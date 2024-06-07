Передавали ФСБ дані про розташування воїнів ЗСУ на Хмельниччині: СБУ затримала депутатку, її сина та доньку. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала агентурну групу ФСБ, яка діяла на Хмельниччині. До складу ворожого осередку входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей: 42-річний син і донька, якій виповнилося 37 років.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Завдання агентів
Як зазначається, вони намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон.
Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ. Щоб отримати розвіддані, ворожі агенти під виглядом сімейних поїздок об’їжджали територію області на власному авто.
Під час таких поїздок посадовиця приховано фотографувала "потрібні" об’єкти, а син в цей час робив відповідні позначки на картах Google.
Здобуту інформацію депутатка-зрадниця узагальнювала, а потім у формі агентурного "звіту" направляла месенджером своєму куратору з ФСБ.
Зрадники отримували "винагороду" від кураторів ФСБ РФ
За виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки посадовиці.
Служба безпеки викрила ворожих поплічників ще на початковому етапі їхньої розвідактивності та покроково задокументувала злочинні дії.
Завдяки цьому всіх трьох агентів ФСБ було затримано "на гарячому", коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони.
За даними слідства, в поле зору російської спецслужби депутатка потрапила на початку цього року через свою прокремлівську активність в "Однокласниках".
Після вербування жінка залучила до злочинної діяльності своїх сина і доньку.
Підозри агентам
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
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Затримана Дишкант Лариса Едуардівна депутка від ВО "Батьківщина!.
Ну що ж, вони мало чим відрізняються від ЗЕшобли. Хіба шо реальною "ідейною" упоротосттю за косату стерву. Але це, дійсно, показово.
По друге, людина похвалила м. Хмельницький! Хіба не ясно?
Довічне буде? Має бути! Хто знає яку партію представляли ці любителі ****?
Цікаво, він в якому місці інвалід? Бо не можуть же старанні працівники ТЦК не помічати такого перспективного клієнта.
від кого надходила? від ФСБ?
електричному стільці, на поліграфі, тоді буде сенс...
Відомо де - на виборчій дільниці!!! -
Сподіваюсь, сидіти будуть не разом і довічно.
Але щоб ще й зрадники...