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Новости Фото Война
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Передавали ФСБ данные о расположении воинов ВСУ на Хмельнитчине: СБУ задержала депутата, ее сына и дочь. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала агентурную группу ФСБ, которая действовала в Хмельницкой области. В состав вражеской ячейки входила депутат местного совета и двое ее детей: 42-летний сын и дочь, которой исполнилось 37 лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задачи агентов

Как отмечается, они пытались выявить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, которые обороняют регион.

Также врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава, военной техники и складов с вооружением ВСУ. Чтобы получить разведданные, вражеские агенты под видом семейных поездок объезжали территорию области на собственном авто.

СБУ викрила на Хмельниччині сімʼю агентів ФСБ РФ

Смотрите также: На Хмельнитчине разоблачен настоятель храма УПЦ МП, который восхвалял Путина перед верующими, - СБУ. ФОТО

Во время таких поездок чиновница скрыто фотографировала "нужные" объекты, а сын в это время делал соответствующие отметки на картах Google.

Добытую информацию депутат-предательница обобщала, а затем в форме агентурного "отчета" направляла мессенджером своему куратору из ФСБ.

Предатели получали "вознаграждение" от кураторов ФСБ РФ

За выполнение вражеских задач агентурная группа получала от оккупантов денежное вознаграждение, которое поступало на банковскую карточку дочери чиновницы.

Служба безопасности разоблачила вражеских приспешников еще на начальном этапе их разведывательной деятельности и пошагово задокументировала преступные действия.

СБУ викрила на Хмельниччині сімʼю агентів ФСБ РФ

Благодаря этому все три агента ФСБ были задержаны "на горячем", когда они шпионили за огневыми группами противовоздушной обороны.

Смотрите также: Шпионил за позициями украинских войск в Волчанске: СБУ задержала информатора спецслужб РФ. ФОТО

По данным следствия, в поле зрения российской спецслужбы депутат попала в начале этого года из-за своей прокремлевской активности в "Одноклассниках".

После вербовки женщина привлекла к преступной деятельности своих сына и дочь.

Подозрения агентам

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Смотрите также: Собирали разведданные о расположении ВСУ и восхваляли Путина: СБУ задержала агента ГРУ РФ и ее дочь в Днепре. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19920) Хмельнитчина (896)


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Топ комментарии
+40
Дайтено я вгадаю з якої вони партії… ой як невдобно вийшло ….но то фсьо іпсо б
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07.06.2024 10:17
+26
зе!депутан??? тоді іпсо
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07.06.2024 10:20
+15
треба вивчити коло спілкування цих гнид, зазвичай, путіноїди кучкуються
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07.06.2024 10:25
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Правила форума Совет форумчан
Дайтено я вгадаю з якої вони партії… ой як невдобно вийшло ….но то фсьо іпсо б
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07.06.2024 10:17 Ответить
зе!депутан??? тоді іпсо
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07.06.2024 10:20 Ответить
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07.06.2024 11:27 Ответить
свиноматка зі своїми гнидами
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07.06.2024 14:00 Ответить
Якщо не пишуть від якої партії, то скоріше за все ви праві.
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07.06.2024 10:46 Ответить
Конспірологи, можна ж на місцеві сайти зайти і зʼясувати, кого затримали.

Затримана Дишкант Лариса Едуардівна депутка від ВО "Батьківщина!.
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07.06.2024 11:01 Ответить
О! Юлькина "гвардія"!
Ну що ж, вони мало чим відрізняються від ЗЕшобли. Хіба шо реальною "ідейною" упоротосттю за косату стерву. Але це, дійсно, показово.
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07.06.2024 11:05 Ответить
В юльки кодло на нижчих ланках ще гірше ніж опзжопа..як там вона кадри підбира хрєн його знає
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07.06.2024 11:08 Ответить
ПШНХЙ, кацап.
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07.06.2024 12:54 Ответить
Напевно зелупи...в студію хто депутатка...
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07.06.2024 10:22 Ответить
треба вивчити коло спілкування цих гнид, зазвичай, путіноїди кучкуються
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07.06.2024 10:25 Ответить
Був у Хмельницькому пару років тому, чудове бандерівське місто, звідки у ньому така мразота узялася?
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07.06.2024 10:27 Ответить
Зараз виявиться, що переселенці..
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07.06.2024 10:32 Ответить
ага й одразу в депутатки....в нас всюди в депутати обирали місцевих представників опзж, слуг народу й іншу нечисть..., чомусь людям подобається, коли їх мають за дурнів...
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07.06.2024 10:37 Ответить
Та Україна вся БЕНДЕРІВСЬКА А ти що малорос це не знав?
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07.06.2024 10:32 Ответить
По перше не бЕндерівська! Бо Степан Андрійович БандЕра!
По друге, людина похвалила м. Хмельницький! Хіба не ясно?
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07.06.2024 13:44 Ответить
так може не в Хмельницькому, написано на Хмельниччині. Це може бути і в Шепетівці або в К.Подільському або в Диражні
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07.06.2024 10:37 Ответить
Мій добрий знайомий з Хмельничіни. Жив у Херсоні, втік з орками. Так що гівно є повсюди.
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07.06.2024 11:30 Ответить
Робимо ставки з СН чи з ОПЗЖ ця гнида.
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07.06.2024 10:27 Ответить
читай вище... юлькине кодло
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07.06.2024 11:09 Ответить
Зовсім забув, що Тюлька теж входить у цю потужну калоіцію колаборантів та мародерів.
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07.06.2024 11:28 Ответить
мабуть позеленівші ригіанали
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07.06.2024 11:21 Ответить
З "Батьківщини" Лайно є усіляких сортів
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07.06.2024 11:49 Ответить
З "Батьківщини" Лайно є усіляких сортів
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07.06.2024 11:49 Ответить
Треба віддати належне, у тій солянці є і достойні люди. Мало але є.
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07.06.2024 12:34 Ответить
привязати їх до стовпа по тих координатах які вони передали московитам
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07.06.2024 10:27 Ответить
ну якщо кацапам давати паспорти за гарні очі , прирівняти в правах до українців , ну то звісно буде війна і ніякої можливості нормального розвитку...
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07.06.2024 10:28 Ответить
Блдь, як люди перетворюються в істот мерзенних? Не можу збагнути взагалі! Хмельничина і таке лайно, ппц(
Довічне буде? Має бути! Хто знає яку партію представляли ці любителі ****?
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07.06.2024 10:29 Ответить
Хмельниччина, як і інші області перенаселена всякою відставною мордвою і інгушею і т.п. Така імперська тактика рашенфашистів за часів царизму і дотепер
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07.06.2024 10:44 Ответить
Наврядчі ви праві. Продажність вже не розрізняє прходження, це загальне падіння людяності і моральності.
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07.06.2024 10:48 Ответить
А що з мережею мертвечука-шуфрича? Затримали всіх? Всіх двох?)))
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07.06.2024 10:31 Ответить
Мудрий нарід обирав собі депутатів . Бачили очі , що купували ? Тепер , нехай повилазять . Що хотіли , те і маємо .
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07.06.2024 10:32 Ответить
42-річний син...
Цікаво, він в якому місці інвалід? Бо не можуть же старанні працівники ТЦК не помічати такого перспективного клієнта.
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07.06.2024 10:32 Ответить
Цікаво, до цього давали до 15 років, це начебто перший випадок довічного??
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07.06.2024 10:33 Ответить
Що б вас вже розірвало тими кривавими рашискими грошима ,це вже якою кінченою паскудою треба бути.
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07.06.2024 10:34 Ответить
надходила на банківську картку Джерело:

від кого надходила? від ФСБ?
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07.06.2024 10:34 Ответить
Від кремлівської агентури з Турції, країн Середньої Азії, навіть європейських країн. Наприклад, був переказ з Угорщини. Навіть, якщо СБУ запит в Угорщину надішле, то вони не будуть своїх "партнерів" шукати.
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07.06.2024 10:47 Ответить
Ого! - сімеинии підряд - і куди ж тепер цеи гадюшник пристроіти? - бо тюрми скільки не даи - мало
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07.06.2024 10:36 Ответить
разное бывает, но что б вся семья ссучеными были..
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07.06.2024 10:40 Ответить
а як тобі таке - https://credo.pro/2013/08/100563 «Яблуко від яблуні недалеко падає»
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07.06.2024 11:02 Ответить
коротше всіх депутатів опзж, колишных ригів треба перевіряти на електричному стільці, на поліграфі, тоді буде сенс...
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07.06.2024 10:40 Ответить
***** не буде таких міняти. Можна виносити вищу міру в умовах військового часу.
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07.06.2024 10:42 Ответить
Ото вже понаобирали. Де вже так українці згрішили що так мізків позбавило?
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07.06.2024 10:45 Ответить
Як це "... Де це так українці згрішили.... "
Відомо де - на виборчій дільниці!!! -
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07.06.2024 10:54 Ответить
А може справа не в мізках, може тут складніше, може частина виборців стоїть на позиції знищення України і тому так голосують. І вони досягли бажаного, тепер радіють, що скоро прийдуть москалі і буде їм язик і не буде мови.
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07.06.2024 11:51 Ответить
не згадана партія депутатки. Чому? То припускаю - 99% партія ця "слуги народу"
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07.06.2024 10:59 Ответить
До співпраці із росією причетна депутатка від ВО "Батьківщина" Кам'янець-Подільського району - Дишкант Лариса Едуардівна. (c)
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07.06.2024 12:17 Ответить
жулькіна заступниця
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07.06.2024 18:45 Ответить
Ета наверна Парашенка єйо нанял...
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07.06.2024 11:03 Ответить
Поки не передохли всі совки ладу в Україні не буде.
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07.06.2024 11:12 Ответить
Нікуя собі, сімейний підряд!
Сподіваюсь, сидіти будуть не разом і довічно.
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07.06.2024 11:12 Ответить
Краще б "лежати будуть рядком"..по законам воєнного часу...
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07.06.2024 12:03 Ответить
"нічево лічнава, просто бізнес Чому так живемо? Бо от такі ми є. Яка різниця, хоть" паржем ", гірше не буде, просто підзаробити і твке інше, нажаль чимало таких
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07.06.2024 11:55 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/933244.html https://khmel.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=313882&fp=680 На Хмельниччині шпигун пробігав до 50 км на день, збираючи даніЗеленський призначив нового очільника СБУ на Хмельниччині -- https://vsim.ua/Podii/zelenskiy-priznachiv-novogo-ochilnika-sbu-na-hmelnichchini-11927405.html
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07.06.2024 12:27 Ответить
Всю сімʼю упакувати до буцегарні на пожиттєве 🤬
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07.06.2024 13:48 Ответить
Ні, я розумію, що в середині матьківщини, (як і в голівці, бо така ця протухша риба...) - суціль корупціонери та злодії...

Але щоб ще й зрадники...
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07.06.2024 20:19 Ответить
 
 