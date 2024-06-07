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залог (502) Киев (24762) мошенничество (1195) СБУ (19456)

Бывший депутат, зарабатывавшая на уклонистах $100 тысяч ежемесячно, вышла под залог в 904 тысячи гривен

Екснардепка, яка заробляла на ухилянтах $100 тисяч щомісяця, вийшла під заставу у 904 тисячі гривень

Бывшая народная избранница, которую подозревают в оформлении инвалидности мужчинам призывного возраста за взятки, вышла из-под стражи. За нее был внесен залог в 904 тысячи гривен.

Об этом пишет hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

Официально правоохранители не называют имя бывшего депутата и ее сообщников. Однако источник hromadske в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об экс-депутате Ирине Сысоенко.

Как отмечается, Голосеевский райсуд Киева назначил экс-депутату Сысоенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 904 тысячи гривен. По данным источников, Сысоенко задержали еще на прошлой неделе, а мера пресечения ей была избрана 3 июня. Сообщается, что подозреваемая внесла деньги и вышла на свободу.

Кроме этого, сообщнику, которого вместе с экс-депутатом поймали во время передачи "отката", назначили содержание под стражей с альтернативой почти 250 тысяч гривен залога. Он также вышел на свободу.

А их сообщница, врач со Львовщины, получила меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

СБУ разоблачила экс-нардепа, которая с сообщниками продавала фиктивные справки уклонистам

Правоохранители разоблачили группировку, которая ежемесячно зарабатывала около 100 тысяч долларов на изготовлении фиктивных справок об инвалидности. Ее организатором называют бывшего народного депутата, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины.

"Прибыль" распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине.

"Клиентами" были потенциальные призывники, которые планировали использовать подделку для снятия с воинского учета и незаконного выезда за границу.

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Топ комментарии
+24
Слухайте, вона зрадниця ! І вона вийшла під заставу. А Червинський - український патріот. І він сидить ТУПО ЗА НІЩО! Ні доказів, ні обвинувань ! Навіть обвинувача немаєи - самоУСТРАНІЛСЯ (втік). І це зеленскє катається по Європі у той час, коли над громадянином України знущається судова влада. Якщо зелєнский не захищає права українців, їх гідність, то хто він, як не самозванець ???
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07.06.2024 19:14
+22
яка держава - такі і юристи.
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07.06.2024 19:12
+12
навіть чаю у СІЗО не встигла попити.
Застава - єто вєщь!!
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07.06.2024 19:08
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А що такого незвичного та небаченого зробила ця ескалопка?
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07.06.2024 19:01 Ответить
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07.06.2024 19:09 Ответить
яка держава - такі і юристи.
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07.06.2024 19:12 Ответить
для початку, ви у себе наведіть порядок.
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07.06.2024 19:17 Ответить
пам`ятаю...: баканаФФ...рєзнікафф...вінідіктава...татарафф...партнофф...ківалафф...

та багато інших зе-мерзотників.....
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07.06.2024 23:23 Ответить
це - ідєйнаблизкіє для влади.
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08.06.2024 00:41 Ответить
ви не розумієте - щоб були шанси ще раз обратись у депутати. Бо у нас країна вічних гупі.
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07.06.2024 19:10 Ответить
справа не у сайті, а в чинному законодавстві.
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07.06.2024 19:15 Ответить
Привіт партії Самонеміч, яка була створена тільки для розпорошення голосів.
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07.06.2024 19:03 Ответить
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07.06.2024 19:06 Ответить
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07.06.2024 19:06 Ответить
На жаль, у нашої країни майбутнього нема...
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07.06.2024 19:07 Ответить
Це у тебе немає майбутнього. А у цієї держави є майбутнє
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07.06.2024 20:29 Ответить
навіть чаю у СІЗО не встигла попити.
Застава - єто вєщь!!
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07.06.2024 19:08 Ответить
Зе-кривосуддя в ділі....

"я ваш вирок....!"- кричав якийсь клоун на стадіоні в 2019-му....
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07.06.2024 23:25 Ответить
То начальник ТЦК завел себе гарем и сосался с подчиненными на рабочем месте а так же понакупал дорогих иномарок и недввижимости и как в наказание пошел на повышение. Депутатка сшибала бабки с ухилянтов и вышла под залог за смешную сумму. Зато с обычных ухилянтов бешенные штрафы назначают а в случае просрочки штраф удваивается. У нас точно мобилизацию ради мобилизации придумали? Или просто покошмарить население которое еще не успело удрать из страны
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07.06.2024 19:13 Ответить
Слухайте, вона зрадниця ! І вона вийшла під заставу. А Червинський - український патріот. І він сидить ТУПО ЗА НІЩО! Ні доказів, ні обвинувань ! Навіть обвинувача немаєи - самоУСТРАНІЛСЯ (втік). І це зеленскє катається по Європі у той час, коли над громадянином України знущається судова влада. Якщо зелєнский не захищає права українців, їх гідність, то хто він, як не самозванець ???
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07.06.2024 19:14 Ответить
Так не на часі ж. От коли українців взагалі не залишиться...
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07.06.2024 20:38 Ответить
Дивно що ви дивуєтесь що Зеленський не захищає українців. Він і є той хто з них знущається. Не може ж він і знущатися і захищати!!!??7
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07.06.2024 21:38 Ответить
Зе-кривосуддя в ділі....

"я ваш вирок....!"- кричав якийсь клоун на стадіоні в 2019-му....
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07.06.2024 23:27 Ответить
100%, що левову частку грошей наверх заносили. Так лагідно з ними обійшлися, коли нарешті прокололись
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07.06.2024 19:15 Ответить
ого!?.. походу банда причетних правоохрєнєвцев УЖЕ нєплохо так "подлаталась" на етам дєльце..
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07.06.2024 19:15 Ответить
С…ка, навіть у лаптеногіх такого маразму немає! Шо ж ви робите зелені гниди?!
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07.06.2024 19:21 Ответить
Звідки тобі знати, що у лаптєй такого немає? Ти читаєш їхні новини, чи у тебе є інсайди із фсб? інвалідність завжди купалася і продавалася у постсовкових країнах.
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07.06.2024 20:31 Ответить
Є те саме... це одна совкова школа
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07.06.2024 20:58 Ответить
Знову дно!!
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07.06.2024 19:23 Ответить
Як справи у депутатки з Тернополя, котра викидала гроші через паркан ...
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07.06.2024 19:28 Ответить
Це депутатка від слуг урода, тому у неї все нормально
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07.06.2024 20:32 Ответить
а чого ви чекали від "реформованих" порошенком суддів!?Вони для цього й "реформувалися" щоб за гроші вирішувати ось так...Їм начхати хто замовляє чи порошенко чи єрмак,чи зеленський
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07.06.2024 19:28 Ответить
Ха, зебіл, і тут порошенка приплів. А нічого, що цього суддю призначив твій найвеличнійший лідор?!
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07.06.2024 20:34 Ответить
Порошенко погано реформував суди. Ок, припустимо. А що заважало Бубочці їх нормально реформувати за 5 років, які він при владі, та ще й з монобільшістю у Раді?
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07.06.2024 21:27 Ответить
Чим вона краще від кацапів такеж саме і заслуговує смерті а всю рідню до тюрми майно спалить
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07.06.2024 19:31 Ответить
"Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!"
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07.06.2024 19:41 Ответить
Це власть???????? Це 3,14#дэц!!!!!
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07.06.2024 19:49 Ответить
Ночной домашний арест? Это что то новое в юриспруденции
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07.06.2024 19:59 Ответить
здєсь вам нє омєріка. Ета жєстокая прававая сістєма Украіни.
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08.06.2024 00:49 Ответить
Це піпець... 4 ляма в місяць киздила, п застава навіть ляма немає
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07.06.2024 20:07 Ответить
Будєш ваєвать за расію і тебе ніхто не запитає чи хочеш ти померти за путіна чи не хочеш.
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07.06.2024 20:36 Ответить
Це щоб я пенсіонерка,щось вкоїла, то на мене списали би всю верховну раду і такий срок впаяли, що за мене ще і внуки сиділи. А тут просто, вкрала, посиділа і навіть не посиділа, і вийшла під заставу.
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07.06.2024 20:13 Ответить
Значить ділилася прибутками з чинними кнопкодавами або суддями,якщо так швидко випустили.
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07.06.2024 20:16 Ответить
Так війну не виграти нам прти мордору
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07.06.2024 20:26 Ответить
Хто сказав, що вибори проводити не можна? А красти можна? А гадити? А шкодити? А брехати?

Нехай зєля заштовхає свій в/с собі кудись. Вибори.
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07.06.2024 20:36 Ответить
Якщо зараз провести вибори, то слуги кремля втратять владу і швидко програють війну з Україною
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08.06.2024 12:36 Ответить
а, портнов хорош, такой УПК сфарганил для казнокрадов и мошенников...памятник от них заслужил золотой...
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07.06.2024 20:42 Ответить
Що таке 900 тис. грн для того, хто "заробляє" 100 тис баксів на місяць? Це менше чверті місячого "заробітку", звичайно вона без проблем їх знайшла.
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07.06.2024 21:30 Ответить
Нагадує кацапський анекдот:
я люблю женщін за 50-т,
так ето і нє дорого....
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07.06.2024 21:52 Ответить
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07.06.2024 22:34 Ответить
Украину победит не кацапия а коррупция. при овоще по сравнению с сегоднящим днем коррупции вообще не было
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08.06.2024 07:42 Ответить
Нічого дивного. Знов одне розчарування

Та то ж мабудь всьо роіське іпсо, піду звідси...
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08.06.2024 10:10 Ответить
 
 