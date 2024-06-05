Собирали разведданные о расположении ВСУ и восхваляли Путина: СБУ задержала агента ГРУ РФ и ее дочь в Днепре. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала в Днепре агента главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ) и ее дочь - идейную рашистку из Киевской области. Обе фигурантки восхваляли Путина и героизировали оккупационные группировки страны-агрессора, воюющие против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задача агента

Как отмечается, основной задачей матери, агента ГРУ, была корректировка вражеского огня по позициям Сил обороны на Днепропетровщине.

Прежде всего ее кураторов интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ.

Чтобы выявить потенциальные цели, фигурантка объезжала местность, где скрыто фиксировала пункты временного базирования украинских войск.

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Полученные сведения она планировала передать мессенджером своему куратору из военной разведки РФ для подготовки воздушных ударов по региону.

Служба безопасности сорвала передачу разведданных агрессору и провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить позиции ВСУ.

На завершающем этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали российского агента в ее доме.







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По данным следствия, задержанная жительница Днепра в 2023 году была завербована кадровым сотрудником ГРУ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

При этом дочь задержанной, живущая на Киевщине, регулярно оправдывала агрессивную войну против Украины, в частности - вражеские ракетные атаки на гражданскую инфраструктуру нашего государства.

Подозрения предательницам

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обеим злоумышленницам о подозрении по ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Преступные действия агента российского ГРУ дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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