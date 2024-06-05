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Новости Фото Война
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Собирали разведданные о расположении ВСУ и восхваляли Путина: СБУ задержала агента ГРУ РФ и ее дочь в Днепре. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала в Днепре агента главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ) и ее дочь - идейную рашистку из Киевской области. Обе фигурантки восхваляли Путина и героизировали оккупационные группировки страны-агрессора, воюющие против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задача агента

Как отмечается, основной задачей матери, агента ГРУ, была корректировка вражеского огня по позициям Сил обороны на Днепропетровщине.

Прежде всего ее кураторов интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ.

СБУ викрила агентку російського ГРУ у Дніпрі

Чтобы выявить потенциальные цели, фигурантка объезжала местность, где скрыто фиксировала пункты временного базирования украинских войск.

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Полученные сведения она планировала передать мессенджером своему куратору из военной разведки РФ для подготовки воздушных ударов по региону.

Служба безопасности сорвала передачу разведданных агрессору и провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить позиции ВСУ.

На завершающем этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали российского агента в ее доме.

СБУ викрила агентку російського ГРУ у Дніпрі
СБУ викрила агентку російського ГРУ у Дніпрі
СБУ викрила агентку російського ГРУ у Дніпрі

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По данным следствия, задержанная жительница Днепра в 2023 году была завербована кадровым сотрудником ГРУ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

При этом дочь задержанной, живущая на Киевщине, регулярно оправдывала агрессивную войну против Украины, в частности - вражеские ракетные атаки на гражданскую инфраструктуру нашего государства.

СБУ викрила агентку російського ГРУ у Дніпрі

Подозрения предательницам

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обеим злоумышленницам о подозрении по ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Преступные действия агента российского ГРУ дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержана российская информатор, помогавшая рашистам захватить Авдеевку, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Днепр (4418) СБУ (19905) государственная измена (1540)


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Топ комментарии
+9
Поки у нас не введуть найвищу міру покарання за таке, такої мразоти ще буде достатньо у нас в Україні
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05.06.2024 10:22
+6
Чергові мерзенні ублюдочні ублюдіни...
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05.06.2024 10:20
+6
в ж ОПу "найвеличнішого" зе-янелоха оманського, *************, 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ 2014-19 рр, загляньте - там таких вагон та маленька вагонетка !!!

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05.06.2024 10:25
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Чергові мерзенні ублюдочні ублюдіни...
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05.06.2024 10:20 Ответить
.. вони скажуть, що просто мавпували Першу Леді (на псевдо 'скумбрія')

- Зе-Лєнка перша почала здавати розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, ще у 2014му, просто через її сторінку на fb по 15 тьіщ.рубльов і ні чо, і досі першоледить..
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05.06.2024 19:49 Ответить
Цікаво, а цих хвойд можна використовувати як обмінний фонд??
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05.06.2024 10:22 Ответить
Ні.
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05.06.2024 10:54 Ответить
Тоді краще майно конфіскувати, позбавити громадянства й викинути за порєбрік. А не утримувати цю шваль..
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05.06.2024 11:04 Ответить
по закону так не вийде. Єдине, що можна додати законодавчо - це позбавлення виборчого права пожиттєво тих, хто був засуджений по 111-ій КПК. Але при цьому парламенті цього ніколи не станеться, а дивлячись на на нерозбірливість і невибагливість більшості виборців - цього не станеться у найближчий осяжний історичний період.
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05.06.2024 11:11 Ответить
Дешевше вже - при спробі втечі..бо смертної кари в нас немає, умова вступу до ЄС..
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05.06.2024 11:16 Ответить
так теж не можно, бо не по закону. Та й вони і не тікають, бо у цих істот відсутні будь-які причинно-наслідкові побудови у процесі мислення.
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05.06.2024 11:23 Ответить
Пічаль..
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05.06.2024 12:25 Ответить
У війни свої, неписані закони ...
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05.06.2024 15:53 Ответить
ну так. Тому зрадники були, є, і будуть у будь-яких війнах.
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05.06.2024 20:46 Ответить
Законослухняність позитивна якість коли навколо всі такі, а якщо ні - то ви автоматично перетворюєтеся на лоха ...
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05.06.2024 17:46 Ответить
як тільки ми втратили спроможність адекватно симетрично відповідати по теріторії ворога, то автоматично перетворилися на лохів.
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05.06.2024 20:48 Ответить
Вони вже спалені кому вони потрібні , тим більше зрадники .
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05.06.2024 11:14 Ответить
Використаний презерватив, чим і є всі колаборанти, викидають ...
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05.06.2024 15:50 Ответить
Поки у нас не введуть найвищу міру покарання за таке, такої мразоти ще буде достатньо у нас в Україні
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05.06.2024 10:22 Ответить
Поки в нас не буде 100%- покарання злочин, ким би ти не був, відповідно до ККУ, це не зупинити.
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05.06.2024 10:46 Ответить
А рублі їй голубиною поштою передавали? Навіщо їй тут рублі? їх ніде не приймають.
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05.06.2024 10:22 Ответить
в ж ОПу "найвеличнішого" зе-янелоха оманського, *************, 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ 2014-19 рр, загляньте - там таких вагон та маленька вагонетка !!!

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05.06.2024 10:25 Ответить
Кацапня написала такий текст, що самицям неможливо вже відмовитися.
Типа не будешь на нас работать, здадим тебя СБУ.
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05.06.2024 10:28 Ответить
А чому не можна наводити на чисте поле, а не розказувати що кого і де зловили?
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05.06.2024 10:32 Ответить
Піяніно під стіною-совкова класика.
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05.06.2024 10:47 Ответить
**** як не сцикулянти так зрадники. Тепер я розумію чому Україна все життя то під татарами то під кацапами.
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05.06.2024 10:52 Ответить
таких залишилось не один десяток тисяч. Просто не всі мають змогу проявитись.
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05.06.2024 10:56 Ответить
Таких треба при спробі втечі….а як не хочуть втікати, то змусити… до кобздона!
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05.06.2024 11:12 Ответить
ну так росіянки, ви чого очікували , що вони співати будуть Батько наш Бандера
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05.06.2024 11:38 Ответить
Давно вже треба налагодити виробництво корму для нутрій - "М'ясо п*дарасів"...
І просто звітувати кілкість випущеної продукції, а не фотки заблюрені тут викладати...
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05.06.2024 11:41 Ответить
Восхваляли пупу і здавали позиції це різні речі.
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05.06.2024 11:49 Ответить
коли вже Служба безпеки затримає на Банковій фаворита Зєлі, елітного зрадника-засланця дермака та його подєльників "5-6 дефективних менеджера" і розворушить козлине-блдськн зелене кубло на печерських пагорбах?
Червінського звільніть, йуди продажні!
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05.06.2024 12:14 Ответить
Ваше питання риторичне! "... https://dl-news.defence-line.org/?p=32045 партнеры уже не раз настоятельно рекомендовали найвеличнейшему зачистить свое окружение от кротов и коррупционеров, но он сказал о том, что с ними он пришел, с ними и уйдет. А теперь оказалось, что и уходить - тоже не хочет ..."
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05.06.2024 16:02 Ответить
 
 