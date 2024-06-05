На Закарпатье ликвидирована масштабная сеть мошеннических call-центров: задержан лидер и 18 членов преступной организации. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили деятельность злоумышленников, обманывавших иностранных граждан. Организатора незаконного бизнеса задержали в Днепропетровской области, других членов преступной организации - на Закарпатье. Убытков мошенники нанесли более чем на 13 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора и Нацполицию.

По данным следствия, мошенники "поселились" в арендованном помещении, которое обустроили компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой.

Схема мошенников

"Работники" центров представлялись сотрудниками банковских учреждений, вводили потерпевших в заблуждение и получали доступ к их счетам через программу удаленного доступа. После этого выводили средства на подконтрольных им лиц и получали возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению", - говорится в сообщении.





Как сообщили в Нацполиции, в разговоре мошенники отмечали, что должны сообщить своим клиентам тайную информацию. Для этого потерпевших убеждали установить на их гаджеты специальное приложение.

Членам преступной организации "старший" ставил задачу - 100 тысяч долларов прибыли в неделю.

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Жертвы мошеннического call-центра

Сейчас установлено 17 пострадавших лиц, являющихся гражданами стран ЕС. Сумма нанесенного им ущерба составляет более 13 млн грн. Однако пострадавших продолжают устанавливать - общая сумма материального ущерба может составлять около 1 млн долларов США.

Как отмечается, для того, чтобы найти мошенников провели 40 санкционированных обысков на территории Ужгородского и Мукачевского районов на Закарпатье, а также в Днепропетровской области. Изъяли сотни единиц техники, банковские карты, черновые записи, наличные в сумме почти 50 тысяч долларов и 12 автомобилей.









Что грозит?

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 255 и ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, то есть создание преступной организации и участие в ней, с целью совершения мошенничества в особо крупных размерах.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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