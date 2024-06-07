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Экс-нардеп с сообщниками продавала фиктивные справки уклонистам, зарабатывая до $100 тыс. долларов в месяц, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, бывшая нардеп, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины, организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

"Клиенты" - потенциальные призывники, планировавшие использовать подделку для снятия с воинского учета и незаконного выезда за границу.

"Ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутатом приносила "прибыль" в почти 100 тыс. американских долларов. Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине.

Также к "схеме" были привлечены несколько должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий западного региона", - отметили в СБУ.

Фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации.

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"Сначала уклонистов фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а дальше назначали группу инвалидности. В результате комплексных мероприятий в Киеве "на горячем" задержаны организатор схемы и ее сообщник со Львовщины, который передавал ей "откат" в размере 32 тыс. долларов США. Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, меддокументы и черновые записи с учетом клиентов", - рассказали в Службе безопасности.

Организатору схемы и четырем участникам сообщено о подозрении по ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения) и ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Екснардепка продавала фіктивні довідки
Екснардепка продавала фіктивні довідки
Екснардепка продавала фіктивні довідки
Екснардепка продавала фіктивні довідки
Екснардепка продавала фіктивні довідки

Автор: 

Киев (25568) мошенничество (1229) СБУ (19920)


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Топ комментарии
+33
у екснардепки прізвища нема? чи залишили щілину щоб відкупилась?
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07.06.2024 12:15
+21
УКРАЇНА В ОТОЧЕННІ:
НА СХОДІ - ОРКОСТАН,
 В ТИЛУ КОРУМПОВАНА ВЛАДА І ДЕРЖУСТАНОВИ.
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07.06.2024 12:17
+11
А на якого милого на лице "грим" накладати?
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07.06.2024 12:16
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Крепостное право
Одним все потому что у них должность, другим горе или разорение.
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07.06.2024 12:15 Ответить
Чому "или"?
Зввідки стільки оптимізму?
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07.06.2024 13:01 Ответить
у екснардепки прізвища нема? чи залишили щілину щоб відкупилась?
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07.06.2024 12:15 Ответить
Ні, Сисоєнко - уже відоме прізвище. Богомолець - дерматолог, по дерматології дуже важко оформити інвалідність (хіба рак там).
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07.06.2024 12:28 Ответить
Псоріаз.
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07.06.2024 12:52 Ответить
Псоріаз - надто помітне захворювання...
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07.06.2024 13:09 Ответить
Дякую за уточнення.
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07.06.2024 12:54 Ответить
А на якого милого на лице "грим" накладати?
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07.06.2024 12:16 Ответить
УКРАЇНА В ОТОЧЕННІ:
НА СХОДІ - ОРКОСТАН,
 В ТИЛУ КОРУМПОВАНА ВЛАДА І ДЕРЖУСТАНОВИ.
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07.06.2024 12:17 Ответить
НАБУ та САП оголосили підозру народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко. Її звинувачують у тому, що депутатка https://tsn.ua/********/vikinula-groshi-cherez-ogorozhu-nabu-ta-sap-povidomili-pro-pidozru-nardepci-u-torgivli-dozvolami-na-peretin-kordonu-video-2368249.html торгувала дозволами на виїзд за кордон , обіцявши внести ухилянта до системи "Шлях". За це вона просила 5 300 доларів. Посередницею була помічниця Марченко, їй теж оголосили підозру.

На одному з відео видно, як Людмила Марченко отримує хабар, проте зрозумівши, що за нею стежать - викидає гроші за паркан. Їй інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ, максимальне покарання - до п'яти років позбавлення волі. https://zaxid.net/

Нардепка з Тернополя від партії "Слуга народу" Людмила Марченко оприлюднила в соцмережах інформацію, що ніби то розслідування справи, коли вона з помічницею Анастасією Колеснік брали гроші за виїзд чоловіків через систему "Шлях", закрили.

Як це сталося і чому нардепка не коментувала. Людмила Марченко була лаконічною.

"Розслідування закрили. Паркан стоїть. І вам гарного дня!", - https://www.facebook.com/photo?fbid=7605970186149350&set=a.697435690336202 відзначила Марченко на зауваження журналістки Олени Кирилів. https://www.facebook.com/photo?fbid=7605970186149350&set=a.697435690336202 https://ternopoliany.te.ua/
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07.06.2024 12:29 Ответить
Якщо пройтись по кацапським та й нашим новинам то це героїня - яка рятувала мальчікав в трусіках від "нацистської мобілізації" і "людоловів" ТЦК. Шиндлєр новий...
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07.06.2024 12:30 Ответить
А особливо тут.
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07.06.2024 13:16 Ответить
Ймовірно мова йде про Сисоєнко Ірину (c)
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07.06.2024 12:32 Ответить
Якщо так, то це просто пипець, якщо почитати її біографію, то там кругом одні 'заслуги' і 'навчання', але ботоксне рило все ж видає нутро
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07.06.2024 12:49 Ответить
вже внесла заставу і вийшла, скоро оправдають
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07.06.2024 13:06 Ответить
а на страничке фб такая вся блин.... как такое совмещается -хз
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07.06.2024 13:08 Ответить
ТО ВЖЕ НЕ ВЛАДА , а 🤢🤬 УЗУРПАТОРІВ-МЕГАМАРОДЕРІВ на КРОВІ 🩸 БАНДА ,ГІРША КОЗА НОСТРИ ! На жаль військові виявились заручниками ! Вже давно вони як безвільні кріпаки, згоджуються терпіти СВОЄ ПРИНИЖЕННЯ 4* ухилянтом , якиий з підручним рашистом ермаком ГРАБУЄ ВСЕ від зброї , до ЇЖІ , переслідує патріотів (полковника Романа Червінського, Малахова, Дудіна , генералів Кривоноса, Марченко, Павловського, А 100% зрадник БАКАНОВ , здавший іПІВДЕНЬ. СТАЄ ПРОКУРОРОМ ! …Такі самі раби і журналісти, які тільки *********** БАНДІ ЕРМАКА-АРАХЛАМІДІІ, ПОДОЛЯКА, ШУРМІ, …… ДЕРЖАВА САМОГУБЦІВ
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07.06.2024 12:32 Ответить
Мабуть молода реформаторка
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07.06.2024 12:41 Ответить
є велика ймовірність, що всі ці гниди відмажуться, затягнуть судові розгляди і з часом все зійде на нуль, ну звичайно судді-адвокати-прокурори 'зароблять' . Так відбувається в переважній більшості випадків
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07.06.2024 12:41 Ответить
Цікаво було б знати статистику, скільки з затриманих корупціонерів реально сіли в тюрму і отримали конфіскацію. Думаю, нас чекає велике розчарування.
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07.06.2024 13:03 Ответить
это их бизнес, поделятся и опять в бой
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07.06.2024 13:04 Ответить
норм наколядувала. а от клієнтоси попали на бабки.
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07.06.2024 12:45 Ответить
Сисоєнко. Самопоміч.
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07.06.2024 12:50 Ответить
Навіть подивившись на пику цієї сосоєнки з самонемочі, я не зміг пригадати про неї нічого. Отака була "видатна" депутантка.
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07.06.2024 14:04 Ответить
страшна вышиваночница олька богомолец- это фамилие нардепки
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07.06.2024 13:00 Ответить
Старе, як сві: когось війна знедолить, розорить або вб*є, а когось винесе "із грязі в князі" та зробить казково багатим...
Так було скрізь і завжди, і ми не виняток.
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07.06.2024 13:03 Ответить
Правильно буде написати не зробить нічого для перемоги у цій війні, як єдиний можливий шлях її завершення. Натомість злочинці у владі роблять все можливе для перемоги агресора
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07.06.2024 13:07 Ответить
Відсосоєнка Іріна?
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07.06.2024 13:18 Ответить
А чому прізвище не називаєте?
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07.06.2024 13:29 Ответить
Воно вже є в комментах.
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07.06.2024 14:05 Ответить
СБУ затримала в Києві колишню народну депутатку. Вона разом зі спільниками щомісяця "заробляла" на ухилянтах до 100 тисяч доларів.

Як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах, мова йде про Ірину Сисоєнко.

Іри́на Володи́мирівна Сисо́єнко - українська політик та громадська діячка, народний депутат VIII скликання, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я.

Пройшла до ВРУ під № 25 списку партії "Об'єднання «Самопоміч».
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07.06.2024 14:06 Ответить
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07.06.2024 14:08 Ответить
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,

у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…

Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,

в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…

Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!
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07.06.2024 15:58 Ответить
 
 