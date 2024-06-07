Екснардепка зі спільниками продавала фіктивні довідки ухилянтам, заробляючи до $100 тис. доларів на місяць, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, колишня нардепка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.
"Клієнти" - потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.
"Щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тис. американських доларів. Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині.
Також до "схеми" були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону", - зазначили в СБУ.
Фігуранти діяли у складі організованого злочинного угруповання і пропонували своїм клієнтам повний пакет "документів" для ухилення від мобілізації.
"Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім "діагностували" в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності. У результаті комплексних заходів у Києві "на гарячому" затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй "відкат" у розмірі 32 тис. доларів США. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів", - розповіли у Службі безпеки.
Організаторці схеми та чотирьом учасникам повідомлено про підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища) та ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Одним все потому что у них должность, другим горе или разорение.
Зввідки стільки оптимізму?
НА СХОДІ - ОРКОСТАН,
В ТИЛУ КОРУМПОВАНА ВЛАДА І ДЕРЖУСТАНОВИ.
На одному з відео видно, як Людмила Марченко отримує хабар, проте зрозумівши, що за нею стежать - викидає гроші за паркан. Їй інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ, максимальне покарання - до п'яти років позбавлення волі. https://zaxid.net/
Нардепка з Тернополя від партії "Слуга народу" Людмила Марченко оприлюднила в соцмережах інформацію, що ніби то розслідування справи, коли вона з помічницею Анастасією Колеснік брали гроші за виїзд чоловіків через систему "Шлях", закрили.
Як це сталося і чому нардепка не коментувала. Людмила Марченко була лаконічною.
"Розслідування закрили. Паркан стоїть. І вам гарного дня!", - https://www.facebook.com/photo?fbid=7605970186149350&set=a.697435690336202 відзначила Марченко на зауваження журналістки Олени Кирилів. https://www.facebook.com/photo?fbid=7605970186149350&set=a.697435690336202 https://ternopoliany.te.ua/
Так було скрізь і завжди, і ми не виняток.
Як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах, мова йде про Ірину Сисоєнко.
Іри́на Володи́мирівна Сисо́єнко - українська політик та громадська діячка, народний депутат VIII скликання, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я.
Пройшла до ВРУ під № 25 списку партії "Об'єднання «Самопоміч».
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,
у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…
Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,
в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…
Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!