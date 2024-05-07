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Митрополита Луку отправили под ночной домашний арест на 2 месяца: Его подозревают в разжигании вражды

Митрополита УПЦ МП Луку відправили під нічний домашній арешт

Соломенский райсуд Киева отправил под ночной домашний арест на 2 месяца митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луку (Андрей Коваленко).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ґрати.

Так, главу Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ МП отправили под ночной домашний арест. Он должен находиться дома с 22 до 6 часов.

Что известно о деле митрополита Луки

1 мая 2024 года СБУ сообщила Луке о подозрении в разжигании религиозной вражды.

Прокурор во время судебного заседания заявил, что согласно экспертизе, священник разжигал вражду в 2022 году в посте на своем телеграм-канале "Лекарь.zp". Что это за пост, прокурор не уточнил.

Прокурор просил отправить священника под круглосуточный домашний арест.

Сам Лука не признал вину и просил оставить его на свободе. Он утверждал, что занимает проукраинскую позицию, а его изоляция от паствы создаст лишнее напряжение в прифронтовом регионе.

Читайте: В Украине продолжают действовать 8097 церквей Московского патриархата, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

УПЦ МП (1559) домашний арест (187)


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Топ комментарии
+4
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07.05.2024 12:27
+4
нічний....арешт ? нічний ? він шо по борделях шлявся...от мерзотник
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07.05.2024 12:43
+2
Та забороніть вже цю клоаку.
Навіщо такі страшні страждння - кожну ніч дома ночувати.
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07.05.2024 12:44
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Лука Мудіщев ?
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07.05.2024 12:23 Ответить
Ні Жопашников..Мудіщев той по ******
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07.05.2024 12:36 Ответить
ти тіпа думаєш, шо цей не по ним ?

хотя...

по пацанчикам молоденьким. Традиція така православна
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07.05.2024 12:41 Ответить
По ****** то сільські попи...а в містах вони 100% *********
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07.05.2024 16:14 Ответить
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07.05.2024 12:27 Ответить
нічний....арешт ? нічний ? він шо по борделях шлявся...от мерзотник
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07.05.2024 12:43 Ответить
Ми всі в такому становищі, комендантська година.
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07.05.2024 13:06 Ответить
Та забороніть вже цю клоаку.
Навіщо такі страшні страждння - кожну ніч дома ночувати.
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07.05.2024 12:44 Ответить
Ну що то за влада ідіотів, навіть наказати росіянського агента не можуть! Посадити за грати без залогу і крапка.
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07.05.2024 13:05 Ответить
Затягування процесу ЛІКВІДАЦІЇ агентів РПЦ в Україні дозволяє попу кирилу вважати себе "патріархом всея руси", і почувати себе відокремленим від православного центру в Стамбулі. А ще більш дозволяє прихильникам руцкаВО міру в Україні йти відкрито на українців, Україну, на владу, не побоювачись за відповідальність. Що такого - одного арештували ? А інші на волі. Війна має покласти край ГОЛОВНОМУ - ворог має бути знешкодженим у тилу ЗСУ. За будь-яку ціну !!!
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07.05.2024 13:05 Ответить
Лука, як і більшість цих пасторів ( від лукавого ))).
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07.05.2024 13:06 Ответить
Всі без винятку кацапські попи секти гундяєва мають бути депортовані в *********. Крапка.
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07.05.2024 13:25 Ответить
 
 