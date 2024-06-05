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На Закарпатті ліквідовано масштабну мережу шахрайських call-центрів: затримано лідера та 18 членів злочинної організації. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили діяльність зловмисників, які ошукували іноземних громадян. Організатора незаконного бізнесу затримали у Дніпропетровській області, інших членів злочинної організації – на Закарпатті. Збитків шахраї завдали на понад 13 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора та Нацполіцію.

За даними слідства, шахраї "оселилися" в орендованому приміщенні, який облаштували комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою.

Схема шахраїв

"Працівники" центрів представлялися співробітниками банківських установ, вводили потерпілих в оману та одержували доступ до їх рахунків через програму віддаленого доступу. Після цього виводили кошти на підконтрольних їм осіб і отримували можливість розпоряджатися грошима на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили шахрайський call-центр на Закарпатті
Правоохоронці викрили шахрайський call-центр на Закарпатті

Як повідомили в Нацполіції, у розмові шахраї зазначали, що мають повідомити своїм клієнтам таємну інформацію. Для цього потерпілих переконували встановити на їхні ґаджети спеціальний додаток. 

Членам злочинної організації "старший" ставив завдання – 100 тисяч доларів прибутку в тиждень. 

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Жертви шахрайського call-центру

Наразі встановлено 17 потерпілих осіб, які є громадянами країн ЄС. Сума завданих їм збитків становить понад 13 млн грн. Однак постраждалих продовжують встановлювати - загальна сума матеріальної шкоди може становити близько 1 млн доларів США.

Як зазначається, для того, аби знайти шахраїв провели 40 санкціонованих обшуків на території Ужгородського та Мукачівського районів на Закарпатті, а також в Дніпропетровській області. Вилучили сотні одиниць техніки, банківські картки, чорнові записи, готівку у сумі майже 50 тисяч доларів і 12 автомобілів.

Правоохоронці викрили шахрайський call-центру на Закарпатті
Правоохоронці викрили шахрайський call-центру на Закарпатті
Правоохоронці викрили шахрайський call-центру на Закарпатті
Правоохоронці викрили шахрайський call-центру на Закарпатті

Що загрожує?

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто створення злочинної організації та участь в ній, з метою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Ліквідовано масштабний call-центр в Одесі, працівники якого викрадали кошти з банківських рахунків іноземців, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили шахрайський call-центру на Закарпатті
Правоохоронці викрили шахрайський call-центру на Закарпатті
Правоохоронці викрили шахрайський call-центру на Закарпатті
Правоохоронці викрили шахрайський call-центру на Закарпатті
Правоохоронці викрили шахрайський call-центру на Закарпатті

Автор: 

шахрайство (1084) Нацполіція (15182) Офіс Генпрокурора (3252) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+13
Цих істот скопом на розмінування без дискусій та без засобів.
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05.06.2024 16:21
+13
ТЦК, а-у-у, тут ціла команда добровольців в штурмові бригади (які так засиділись на Закарпатті)
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05.06.2024 16:58
+9
"100000 в неделю" - написано не українською
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05.06.2024 16:19
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"100000 в неделю" - написано не українською
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05.06.2024 16:19 Відповісти
так це ж - пірісілєнцЫ
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05.06.2024 16:25 Відповісти
Цих істот скопом на розмінування без дискусій та без засобів.
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05.06.2024 16:21 Відповісти
Успєшниє бізнесмени, золотая молодьож
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05.06.2024 16:55 Відповісти
ТЦК, а-у-у, тут ціла команда добровольців в штурмові бригади (які так засиділись на Закарпатті)
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05.06.2024 16:58 Відповісти
Коля катлєта дав наводку ? Не платили константу ?
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05.06.2024 18:03 Відповісти
Це бізнес колі .
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05.06.2024 18:12 Відповісти
Для міліціонерів виявити кол центр, два пальця об асфальт. А таких центрів тисячі і існують вони роками. Виловлюють тих, хто вирішив, що криша потужна і можна міліцію бортанути. Но, наша служба і опасна і трудна...
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05.06.2024 18:38 Відповісти
Гроші вкладали в брички на колесах.
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06.06.2024 11:34 Відповісти
Авто на фронт
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07.06.2024 07:18 Відповісти
 
 