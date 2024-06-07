УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6522 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
13 368 57

Передавали ФСБ дані про розташування воїнів ЗСУ на Хмельниччині: СБУ затримала депутатку, її сина та доньку. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентурну групу ФСБ, яка діяла на Хмельниччині. До складу ворожого осередку входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей: 42-річний син і донька, якій виповнилося 37 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання агентів

Як зазначається, вони намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон.

Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ. Щоб отримати розвіддані, ворожі агенти під виглядом сімейних поїздок об’їжджали територію області на власному авто.

СБУ викрила на Хмельниччині сімʼю агентів ФСБ РФ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Хмельниччині викрито настоятеля храму УПЦ МП, який вихваляв Путіна перед вірянами, - СБУ. ФОТО

Під час таких поїздок посадовиця приховано фотографувала "потрібні" об’єкти, а син в цей час робив відповідні позначки на картах Google.

Здобуту інформацію депутатка-зрадниця узагальнювала, а потім у формі агентурного "звіту" направляла месенджером своєму куратору з ФСБ.

Зрадники отримували "винагороду" від кураторів ФСБ РФ

За виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки посадовиці.

Служба безпеки викрила ворожих поплічників ще на початковому етапі їхньої розвідактивності та покроково задокументувала злочинні дії.

СБУ викрила на Хмельниччині сімʼю агентів ФСБ РФ

Завдяки цьому всіх трьох агентів ФСБ було затримано "на гарячому", коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигував за позиціями українських військ у Вовчанську: СБУ затримала інформатора спецслужб РФ. ФОТО

За даними слідства, в поле зору російської спецслужби депутатка потрапила на початку цього року через свою прокремлівську активність в "Однокласниках".

Після вербування жінка залучила до злочинної діяльності своїх сина і доньку.

Підозри агентам

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збирали розвіддані про розташування ЗСУ та вихваляли Путіна: СБУ затримала агентку ГРУ РФ та її доньку у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12847) Хмельниччина (914)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Дайтено я вгадаю з якої вони партії… ой як невдобно вийшло ….но то фсьо іпсо б
показати весь коментар
07.06.2024 10:17
+26
зе!депутан??? тоді іпсо
показати весь коментар
07.06.2024 10:20
+15
треба вивчити коло спілкування цих гнид, зазвичай, путіноїди кучкуються
показати весь коментар
07.06.2024 10:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дайтено я вгадаю з якої вони партії… ой як невдобно вийшло ….но то фсьо іпсо б
показати весь коментар
07.06.2024 10:17 Відповісти
зе!депутан??? тоді іпсо
показати весь коментар
07.06.2024 10:20 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2024 11:27 Відповісти
свиноматка зі своїми гнидами
показати весь коментар
07.06.2024 14:00 Відповісти
Якщо не пишуть від якої партії, то скоріше за все ви праві.
показати весь коментар
07.06.2024 10:46 Відповісти
Конспірологи, можна ж на місцеві сайти зайти і зʼясувати, кого затримали.

Затримана Дишкант Лариса Едуардівна депутка від ВО "Батьківщина!.
показати весь коментар
07.06.2024 11:01 Відповісти
О! Юлькина "гвардія"!
Ну що ж, вони мало чим відрізняються від ЗЕшобли. Хіба шо реальною "ідейною" упоротосттю за косату стерву. Але це, дійсно, показово.
показати весь коментар
07.06.2024 11:05 Відповісти
В юльки кодло на нижчих ланках ще гірше ніж опзжопа..як там вона кадри підбира хрєн його знає
показати весь коментар
07.06.2024 11:08 Відповісти
ПШНХЙ, кацап.
показати весь коментар
07.06.2024 12:54 Відповісти
Напевно зелупи...в студію хто депутатка...
показати весь коментар
07.06.2024 10:22 Відповісти
треба вивчити коло спілкування цих гнид, зазвичай, путіноїди кучкуються
показати весь коментар
07.06.2024 10:25 Відповісти
Був у Хмельницькому пару років тому, чудове бандерівське місто, звідки у ньому така мразота узялася?
показати весь коментар
07.06.2024 10:27 Відповісти
Зараз виявиться, що переселенці..
показати весь коментар
07.06.2024 10:32 Відповісти
ага й одразу в депутатки....в нас всюди в депутати обирали місцевих представників опзж, слуг народу й іншу нечисть..., чомусь людям подобається, коли їх мають за дурнів...
показати весь коментар
07.06.2024 10:37 Відповісти
Та Україна вся БЕНДЕРІВСЬКА А ти що малорос це не знав?
показати весь коментар
07.06.2024 10:32 Відповісти
По перше не бЕндерівська! Бо Степан Андрійович БандЕра!
По друге, людина похвалила м. Хмельницький! Хіба не ясно?
показати весь коментар
07.06.2024 13:44 Відповісти
так може не в Хмельницькому, написано на Хмельниччині. Це може бути і в Шепетівці або в К.Подільському або в Диражні
показати весь коментар
07.06.2024 10:37 Відповісти
Мій добрий знайомий з Хмельничіни. Жив у Херсоні, втік з орками. Так що гівно є повсюди.
показати весь коментар
07.06.2024 11:30 Відповісти
Робимо ставки з СН чи з ОПЗЖ ця гнида.
показати весь коментар
07.06.2024 10:27 Відповісти
читай вище... юлькине кодло
показати весь коментар
07.06.2024 11:09 Відповісти
Зовсім забув, що Тюлька теж входить у цю потужну калоіцію колаборантів та мародерів.
показати весь коментар
07.06.2024 11:28 Відповісти
мабуть позеленівші ригіанали
показати весь коментар
07.06.2024 11:21 Відповісти
З "Батьківщини" Лайно є усіляких сортів
показати весь коментар
07.06.2024 11:49 Відповісти
З "Батьківщини" Лайно є усіляких сортів
показати весь коментар
07.06.2024 11:49 Відповісти
Треба віддати належне, у тій солянці є і достойні люди. Мало але є.
показати весь коментар
07.06.2024 12:34 Відповісти
привязати їх до стовпа по тих координатах які вони передали московитам
показати весь коментар
07.06.2024 10:27 Відповісти
ну якщо кацапам давати паспорти за гарні очі , прирівняти в правах до українців , ну то звісно буде війна і ніякої можливості нормального розвитку...
показати весь коментар
07.06.2024 10:28 Відповісти
Блдь, як люди перетворюються в істот мерзенних? Не можу збагнути взагалі! Хмельничина і таке лайно, ппц(
Довічне буде? Має бути! Хто знає яку партію представляли ці любителі ****?
показати весь коментар
07.06.2024 10:29 Відповісти
Хмельниччина, як і інші області перенаселена всякою відставною мордвою і інгушею і т.п. Така імперська тактика рашенфашистів за часів царизму і дотепер
показати весь коментар
07.06.2024 10:44 Відповісти
Наврядчі ви праві. Продажність вже не розрізняє прходження, це загальне падіння людяності і моральності.
показати весь коментар
07.06.2024 10:48 Відповісти
А що з мережею мертвечука-шуфрича? Затримали всіх? Всіх двох?)))
показати весь коментар
07.06.2024 10:31 Відповісти
Мудрий нарід обирав собі депутатів . Бачили очі , що купували ? Тепер , нехай повилазять . Що хотіли , те і маємо .
показати весь коментар
07.06.2024 10:32 Відповісти
42-річний син...
Цікаво, він в якому місці інвалід? Бо не можуть же старанні працівники ТЦК не помічати такого перспективного клієнта.
показати весь коментар
07.06.2024 10:32 Відповісти
Цікаво, до цього давали до 15 років, це начебто перший випадок довічного??
показати весь коментар
07.06.2024 10:33 Відповісти
Що б вас вже розірвало тими кривавими рашискими грошима ,це вже якою кінченою паскудою треба бути.
показати весь коментар
07.06.2024 10:34 Відповісти
надходила на банківську картку Джерело:

від кого надходила? від ФСБ?
показати весь коментар
07.06.2024 10:34 Відповісти
Від кремлівської агентури з Турції, країн Середньої Азії, навіть європейських країн. Наприклад, був переказ з Угорщини. Навіть, якщо СБУ запит в Угорщину надішле, то вони не будуть своїх "партнерів" шукати.
показати весь коментар
07.06.2024 10:47 Відповісти
Ого! - сімеинии підряд - і куди ж тепер цеи гадюшник пристроіти? - бо тюрми скільки не даи - мало
показати весь коментар
07.06.2024 10:36 Відповісти
разное бывает, но что б вся семья ссучеными были..
показати весь коментар
07.06.2024 10:40 Відповісти
а як тобі таке - https://credo.pro/2013/08/100563 «Яблуко від яблуні недалеко падає»
показати весь коментар
07.06.2024 11:02 Відповісти
коротше всіх депутатів опзж, колишных ригів треба перевіряти на електричному стільці, на поліграфі, тоді буде сенс...
показати весь коментар
07.06.2024 10:40 Відповісти
***** не буде таких міняти. Можна виносити вищу міру в умовах військового часу.
показати весь коментар
07.06.2024 10:42 Відповісти
Ото вже понаобирали. Де вже так українці згрішили що так мізків позбавило?
показати весь коментар
07.06.2024 10:45 Відповісти
Як це "... Де це так українці згрішили.... "
Відомо де - на виборчій дільниці!!! -
показати весь коментар
07.06.2024 10:54 Відповісти
А може справа не в мізках, може тут складніше, може частина виборців стоїть на позиції знищення України і тому так голосують. І вони досягли бажаного, тепер радіють, що скоро прийдуть москалі і буде їм язик і не буде мови.
показати весь коментар
07.06.2024 11:51 Відповісти
не згадана партія депутатки. Чому? То припускаю - 99% партія ця "слуги народу"
показати весь коментар
07.06.2024 10:59 Відповісти
До співпраці із росією причетна депутатка від ВО "Батьківщина" Кам'янець-Подільського району - Дишкант Лариса Едуардівна. (c)
показати весь коментар
07.06.2024 12:17 Відповісти
жулькіна заступниця
показати весь коментар
07.06.2024 18:45 Відповісти
Ета наверна Парашенка єйо нанял...
показати весь коментар
07.06.2024 11:03 Відповісти
Поки не передохли всі совки ладу в Україні не буде.
показати весь коментар
07.06.2024 11:12 Відповісти
Нікуя собі, сімейний підряд!
Сподіваюсь, сидіти будуть не разом і довічно.
показати весь коментар
07.06.2024 11:12 Відповісти
Краще б "лежати будуть рядком"..по законам воєнного часу...
показати весь коментар
07.06.2024 12:03 Відповісти
"нічево лічнава, просто бізнес Чому так живемо? Бо от такі ми є. Яка різниця, хоть" паржем ", гірше не буде, просто підзаробити і твке інше, нажаль чимало таких
показати весь коментар
07.06.2024 11:55 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/933244.html https://khmel.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=313882&fp=680 На Хмельниччині шпигун пробігав до 50 км на день, збираючи даніЗеленський призначив нового очільника СБУ на Хмельниччині -- https://vsim.ua/Podii/zelenskiy-priznachiv-novogo-ochilnika-sbu-na-hmelnichchini-11927405.html
показати весь коментар
07.06.2024 12:27 Відповісти
Всю сімʼю упакувати до буцегарні на пожиттєве 🤬
показати весь коментар
07.06.2024 13:48 Відповісти
Ні, я розумію, що в середині матьківщини, (як і в голівці, бо така ця протухша риба...) - суціль корупціонери та злодії...

Але щоб ще й зрадники...
показати весь коментар
07.06.2024 20:19 Відповісти
 
 