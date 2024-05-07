Митрополита Луку відправили під нічний домашній арешт на 2 місяці: Його підозрюють у розпалюванні ворожнечі

Солом’янський райсуд Києва відправив під нічний домашній арешт на 2 місяці митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луку (Андрій Коваленко).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.

Так, голову Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ МП відправили під нічний домашній арешт. Він має перебувати вдома з 22 до 6 години.

Що відомо про справу митрополита Луки

1 травня 2024 року СБУ повідомила Луці про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі.

Прокурор під час судового засідання заявив, що згідно з експертизою, священник розпалював ворожнечу у 2022 році в пості на своєму телеграм-каналі "Лекарь.zp". Що це за пост, прокурор не уточнив.

Прокурор просив відправити священника під цілодобовий домашній арешт.



Сам Лука не визнав провину і просив залишити його на волі. Він стверджував, що займає проукраїнську позицію, а його ізоляція від пастви створить зайве напруження в прифронтовому регіоні.

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