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Екснардепка зі спільниками продавала фіктивні довідки ухилянтам, заробляючи до $100 тис. доларів на місяць, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, колишня нардепка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

"Клієнти" - потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.

"Щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тис. американських доларів. Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині.

Також до "схеми" були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону", - зазначили в СБУ.

Фігуранти діяли у складі організованого злочинного угруповання і пропонували своїм клієнтам повний пакет "документів" для ухилення від мобілізації.

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"Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім "діагностували" в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності. У результаті комплексних заходів у Києві "на гарячому" затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй "відкат" у розмірі 32 тис. доларів США. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів", - розповіли у Службі безпеки.

Організаторці схеми та чотирьом учасникам повідомлено про підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища) та ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Екснардепка продавала фіктивні довідки
Екснардепка продавала фіктивні довідки
Екснардепка продавала фіктивні довідки
Екснардепка продавала фіктивні довідки
Екснардепка продавала фіктивні довідки

Автор: 

Київ (19525) шахрайство (1091) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+33
у екснардепки прізвища нема? чи залишили щілину щоб відкупилась?
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07.06.2024 12:15
+21
УКРАЇНА В ОТОЧЕННІ:
НА СХОДІ - ОРКОСТАН,
 В ТИЛУ КОРУМПОВАНА ВЛАДА І ДЕРЖУСТАНОВИ.
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07.06.2024 12:17
+11
А на якого милого на лице "грим" накладати?
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07.06.2024 12:16
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Крепостное право
Одним все потому что у них должность, другим горе или разорение.
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07.06.2024 12:15 Відповісти
Чому "или"?
Зввідки стільки оптимізму?
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07.06.2024 13:01 Відповісти
у екснардепки прізвища нема? чи залишили щілину щоб відкупилась?
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07.06.2024 12:15 Відповісти
Ні, Сисоєнко - уже відоме прізвище. Богомолець - дерматолог, по дерматології дуже важко оформити інвалідність (хіба рак там).
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07.06.2024 12:28 Відповісти
Псоріаз.
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07.06.2024 12:52 Відповісти
Псоріаз - надто помітне захворювання...
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07.06.2024 13:09 Відповісти
Дякую за уточнення.
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07.06.2024 12:54 Відповісти
А на якого милого на лице "грим" накладати?
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07.06.2024 12:16 Відповісти
УКРАЇНА В ОТОЧЕННІ:
НА СХОДІ - ОРКОСТАН,
 В ТИЛУ КОРУМПОВАНА ВЛАДА І ДЕРЖУСТАНОВИ.
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07.06.2024 12:17 Відповісти
НАБУ та САП оголосили підозру народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко. Її звинувачують у тому, що депутатка https://tsn.ua/********/vikinula-groshi-cherez-ogorozhu-nabu-ta-sap-povidomili-pro-pidozru-nardepci-u-torgivli-dozvolami-na-peretin-kordonu-video-2368249.html торгувала дозволами на виїзд за кордон , обіцявши внести ухилянта до системи "Шлях". За це вона просила 5 300 доларів. Посередницею була помічниця Марченко, їй теж оголосили підозру.

На одному з відео видно, як Людмила Марченко отримує хабар, проте зрозумівши, що за нею стежать - викидає гроші за паркан. Їй інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ, максимальне покарання - до п'яти років позбавлення волі. https://zaxid.net/

Нардепка з Тернополя від партії "Слуга народу" Людмила Марченко оприлюднила в соцмережах інформацію, що ніби то розслідування справи, коли вона з помічницею Анастасією Колеснік брали гроші за виїзд чоловіків через систему "Шлях", закрили.

Як це сталося і чому нардепка не коментувала. Людмила Марченко була лаконічною.

"Розслідування закрили. Паркан стоїть. І вам гарного дня!", - https://www.facebook.com/photo?fbid=7605970186149350&set=a.697435690336202 відзначила Марченко на зауваження журналістки Олени Кирилів. https://www.facebook.com/photo?fbid=7605970186149350&set=a.697435690336202 https://ternopoliany.te.ua/
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07.06.2024 12:29 Відповісти
Якщо пройтись по кацапським та й нашим новинам то це героїня - яка рятувала мальчікав в трусіках від "нацистської мобілізації" і "людоловів" ТЦК. Шиндлєр новий...
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07.06.2024 12:30 Відповісти
А особливо тут.
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07.06.2024 13:16 Відповісти
Ймовірно мова йде про Сисоєнко Ірину (c)
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07.06.2024 12:32 Відповісти
Якщо так, то це просто пипець, якщо почитати її біографію, то там кругом одні 'заслуги' і 'навчання', але ботоксне рило все ж видає нутро
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07.06.2024 12:49 Відповісти
вже внесла заставу і вийшла, скоро оправдають
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07.06.2024 13:06 Відповісти
а на страничке фб такая вся блин.... как такое совмещается -хз
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07.06.2024 13:08 Відповісти
ТО ВЖЕ НЕ ВЛАДА , а 🤢🤬 УЗУРПАТОРІВ-МЕГАМАРОДЕРІВ на КРОВІ 🩸 БАНДА ,ГІРША КОЗА НОСТРИ ! На жаль військові виявились заручниками ! Вже давно вони як безвільні кріпаки, згоджуються терпіти СВОЄ ПРИНИЖЕННЯ 4* ухилянтом , якиий з підручним рашистом ермаком ГРАБУЄ ВСЕ від зброї , до ЇЖІ , переслідує патріотів (полковника Романа Червінського, Малахова, Дудіна , генералів Кривоноса, Марченко, Павловського, А 100% зрадник БАКАНОВ , здавший іПІВДЕНЬ. СТАЄ ПРОКУРОРОМ ! …Такі самі раби і журналісти, які тільки *********** БАНДІ ЕРМАКА-АРАХЛАМІДІІ, ПОДОЛЯКА, ШУРМІ, …… ДЕРЖАВА САМОГУБЦІВ
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07.06.2024 12:32 Відповісти
Мабуть молода реформаторка
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07.06.2024 12:41 Відповісти
є велика ймовірність, що всі ці гниди відмажуться, затягнуть судові розгляди і з часом все зійде на нуль, ну звичайно судді-адвокати-прокурори 'зароблять' . Так відбувається в переважній більшості випадків
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07.06.2024 12:41 Відповісти
Цікаво було б знати статистику, скільки з затриманих корупціонерів реально сіли в тюрму і отримали конфіскацію. Думаю, нас чекає велике розчарування.
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07.06.2024 13:03 Відповісти
это их бизнес, поделятся и опять в бой
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07.06.2024 13:04 Відповісти
норм наколядувала. а от клієнтоси попали на бабки.
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07.06.2024 12:45 Відповісти
Сисоєнко. Самопоміч.
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07.06.2024 12:50 Відповісти
Навіть подивившись на пику цієї сосоєнки з самонемочі, я не зміг пригадати про неї нічого. Отака була "видатна" депутантка.
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07.06.2024 14:04 Відповісти
страшна вышиваночница олька богомолец- это фамилие нардепки
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07.06.2024 13:00 Відповісти
Старе, як сві: когось війна знедолить, розорить або вб*є, а когось винесе "із грязі в князі" та зробить казково багатим...
Так було скрізь і завжди, і ми не виняток.
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07.06.2024 13:03 Відповісти
Правильно буде написати не зробить нічого для перемоги у цій війні, як єдиний можливий шлях її завершення. Натомість злочинці у владі роблять все можливе для перемоги агресора
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07.06.2024 13:07 Відповісти
Відсосоєнка Іріна?
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07.06.2024 13:18 Відповісти
А чому прізвище не називаєте?
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07.06.2024 13:29 Відповісти
Воно вже є в комментах.
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07.06.2024 14:05 Відповісти
СБУ затримала в Києві колишню народну депутатку. Вона разом зі спільниками щомісяця "заробляла" на ухилянтах до 100 тисяч доларів.

Як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах, мова йде про Ірину Сисоєнко.

Іри́на Володи́мирівна Сисо́єнко - українська політик та громадська діячка, народний депутат VIII скликання, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я.

Пройшла до ВРУ під № 25 списку партії "Об'єднання «Самопоміч».
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07.06.2024 14:06 Відповісти
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07.06.2024 14:08 Відповісти
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,

у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…

Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,

в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…

Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!
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07.06.2024 15:58 Відповісти
 
 