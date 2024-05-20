Обманул отца погибшего военного более чем на 2,5 млн грн: будут судить предпринимателя с Днепропетровщины. ФОТО

На Днепропетровщине местный предприниматель обманом заставил знакомого отдать ему 2,5 млн грн, которые мужчина получил в связи с гибелью сына-военного. Взамен он обещал "решить вопрос" относительно тяжкого преступления, которого обманутый на самом деле не совершал.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обвиняемый - местный предприниматель. Он узнал о получении знакомым государственной помощи в связи с гибелью его сына на войне, который служил в Вооруженных Силах Украины.

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Во время личных встреч мужчина убедил потерпевшего, что его якобы разыскивает полиция за совершение тяжкого преступления, которое он на самом деле не совершал. Обвиняемый пообещал за денежное вознаграждение в сумме 2,5 млн грн "решить вопрос" с правоохранителями. Будучи запуганным, потерпевший передал средства.



Сообщается, что для возмещения нанесенного ущерба на недвижимое и движимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 2,7 млн грн, а также направлен в суд гражданский иск.

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Прокуроры Желтоводской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Каменского района по факту завладения чужим имуществом, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

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