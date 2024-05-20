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Ошукав батька загиблого військового на понад 2,5 млн грн: судитимуть підприємця з Дніпропетровщини. ФОТО

На Дніпропетровщині місцевий підприємець обманом змусив знайомого віддати йому 2,5 млн грн, які чоловік отримав у зв’язку із загибеллю сина-віськового. Натомість він обіцяв "вирішити питання" стосовно тяжкого злочину, якого ошуканий насправді не вчиняв.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обвинувачений – місцевий підприємець. Він дізнався про отримання знайомим державної допомоги у зв’язку із загибеллю його сина на війні, який служив у Збройних Силах України.

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Підприємець ошукав батька загиблого воїна

Під час особистих зустрічей чоловік переконав потерпілого, що його начебто розшукує поліція за скоєння тяжкого злочину, який він насправді не вчиняв. Обвинувачений пообіцяв за грошову винагороду в сумі 2,5 млн грн "вирішити питання" з правоохоронцями. Будучи заляканим, потерпілий передав кошти.

Повідомляється, що для відшкодування завданих збитків на нерухоме та рухоме майно обвинуваченого накладено арешт на загальну суму 2,7 млн грн, а також направлено до суду цивільний позов..

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Підприємець ошукав батька загиблого воїна

Прокурори Жовтоводської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кам’янського району за фактом заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

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Автор: 

шахрайство (1080) Офіс Генпрокурора (3249) Дніпропетровська область (3721)


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Так за 2.5 лями ошукании міг і сам порішати з поліцеиськими
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20.05.2024 12:52 Відповісти
От така у нас вийшла за 30 років "реформ" "генерація підприємців". В ЄС таких? А може відразу нах...
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20.05.2024 13:16 Відповісти
Чого-чого, а таких "підприємців" багато в Україні.
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20.05.2024 14:02 Відповісти
На нуль сук.
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20.05.2024 16:20 Відповісти
 
 