстірлювали:
1. такої техології як інтернет ще тоді не було ...
2. за перших 6-місяців німецько-совіцької війни, відомої за червоною комуно-нацистькою пропагандою як міфічна "вов", в полон до німців здалося 3.5 мільйона з 4.5 мільойна так званої "ркка" !!! 2 мільйона потім воювали за 3Рейх в РОА, РОНА, козачих полках і корпусах ...
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10.06.2024 12:09 Відповісти
розтрюлювали! таких як цей гнидюк називали провокатори! розьрілювали без суда та слідства!
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10.06.2024 14:21 Відповісти
ВПН и пропаганда ненависти. Не чем заняться?
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10.06.2024 12:25 Відповісти
совкодрочери ******* когось розкулькулити, а власників розстріляти
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10.06.2024 12:39 Відповісти
Вільнии художник -- він так бачив світ і себе в ньому а держава розмірковує по - другому - можуть і впаяти
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10.06.2024 11:59 Відповісти
О, треба більше, довічне, бо він справжня загроза для існування України, а не корупціонери і розкрадачі грошей на фортифікаціях, через нього вінницький ТЦК не може план по смертям від епілепсії виконати.
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10.06.2024 11:59 Відповісти
цікаво, якби в ТЦК вбивали людей чи хотів би хтось туди потрапити. а ні це ж не пов'язано
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10.06.2024 12:00 Відповісти
Чоловікові, який у мережі розповідав, де роздають повістки на Вінниччині, повідомлено про підозру.

Чого б це?
Інформувати людей, де вони можуть стати до лав - це погано?
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10.06.2024 12:01 Відповісти
"закликав українців ухилятися від мобілізації" - якщо він дійсно це робив, і це відповідним чином задокументовано, не стану захищати таку людину. Це дійсно злочин.
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10.06.2024 12:11 Відповісти
те ще треба довести ... якщо найме толкового адвоката вийде сухим з води ... бо складу злочину там немає ...
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10.06.2024 12:16 Відповісти
Ну ви ж розумієте як працюють суди. Усі попередні аналогічні справи завершувалися згодою, визнанням вини та умовним терміном. Тим патче хочуть ще закрити усі рішення (перше читання пройшло), які відносяться до військової тематики. Не буде юридичної практики. Тому можна приймати будь яке рішення, навіть якщо воно абсурдне.
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10.06.2024 12:43 Відповісти
Ці до лав не стануть. У них в ТЦК епілепсія без мами.
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10.06.2024 12:13 Відповісти
Соромно за таких телепнів. Він нехай створив би телеграм канал, з інформування куди ворожі шахеди летять, чи співав би на зупинці збираючи гроші в баночку на ЗСУ, як це роблять маленькі українські діти.
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10.06.2024 12:18 Відповісти
гроші в баночки покладуть ті хто і без співів покладуть, скільки не співай а більше ніж готові покласти - не покладуть
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10.06.2024 12:41 Відповісти
Головне зацініть красу гри. Офіцерам ТЦК, які безпідставно (припускаю, шо не за просто так) знімають з обліку військовозобов'язаних - штраф 2400 грн. Адміністратор ТГ каналу - 8 років тюрми. Це вам не російська диктатура і феодалізм, а справжня демократія й рівність перед законом.

У Львівській області підполковник безпідставно зняв з військового обліку 40 людей. Суд визнав його винним у перевищенні службових повноважень та призначив штраф - 3145 гривень.

У Львові суд визнав винною у недбалому ставленні до військової служби майорку Наталію Г., яка безпідставно виключила з військового обліку 17 чоловіків. Суддя, розглянувши усі матеріали справи, виніс вирок майорці - 4 845 гривень штрафу.


Хустський районний суд визнав винним у перевищенні службових повноважень полковника Сергія Зубатова, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків. Суд призначив посадовцю ТЦК покарання - 3400 грн штрафу.

І так далі, й так далі... Тільки старі зольдати в цьому напрямку праведним гнівом не киплять, їм приємніші легші об'єкти для демонстрації патріотизму.
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10.06.2024 12:25 Відповісти
наголосували собі сцаря і співають по телеграмах сумних пісень про тяжку кріпацьку долю
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10.06.2024 12:43 Відповісти
це ж просто "пєсня" ... ціла схема вимальовується - стаєш не облік в "потрібному" ТЦК, потім умовна Наталія Г. чи відповідний полковник, швидше за все до того десь в донецько-луганському напрямку працював, (ми ж розуміємо, що все під контролем? чи не так?) назбирують 20-40 клієнтів і "обєлєчівают"... На "крайняк" отримають штраф. якщо попалять чужі, а зняті з обліку спокійно йдуть на всі 4 сторони ...
просто супер... дійсно, майже законна схема, дійсно яка елегантність в процесі...

І десь дійсно всі борцуни за мобілізацію зникли і не плюються слиною на таких "кмітливих" працівників ТЦК...
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10.06.2024 13:15 Відповісти
суд визнав винною у недбалому ставленні до військової служби майорку Наталію Г.
***********
То ця шерепа на свою честь уже іспанські острови називає.

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10.06.2024 14:31 Відповісти
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10.06.2024 15:14 Відповісти
А как информация о раздаче повесток препятствует деятельности ВСУ?
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10.06.2024 12:46 Відповісти
"Встановлено, що фігурант створив та адміністрував Телеграм-канал, в якому дискредитував законну діяльність Збройних Сил України та інших військових формувань у період дії воєнного стану. Зокрема, зловмисник публікував повідомлення стосовно місць здійснення представниками ТСЦ та СП мобілізаційних заходів на території регіону із оповіщення населення призовного віку", - йдеться в повідомленні. Джерело:
В бусики засовувати,це законно?
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10.06.2024 12:46 Відповісти
Я не знаю. Просто какого то лоха мусора взяли на понт и он испугался, признал вину не пойми в чем. Легкое дело для ментов чтобы пойти на повышение или получить награду.
Но зато все коррупционеры зеленского спокойно работают на местах
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10.06.2024 12:51 Відповісти
800 лет без права переписки!!!
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10.06.2024 12:51 Відповісти
Воров не судят,агента сивковича в раде не ловят,а этого готовы четвертовать за тексты,дикое квартальное шоу продолжается.
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10.06.2024 13:00 Відповісти
Може його в ІІІ-ю? 47-му? АЗОВ може перевиховає?
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10.06.2024 13:05 Відповісти
Питання не скільки в тому що цей виродок робив сповіщення на каналі "...де не треба знаходитист, бо там ТЦК".
Питання в тому ХТО давав йому інформацію про маршрути роботи ТЦК?!!
Хтось хто має доступ до цих даних, тобто внутрішній ворог в складі ТЦК.
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10.06.2024 13:38 Відповісти
Якою статтею якого закону заборонено публікувати цю публічні інформацію?
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10.06.2024 13:53 Відповісти
А з яких пір діяльність ТЦК стала інформацією, яка не підлягає публікації?! В чому дискредитація? Це ж не таємниця наче, що в країні мобілізація. Та й дискредитувати ТЦК сильніше ніж вони самі - навряд чи можливо.
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10.06.2024 13:51 Відповісти
Многих невинных гражданских людей от верной смерти увел. Бог в помощь храброму админу...
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10.06.2024 13:53 Відповісти
Більше двох років, чомусь про мобілізацію не думали, воєнкоми вілли купували і досі нікого не покарали. А тут якийсь блогер і зразу вісім років з проходняка.
Коли вже закон про касти в Україні? Мабуть вже пора.
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10.06.2024 14:16 Відповісти
Часи міняються, міняється форма, а зміст залишається той же. Гарна радянсько-зеленська Україно.
Колись називали "ворог народа" і ні ***.
Зараз " перешкоджувач діяльності ЗСУ" і ні ***.
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10.06.2024 14:21 Відповісти
Чого панькатися - давайте одразу пожиттєве, й*бнуті.
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10.06.2024 16:36 Відповісти
 
 