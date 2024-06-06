У справі митрополита Святогірського Арсенія, підозрюваного у "здачі" позицій ЗСУ, будуть додаткові експертизи, - СБУ

Розслідування у кримінальному провадженні щодо митрополита, настоятеля Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ (МП) Арсенія, який підозрюється у тому, що "здавав" окупантам позиції ЗСУ, триває. Призначаються додаткові експертизи.

Про це на брифінгу повідомила керівник пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Розслідування в рамках кримінального провадження ще триває. Ви бачили, що суд не погодився відпустити митрополита під заставу і продовжив йому термін ув'язнення у ізоляторі тимчасового тримання, Тому кримінальне провадження триває... Триває збір доказової бази, обов'язково призначаються ще додаткові певні експертизи", - сказала Прищепа.

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Вона запевнила: щойно справа буде передана до суду, вона обов'язково повідомить журналістам. "І тим більше повідомлю, коли буде вже вирок", - зазначила представниця СБУ.