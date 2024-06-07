Экс-нардеп с сообщниками продавала фиктивные справки уклонистам, зарабатывая до $100 тыс. долларов в месяц, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, бывшая нардеп, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины, организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.
"Клиенты" - потенциальные призывники, планировавшие использовать подделку для снятия с воинского учета и незаконного выезда за границу.
"Ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутатом приносила "прибыль" в почти 100 тыс. американских долларов. Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине.
Также к "схеме" были привлечены несколько должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий западного региона", - отметили в СБУ.
Фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации.
"Сначала уклонистов фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а дальше назначали группу инвалидности. В результате комплексных мероприятий в Киеве "на горячем" задержаны организатор схемы и ее сообщник со Львовщины, который передавал ей "откат" в размере 32 тыс. долларов США. Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, меддокументы и черновые записи с учетом клиентов", - рассказали в Службе безопасности.
Организатору схемы и четырем участникам сообщено о подозрении по ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения) и ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Одним все потому что у них должность, другим горе или разорение.
Зввідки стільки оптимізму?
НА СХОДІ - ОРКОСТАН,
В ТИЛУ КОРУМПОВАНА ВЛАДА І ДЕРЖУСТАНОВИ.
На одному з відео видно, як Людмила Марченко отримує хабар, проте зрозумівши, що за нею стежать - викидає гроші за паркан. Їй інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ, максимальне покарання - до п'яти років позбавлення волі. https://zaxid.net/
Нардепка з Тернополя від партії "Слуга народу" Людмила Марченко оприлюднила в соцмережах інформацію, що ніби то розслідування справи, коли вона з помічницею Анастасією Колеснік брали гроші за виїзд чоловіків через систему "Шлях", закрили.
Як це сталося і чому нардепка не коментувала. Людмила Марченко була лаконічною.
"Розслідування закрили. Паркан стоїть. І вам гарного дня!", - https://www.facebook.com/photo?fbid=7605970186149350&set=a.697435690336202 відзначила Марченко на зауваження журналістки Олени Кирилів. https://www.facebook.com/photo?fbid=7605970186149350&set=a.697435690336202 https://ternopoliany.te.ua/
Так було скрізь і завжди, і ми не виняток.
Як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах, мова йде про Ірину Сисоєнко.
Іри́на Володи́мирівна Сисо́єнко - українська політик та громадська діячка, народний депутат VIII скликання, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я.
Пройшла до ВРУ під № 25 списку партії "Об'єднання «Самопоміч».
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,
у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…
Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,
в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…
Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!