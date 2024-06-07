Передавали ФСБ данные о расположении воинов ВСУ на Хмельнитчине: СБУ задержала депутата, ее сына и дочь. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала агентурную группу ФСБ, которая действовала в Хмельницкой области. В состав вражеской ячейки входила депутат местного совета и двое ее детей: 42-летний сын и дочь, которой исполнилось 37 лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задачи агентов

Как отмечается, они пытались выявить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, которые обороняют регион.

Также врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава, военной техники и складов с вооружением ВСУ. Чтобы получить разведданные, вражеские агенты под видом семейных поездок объезжали территорию области на собственном авто.

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Во время таких поездок чиновница скрыто фотографировала "нужные" объекты, а сын в это время делал соответствующие отметки на картах Google.

Добытую информацию депутат-предательница обобщала, а затем в форме агентурного "отчета" направляла мессенджером своему куратору из ФСБ.

Предатели получали "вознаграждение" от кураторов ФСБ РФ

За выполнение вражеских задач агентурная группа получала от оккупантов денежное вознаграждение, которое поступало на банковскую карточку дочери чиновницы.

Служба безопасности разоблачила вражеских приспешников еще на начальном этапе их разведывательной деятельности и пошагово задокументировала преступные действия.

Благодаря этому все три агента ФСБ были задержаны "на горячем", когда они шпионили за огневыми группами противовоздушной обороны.

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По данным следствия, в поле зрения российской спецслужбы депутат попала в начале этого года из-за своей прокремлевской активности в "Одноклассниках".

После вербовки женщина привлекла к преступной деятельности своих сына и дочь.

Подозрения агентам

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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