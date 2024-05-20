Ошукав батька загиблого військового на понад 2,5 млн грн: судитимуть підприємця з Дніпропетровщини. ФОТО

На Дніпропетровщині місцевий підприємець обманом змусив знайомого віддати йому 2,5 млн грн, які чоловік отримав у зв’язку із загибеллю сина-віськового. Натомість він обіцяв "вирішити питання" стосовно тяжкого злочину, якого ошуканий насправді не вчиняв.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обвинувачений – місцевий підприємець. Він дізнався про отримання знайомим державної допомоги у зв’язку із загибеллю його сина на війні, який служив у Збройних Силах України.

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Під час особистих зустрічей чоловік переконав потерпілого, що його начебто розшукує поліція за скоєння тяжкого злочину, який він насправді не вчиняв. Обвинувачений пообіцяв за грошову винагороду в сумі 2,5 млн грн "вирішити питання" з правоохоронцями. Будучи заляканим, потерпілий передав кошти.



Повідомляється, що для відшкодування завданих збитків на нерухоме та рухоме майно обвинуваченого накладено арешт на загальну суму 2,7 млн грн, а також направлено до суду цивільний позов..

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Прокурори Жовтоводської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кам’янського району за фактом заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

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