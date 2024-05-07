Митрополита Луку отправили под ночной домашний арест на 2 месяца: Его подозревают в разжигании вражды

Соломенский райсуд Киева отправил под ночной домашний арест на 2 месяца митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луку (Андрей Коваленко).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ґрати.

Так, главу Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ МП отправили под ночной домашний арест. Он должен находиться дома с 22 до 6 часов.

Что известно о деле митрополита Луки

1 мая 2024 года СБУ сообщила Луке о подозрении в разжигании религиозной вражды.

Прокурор во время судебного заседания заявил, что согласно экспертизе, священник разжигал вражду в 2022 году в посте на своем телеграм-канале "Лекарь.zp". Что это за пост, прокурор не уточнил.

Прокурор просил отправить священника под круглосуточный домашний арест.



Сам Лука не признал вину и просил оставить его на свободе. Он утверждал, что занимает проукраинскую позицию, а его изоляция от паствы создаст лишнее напряжение в прифронтовом регионе.

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