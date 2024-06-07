Бывший депутат, зарабатывавшая на уклонистах $100 тысяч ежемесячно, вышла под залог в 904 тысячи гривен
Бывшая народная избранница, которую подозревают в оформлении инвалидности мужчинам призывного возраста за взятки, вышла из-под стражи. За нее был внесен залог в 904 тысячи гривен.
Об этом пишет hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.
Официально правоохранители не называют имя бывшего депутата и ее сообщников. Однако источник hromadske в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об экс-депутате Ирине Сысоенко.
Как отмечается, Голосеевский райсуд Киева назначил экс-депутату Сысоенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 904 тысячи гривен. По данным источников, Сысоенко задержали еще на прошлой неделе, а мера пресечения ей была избрана 3 июня. Сообщается, что подозреваемая внесла деньги и вышла на свободу.
Кроме этого, сообщнику, которого вместе с экс-депутатом поймали во время передачи "отката", назначили содержание под стражей с альтернативой почти 250 тысяч гривен залога. Он также вышел на свободу.
А их сообщница, врач со Львовщины, получила меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
СБУ разоблачила экс-нардепа, которая с сообщниками продавала фиктивные справки уклонистам
Правоохранители разоблачили группировку, которая ежемесячно зарабатывала около 100 тысяч долларов на изготовлении фиктивных справок об инвалидности. Ее организатором называют бывшего народного депутата, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины.
"Прибыль" распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине.
"Клиентами" были потенциальные призывники, которые планировали использовать подделку для снятия с воинского учета и незаконного выезда за границу.
Пожалуйста, подождите...
та багато інших зе-мерзотників.....
Застава - єто вєщь!!
"я ваш вирок....!"- кричав якийсь клоун на стадіоні в 2019-му....
"я ваш вирок....!"- кричав якийсь клоун на стадіоні в 2019-му....
Нехай зєля заштовхає свій в/с собі кудись. Вибори.
я люблю женщін за 50-т,
так ето і нє дорого....
Та то ж мабудь всьо роіське іпсо, піду звідси...