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У справі митрополита Святогірського Арсенія, підозрюваного у "здачі" позицій ЗСУ, будуть додаткові експертизи, - СБУ

Митрополит, настоятель Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ (МП) Арсеній

Розслідування у кримінальному провадженні щодо митрополита, настоятеля Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ (МП) Арсенія, який підозрюється у тому, що "здавав" окупантам позиції ЗСУ, триває. Призначаються додаткові експертизи.

Про це на брифінгу повідомила керівник пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Розслідування в рамках кримінального провадження ще триває. Ви бачили, що суд не погодився відпустити митрополита під заставу і продовжив йому термін ув'язнення у ізоляторі тимчасового тримання, Тому кримінальне провадження триває... Триває збір доказової бази, обов'язково призначаються ще додаткові певні експертизи", - сказала Прищепа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Митрополита Святогірської лаври Арсенія взяли під варту: під час літургії "здавав" росіянам позиції ЗСУ

Вона запевнила: щойно справа буде передана до суду, вона обов'язково повідомить журналістам. "І тим більше повідомлю, коли буде вже вирок", - зазначила представниця СБУ.

Автор: 

Лавра (294) СБУ (12826) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+12
Оспаді, та в цій "лаврі" навіть фазани із павичами сєпари та зрадники!
По печерах із 14 року зброю для " мальчікоф" ховали, навіть тітка з музею шипіла: " пуцін прийде, пАрядак наведе"!
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06.06.2024 21:55
+3
М@нду ему вырвать нада
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06.06.2024 22:02
+3
...нічого йому не буде, прихильники секти із мордору сидять на важливих посадах і все парєшають.
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06.06.2024 22:26
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Оспаді, та в цій "лаврі" навіть фазани із павичами сєпари та зрадники!
По печерах із 14 року зброю для " мальчікоф" ховали, навіть тітка з музею шипіла: " пуцін прийде, пАрядак наведе"!
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06.06.2024 21:55 Відповісти
М@нду ему вырвать нада
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06.06.2024 22:02 Відповісти
Краще сципивши зуби не виривати,хоть і хотілося би дуже.Цю тушку можна обміняти на сотню захисників Маріуполя.Митрополит-це в православних-джихадистів,як генерал,ординці таких в першу чергу вимінюють.
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06.06.2024 22:49 Відповісти
Нагородять? З рук актора.
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06.06.2024 22:24 Відповісти
Треба обовязково провести і виправдати "уважаємога чілавєка"!
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06.06.2024 22:25 Відповісти
...нічого йому не буде, прихильники секти із мордору сидять на важливих посадах і все парєшають.
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06.06.2024 22:26 Відповісти
Пропоную ті самі "експертизи", що застосовувала інквізиція!
Вкинули з камінням на шиї у воду - всплило, значить невинен, не всплило - туди йому й дорога!
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06.06.2024 22:27 Відповісти
Якщо спливе, то то є гівно...а гівно повинно бути в вигрібній ямі...отже якщо вспливе то втопити в дворовому туалеті лаври
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07.06.2024 00:22 Відповісти
Так і будете по одному виловлювати? А гамузом отой сатанат заборонити слабо?!
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06.06.2024 22:38 Відповісти
Митрополит-це в російській "церковній" ієрархії яке звання?Генерал-майор 4-го відділу КГБ/ФСБ,генерал-лейтенант 4-го відділу КГБ/ФСБ,чи генерал-полковник 4-го відділу КГБ/ФСБ?
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06.06.2024 22:43 Відповісти
Да скільки ви будете з цим Московським патріорхатом гратися. Ліквідувати та все.
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06.06.2024 22:54 Відповісти
А хто це зробить?В парламенті більшість у коаліції двох фракцій: "Дворняшки Єрмака" і " Слуги ху@ла",першим какая разніца в кого брати конверти,а другі ідейні,вони з дитинства за рАсєюшку.
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07.06.2024 02:40 Відповісти
Да все тут зрозуміло. Москва не хоче відпустити своє. Треба гнати від нас всю цю сволоту російську в все.
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06.06.2024 23:10 Відповісти
Вот чем хороша война? Та тем, что каждую ночь можно проводить как Варфоломеевскую! Кто не с нами--- тот против нас. И старо как мир. И все знают. ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ!
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07.06.2024 00:02 Відповісти
 
 