Экс-нардеп с сообщниками продавала фиктивные справки уклонистам, зарабатывая до $100 тыс. долларов в месяц, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, бывшая нардеп, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины, организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

"Клиенты" - потенциальные призывники, планировавшие использовать подделку для снятия с воинского учета и незаконного выезда за границу.

"Ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутатом приносила "прибыль" в почти 100 тыс. американских долларов. Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине.

Также к "схеме" были привлечены несколько должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий западного региона", - отметили в СБУ.

Фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации.

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"Сначала уклонистов фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а дальше назначали группу инвалидности. В результате комплексных мероприятий в Киеве "на горячем" задержаны организатор схемы и ее сообщник со Львовщины, который передавал ей "откат" в размере 32 тыс. долларов США. Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, меддокументы и черновые записи с учетом клиентов", - рассказали в Службе безопасности.

Организатору схемы и четырем участникам сообщено о подозрении по ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения) и ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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