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Новини Фото Війна
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Збирали розвіддані про розташування ЗСУ та вихваляли Путіна: СБУ затримала агентку ГРУ РФ та її доньку у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала у Дніпрі агентку головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ) та її доньку - ідейну рашистку з Київщини. Обидві фігурантки вихваляли Путіна та героїзували окупаційні угруповання країни-агресора, які воюють проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання агентки

Як зазначається, основним завдання матері, агентки ГРУ, було коригування ворожого вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині.

Насамперед її кураторів цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

СБУ викрила агентку російського ГРУ у Дніпрі

Щоб виявити потенційні цілі, фігурантка об’їжджала місцевість, де приховано фіксувала пункти тимчасового базування українських військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готував теракти проти співробітників ТЦК у Запоріжжі: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Отримані відомості вона планувала передати месенджером своєму куратору з воєнної розвідки РФ для підготовки повітряних ударів по регіону.

Служба безпеки зірвала передачу розвідданих агресору і провела комплексні заходи, щоб убезпечити позиції ЗСУ.

На завершальному етапі спецоперації, співробітники СБУ затримали російську агентку в її власному помешканні.

СБУ викрила агентку російського ГРУ у Дніпрі
СБУ викрила агентку російського ГРУ у Дніпрі
СБУ викрила агентку російського ГРУ у Дніпрі

Читайте також: Зрадника, який готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ, засуджено до 15 років позбавлення волі, - СБУ. ФОТО

За даними слідства, затримана мешканка Дніпра у 2023 році була завербована кадровим співробітником ГРУ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

При цьому донька затриманої, яка мешкає на Київщині, регулярно виправдовувала агресивну війну проти України, зокрема ворожі ракетні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави.

СБУ викрила агентку російського ГРУ у Дніпрі

Підозри зрадницям

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисницям про підозру за ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Злочинні дії агентки російського ГРУ додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Шпигував за підрозділами ЗСУ, що обороняють Харків: СБУ затримала російського інформатора. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3274) СБУ (12829) державна зрада (1687)


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Топ коментарі
+9
Поки у нас не введуть найвищу міру покарання за таке, такої мразоти ще буде достатньо у нас в Україні
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05.06.2024 10:22
+6
Чергові мерзенні ублюдочні ублюдіни...
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05.06.2024 10:20
+6
в ж ОПу "найвеличнішого" зе-янелоха оманського, *************, 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ 2014-19 рр, загляньте - там таких вагон та маленька вагонетка !!!

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05.06.2024 10:25
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Чергові мерзенні ублюдочні ублюдіни...
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05.06.2024 10:20 Відповісти
.. вони скажуть, що просто мавпували Першу Леді (на псевдо 'скумбрія')

- Зе-Лєнка перша почала здавати розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, ще у 2014му, просто через її сторінку на fb по 15 тьіщ.рубльов і ні чо, і досі першоледить..
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05.06.2024 19:49 Відповісти
Цікаво, а цих хвойд можна використовувати як обмінний фонд??
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05.06.2024 10:22 Відповісти
Ні.
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05.06.2024 10:54 Відповісти
Тоді краще майно конфіскувати, позбавити громадянства й викинути за порєбрік. А не утримувати цю шваль..
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05.06.2024 11:04 Відповісти
по закону так не вийде. Єдине, що можна додати законодавчо - це позбавлення виборчого права пожиттєво тих, хто був засуджений по 111-ій КПК. Але при цьому парламенті цього ніколи не станеться, а дивлячись на на нерозбірливість і невибагливість більшості виборців - цього не станеться у найближчий осяжний історичний період.
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05.06.2024 11:11 Відповісти
Дешевше вже - при спробі втечі..бо смертної кари в нас немає, умова вступу до ЄС..
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05.06.2024 11:16 Відповісти
так теж не можно, бо не по закону. Та й вони і не тікають, бо у цих істот відсутні будь-які причинно-наслідкові побудови у процесі мислення.
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05.06.2024 11:23 Відповісти
Пічаль..
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05.06.2024 12:25 Відповісти
У війни свої, неписані закони ...
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05.06.2024 15:53 Відповісти
ну так. Тому зрадники були, є, і будуть у будь-яких війнах.
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05.06.2024 20:46 Відповісти
Законослухняність позитивна якість коли навколо всі такі, а якщо ні - то ви автоматично перетворюєтеся на лоха ...
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05.06.2024 17:46 Відповісти
як тільки ми втратили спроможність адекватно симетрично відповідати по теріторії ворога, то автоматично перетворилися на лохів.
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05.06.2024 20:48 Відповісти
Вони вже спалені кому вони потрібні , тим більше зрадники .
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05.06.2024 11:14 Відповісти
Використаний презерватив, чим і є всі колаборанти, викидають ...
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05.06.2024 15:50 Відповісти
Поки у нас не введуть найвищу міру покарання за таке, такої мразоти ще буде достатньо у нас в Україні
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05.06.2024 10:22 Відповісти
Поки в нас не буде 100%- покарання злочин, ким би ти не був, відповідно до ККУ, це не зупинити.
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05.06.2024 10:46 Відповісти
А рублі їй голубиною поштою передавали? Навіщо їй тут рублі? їх ніде не приймають.
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05.06.2024 10:22 Відповісти
в ж ОПу "найвеличнішого" зе-янелоха оманського, *************, 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ 2014-19 рр, загляньте - там таких вагон та маленька вагонетка !!!

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05.06.2024 10:25 Відповісти
Кацапня написала такий текст, що самицям неможливо вже відмовитися.
Типа не будешь на нас работать, здадим тебя СБУ.
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05.06.2024 10:28 Відповісти
А чому не можна наводити на чисте поле, а не розказувати що кого і де зловили?
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05.06.2024 10:32 Відповісти
Піяніно під стіною-совкова класика.
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05.06.2024 10:47 Відповісти
**** як не сцикулянти так зрадники. Тепер я розумію чому Україна все життя то під татарами то під кацапами.
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05.06.2024 10:52 Відповісти
таких залишилось не один десяток тисяч. Просто не всі мають змогу проявитись.
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05.06.2024 10:56 Відповісти
Таких треба при спробі втечі….а як не хочуть втікати, то змусити… до кобздона!
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05.06.2024 11:12 Відповісти
ну так росіянки, ви чого очікували , що вони співати будуть Батько наш Бандера
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05.06.2024 11:38 Відповісти
Давно вже треба налагодити виробництво корму для нутрій - "М'ясо п*дарасів"...
І просто звітувати кілкість випущеної продукції, а не фотки заблюрені тут викладати...
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05.06.2024 11:41 Відповісти
Восхваляли пупу і здавали позиції це різні речі.
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05.06.2024 11:49 Відповісти
коли вже Служба безпеки затримає на Банковій фаворита Зєлі, елітного зрадника-засланця дермака та його подєльників "5-6 дефективних менеджера" і розворушить козлине-блдськн зелене кубло на печерських пагорбах?
Червінського звільніть, йуди продажні!
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05.06.2024 12:14 Відповісти
Ваше питання риторичне! "... https://dl-news.defence-line.org/?p=32045 партнеры уже не раз настоятельно рекомендовали найвеличнейшему зачистить свое окружение от кротов и коррупционеров, но он сказал о том, что с ними он пришел, с ними и уйдет. А теперь оказалось, что и уходить - тоже не хочет ..."
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05.06.2024 16:02 Відповісти
 
 