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Митрополита Луку відправили під нічний домашній арешт на 2 місяці: Його підозрюють у розпалюванні ворожнечі

Митрополита УПЦ МП Луку відправили під нічний домашній арешт

Солом’янський райсуд Києва відправив під нічний домашній арешт на 2 місяці митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луку (Андрій Коваленко).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.

Так, голову Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ МП відправили під нічний домашній арешт. Він має перебувати вдома з 22 до 6 години.

Що відомо про справу митрополита Луки

1 травня 2024 року СБУ повідомила Луці про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі.

Прокурор під час судового засідання заявив, що згідно з експертизою, священник розпалював ворожнечу у 2022 році в пості на своєму телеграм-каналі "Лекарь.zp". Що це за пост, прокурор не уточнив.

Прокурор просив відправити священника під цілодобовий домашній арешт.

Сам Лука не визнав провину і просив залишити його на волі. Він стверджував, що займає проукраїнську позицію, а його ізоляція від пастви створить зайве напруження в прифронтовому регіоні.

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Автор: 

УПЦ МП (1206) домашній арешт (196)


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Топ коментарі
+4
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07.05.2024 12:27
+4
нічний....арешт ? нічний ? він шо по борделях шлявся...от мерзотник
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07.05.2024 12:43
+2
Та забороніть вже цю клоаку.
Навіщо такі страшні страждння - кожну ніч дома ночувати.
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07.05.2024 12:44
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Лука Мудіщев ?
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07.05.2024 12:23 Відповісти
Ні Жопашников..Мудіщев той по ******
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07.05.2024 12:36 Відповісти
ти тіпа думаєш, шо цей не по ним ?

хотя...

по пацанчикам молоденьким. Традиція така православна
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07.05.2024 12:41 Відповісти
По ****** то сільські попи...а в містах вони 100% *********
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07.05.2024 16:14 Відповісти
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07.05.2024 12:27 Відповісти
нічний....арешт ? нічний ? він шо по борделях шлявся...от мерзотник
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07.05.2024 12:43 Відповісти
Ми всі в такому становищі, комендантська година.
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07.05.2024 13:06 Відповісти
Та забороніть вже цю клоаку.
Навіщо такі страшні страждння - кожну ніч дома ночувати.
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07.05.2024 12:44 Відповісти
Ну що то за влада ідіотів, навіть наказати росіянського агента не можуть! Посадити за грати без залогу і крапка.
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07.05.2024 13:05 Відповісти
Затягування процесу ЛІКВІДАЦІЇ агентів РПЦ в Україні дозволяє попу кирилу вважати себе "патріархом всея руси", і почувати себе відокремленим від православного центру в Стамбулі. А ще більш дозволяє прихильникам руцкаВО міру в Україні йти відкрито на українців, Україну, на владу, не побоювачись за відповідальність. Що такого - одного арештували ? А інші на волі. Війна має покласти край ГОЛОВНОМУ - ворог має бути знешкодженим у тилу ЗСУ. За будь-яку ціну !!!
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07.05.2024 13:05 Відповісти
Лука, як і більшість цих пасторів ( від лукавого ))).
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07.05.2024 13:06 Відповісти
Всі без винятку кацапські попи секти гундяєва мають бути депортовані в *********. Крапка.
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07.05.2024 13:25 Відповісти
 
 