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застава (654) Київ (19116) шахрайство (1043) СБУ (12507)

Екснардепка, яка заробляла на ухилянтах $100 тисяч щомісяця, вийшла під заставу у 904 тисячі гривень

Екснардепка, яка заробляла на ухилянтах $100 тисяч щомісяця, вийшла під заставу у 904 тисячі гривень

Колишня народна обраниця, яку підозрюють в оформленні інвалідності чоловікам призовного віку за хабарі, вийшла з-під варти. За неї було внесено заставу у 904 тисячі гривень.

Про це пише hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

Офіційно правоохоронці не називають ім'я колишньої депутатки та її спільників. Проте джерело hromadske у правоохоронних органах підтвердило, що йдеться про ексдепутатку Ірину Сисоєнко.

Як зазначається, Голосіївський райсуд Києва призначив ексдепутатці Сисоєнко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 904 тисячі гривень. За даними джерел, Сисоєнко затримали ще минулого тижня, а запобіжний захід їй було обрано 3 червня. Повідомляється, що підозрювана внесла гроші та вийшла на волю.

Крім цього, спільнику, якого разом з ексдепутаткою спіймали під час передання "відкату", призначили тримання під вартою з альтернативою майже 250 тисяч гривень застави. Він також вийшов на волю. 

А їхня спільниця, лікарка зі Львівщини, отримала запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

СБУ викрила екснардепку, яка зі спільниками продавала фіктивні довідки ухилянтам

Правоохоронці викрили угруповування, яке щомісяця заробляло близько 100 тисяч доларів на виготовленні фіктивних довідок про інвалідність. Його організатором називають колишню народну депутатку, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.

"Прибуток" розподілявся між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині.

"Клієнтами" були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.

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Топ коментарі
+24
Слухайте, вона зрадниця ! І вона вийшла під заставу. А Червинський - український патріот. І він сидить ТУПО ЗА НІЩО! Ні доказів, ні обвинувань ! Навіть обвинувача немаєи - самоУСТРАНІЛСЯ (втік). І це зеленскє катається по Європі у той час, коли над громадянином України знущається судова влада. Якщо зелєнский не захищає права українців, їх гідність, то хто він, як не самозванець ???
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07.06.2024 19:14
+22
яка держава - такі і юристи.
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07.06.2024 19:12
+12
навіть чаю у СІЗО не встигла попити.
Застава - єто вєщь!!
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07.06.2024 19:08
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А що такого незвичного та небаченого зробила ця ескалопка?
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07.06.2024 19:01 Відповісти
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07.06.2024 19:09 Відповісти
яка держава - такі і юристи.
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07.06.2024 19:12 Відповісти
для початку, ви у себе наведіть порядок.
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07.06.2024 19:17 Відповісти
пам`ятаю...: баканаФФ...рєзнікафф...вінідіктава...татарафф...партнофф...ківалафф...

та багато інших зе-мерзотників.....
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07.06.2024 23:23 Відповісти
це - ідєйнаблизкіє для влади.
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08.06.2024 00:41 Відповісти
ви не розумієте - щоб були шанси ще раз обратись у депутати. Бо у нас країна вічних гупі.
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07.06.2024 19:10 Відповісти
справа не у сайті, а в чинному законодавстві.
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07.06.2024 19:15 Відповісти
Привіт партії Самонеміч, яка була створена тільки для розпорошення голосів.
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07.06.2024 19:03 Відповісти
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07.06.2024 19:06 Відповісти
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07.06.2024 19:06 Відповісти
На жаль, у нашої країни майбутнього нема...
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07.06.2024 19:07 Відповісти
Це у тебе немає майбутнього. А у цієї держави є майбутнє
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07.06.2024 20:29 Відповісти
навіть чаю у СІЗО не встигла попити.
Застава - єто вєщь!!
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07.06.2024 19:08 Відповісти
Зе-кривосуддя в ділі....

"я ваш вирок....!"- кричав якийсь клоун на стадіоні в 2019-му....
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07.06.2024 23:25 Відповісти
То начальник ТЦК завел себе гарем и сосался с подчиненными на рабочем месте а так же понакупал дорогих иномарок и недввижимости и как в наказание пошел на повышение. Депутатка сшибала бабки с ухилянтов и вышла под залог за смешную сумму. Зато с обычных ухилянтов бешенные штрафы назначают а в случае просрочки штраф удваивается. У нас точно мобилизацию ради мобилизации придумали? Или просто покошмарить население которое еще не успело удрать из страны
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07.06.2024 19:13 Відповісти
Слухайте, вона зрадниця ! І вона вийшла під заставу. А Червинський - український патріот. І він сидить ТУПО ЗА НІЩО! Ні доказів, ні обвинувань ! Навіть обвинувача немаєи - самоУСТРАНІЛСЯ (втік). І це зеленскє катається по Європі у той час, коли над громадянином України знущається судова влада. Якщо зелєнский не захищає права українців, їх гідність, то хто він, як не самозванець ???
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07.06.2024 19:14 Відповісти
Так не на часі ж. От коли українців взагалі не залишиться...
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07.06.2024 20:38 Відповісти
Дивно що ви дивуєтесь що Зеленський не захищає українців. Він і є той хто з них знущається. Не може ж він і знущатися і захищати!!!??7
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07.06.2024 21:38 Відповісти
Зе-кривосуддя в ділі....

"я ваш вирок....!"- кричав якийсь клоун на стадіоні в 2019-му....
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07.06.2024 23:27 Відповісти
100%, що левову частку грошей наверх заносили. Так лагідно з ними обійшлися, коли нарешті прокололись
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07.06.2024 19:15 Відповісти
ого!?.. походу банда причетних правоохрєнєвцев УЖЕ нєплохо так "подлаталась" на етам дєльце..
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07.06.2024 19:15 Відповісти
С…ка, навіть у лаптеногіх такого маразму немає! Шо ж ви робите зелені гниди?!
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07.06.2024 19:21 Відповісти
Звідки тобі знати, що у лаптєй такого немає? Ти читаєш їхні новини, чи у тебе є інсайди із фсб? інвалідність завжди купалася і продавалася у постсовкових країнах.
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07.06.2024 20:31 Відповісти
Є те саме... це одна совкова школа
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07.06.2024 20:58 Відповісти
Знову дно!!
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07.06.2024 19:23 Відповісти
Як справи у депутатки з Тернополя, котра викидала гроші через паркан ...
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07.06.2024 19:28 Відповісти
Це депутатка від слуг урода, тому у неї все нормально
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07.06.2024 20:32 Відповісти
а чого ви чекали від "реформованих" порошенком суддів!?Вони для цього й "реформувалися" щоб за гроші вирішувати ось так...Їм начхати хто замовляє чи порошенко чи єрмак,чи зеленський
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07.06.2024 19:28 Відповісти
Ха, зебіл, і тут порошенка приплів. А нічого, що цього суддю призначив твій найвеличнійший лідор?!
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07.06.2024 20:34 Відповісти
Порошенко погано реформував суди. Ок, припустимо. А що заважало Бубочці їх нормально реформувати за 5 років, які він при владі, та ще й з монобільшістю у Раді?
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07.06.2024 21:27 Відповісти
Чим вона краще від кацапів такеж саме і заслуговує смерті а всю рідню до тюрми майно спалить
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07.06.2024 19:31 Відповісти
"Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!"
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07.06.2024 19:41 Відповісти
Це власть???????? Це 3,14#дэц!!!!!
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07.06.2024 19:49 Відповісти
Ночной домашний арест? Это что то новое в юриспруденции
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07.06.2024 19:59 Відповісти
здєсь вам нє омєріка. Ета жєстокая прававая сістєма Украіни.
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08.06.2024 00:49 Відповісти
Це піпець... 4 ляма в місяць киздила, п застава навіть ляма немає
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07.06.2024 20:07 Відповісти
Будєш ваєвать за расію і тебе ніхто не запитає чи хочеш ти померти за путіна чи не хочеш.
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07.06.2024 20:36 Відповісти
Це щоб я пенсіонерка,щось вкоїла, то на мене списали би всю верховну раду і такий срок впаяли, що за мене ще і внуки сиділи. А тут просто, вкрала, посиділа і навіть не посиділа, і вийшла під заставу.
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07.06.2024 20:13 Відповісти
Значить ділилася прибутками з чинними кнопкодавами або суддями,якщо так швидко випустили.
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07.06.2024 20:16 Відповісти
Так війну не виграти нам прти мордору
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07.06.2024 20:26 Відповісти
Хто сказав, що вибори проводити не можна? А красти можна? А гадити? А шкодити? А брехати?

Нехай зєля заштовхає свій в/с собі кудись. Вибори.
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07.06.2024 20:36 Відповісти
Якщо зараз провести вибори, то слуги кремля втратять владу і швидко програють війну з Україною
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08.06.2024 12:36 Відповісти
а, портнов хорош, такой УПК сфарганил для казнокрадов и мошенников...памятник от них заслужил золотой...
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07.06.2024 20:42 Відповісти
Що таке 900 тис. грн для того, хто "заробляє" 100 тис баксів на місяць? Це менше чверті місячого "заробітку", звичайно вона без проблем їх знайшла.
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07.06.2024 21:30 Відповісти
Нагадує кацапський анекдот:
я люблю женщін за 50-т,
так ето і нє дорого....
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07.06.2024 21:52 Відповісти
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07.06.2024 22:34 Відповісти
Украину победит не кацапия а коррупция. при овоще по сравнению с сегоднящим днем коррупции вообще не было
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08.06.2024 07:42 Відповісти
Нічого дивного. Знов одне розчарування

Та то ж мабудь всьо роіське іпсо, піду звідси...
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08.06.2024 10:10 Відповісти
 
 