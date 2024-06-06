РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11803 посетителя онлайн
Новости
2 540 14
Лавра (408) СБУ (19456) УПЦ МП (1550)

В деле митрополита Святогорского Арсения, подозреваемого в "сдаче" позиций ВСУ, будут дополнительные экспертизы, - СБУ

Митрополит, настоятель Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ (МП) Арсеній

Расследование в уголовном производстве в отношении митрополита, настоятеля Свято-Успенской Святогорской лавры УПЦ (МП) Арсения, который подозревается в том, что "сдавал" оккупантам позиции ВСУ, продолжается. Назначаются дополнительные экспертизы.

Об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Расследование в рамках уголовного производства еще продолжается. Вы видели, что суд не согласился отпустить митрополита под залог и продлил ему срок заключения в изоляторе временного содержания, поэтому уголовное производство продолжается... Продолжается сбор доказательной базы, обязательно назначаются еще дополнительные определенные экспертизы", - сказала Прищепа.

Читайте также: Митрополита Луку отправили под ночной домашний арест на 2 месяца: Его подозревают в разжигании вражды

Она заверила: как только дело будет передано в суд, она обязательно сообщит журналистам. "И тем более сообщу, когда будет уже приговор", - отметила представительница СБУ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Оспаді, та в цій "лаврі" навіть фазани із павичами сєпари та зрадники!
По печерах із 14 року зброю для " мальчікоф" ховали, навіть тітка з музею шипіла: " пуцін прийде, пАрядак наведе"!
показать весь комментарий
06.06.2024 21:55
+3
М@нду ему вырвать нада
показать весь комментарий
06.06.2024 22:02
+3
...нічого йому не буде, прихильники секти із мордору сидять на важливих посадах і все парєшають.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оспаді, та в цій "лаврі" навіть фазани із павичами сєпари та зрадники!
По печерах із 14 року зброю для " мальчікоф" ховали, навіть тітка з музею шипіла: " пуцін прийде, пАрядак наведе"!
показать весь комментарий
06.06.2024 21:55 Ответить
М@нду ему вырвать нада
показать весь комментарий
06.06.2024 22:02 Ответить
Краще сципивши зуби не виривати,хоть і хотілося би дуже.Цю тушку можна обміняти на сотню захисників Маріуполя.Митрополит-це в православних-джихадистів,як генерал,ординці таких в першу чергу вимінюють.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:49 Ответить
Нагородять? З рук актора.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:24 Ответить
Треба обовязково провести і виправдати "уважаємога чілавєка"!
показать весь комментарий
06.06.2024 22:25 Ответить
...нічого йому не буде, прихильники секти із мордору сидять на важливих посадах і все парєшають.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:26 Ответить
Пропоную ті самі "експертизи", що застосовувала інквізиція!
Вкинули з камінням на шиї у воду - всплило, значить невинен, не всплило - туди йому й дорога!
показать весь комментарий
06.06.2024 22:27 Ответить
Якщо спливе, то то є гівно...а гівно повинно бути в вигрібній ямі...отже якщо вспливе то втопити в дворовому туалеті лаври
показать весь комментарий
07.06.2024 00:22 Ответить
Так і будете по одному виловлювати? А гамузом отой сатанат заборонити слабо?!
показать весь комментарий
06.06.2024 22:38 Ответить
Митрополит-це в російській "церковній" ієрархії яке звання?Генерал-майор 4-го відділу КГБ/ФСБ,генерал-лейтенант 4-го відділу КГБ/ФСБ,чи генерал-полковник 4-го відділу КГБ/ФСБ?
показать весь комментарий
06.06.2024 22:43 Ответить
Да скільки ви будете з цим Московським патріорхатом гратися. Ліквідувати та все.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:54 Ответить
А хто це зробить?В парламенті більшість у коаліції двох фракцій: "Дворняшки Єрмака" і " Слуги ху@ла",першим какая разніца в кого брати конверти,а другі ідейні,вони з дитинства за рАсєюшку.
показать весь комментарий
07.06.2024 02:40 Ответить
Да все тут зрозуміло. Москва не хоче відпустити своє. Треба гнати від нас всю цю сволоту російську в все.
показать весь комментарий
06.06.2024 23:10 Ответить
Вот чем хороша война? Та тем, что каждую ночь можно проводить как Варфоломеевскую! Кто не с нами--- тот против нас. И старо как мир. И все знают. ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ!
показать весь комментарий
07.06.2024 00:02 Ответить
 
 