На Закарпатті ліквідовано масштабну мережу шахрайських call-центрів: затримано лідера та 18 членів злочинної організації. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили діяльність зловмисників, які ошукували іноземних громадян. Організатора незаконного бізнесу затримали у Дніпропетровській області, інших членів злочинної організації – на Закарпатті. Збитків шахраї завдали на понад 13 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора та Нацполіцію.

За даними слідства, шахраї "оселилися" в орендованому приміщенні, який облаштували комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою.

Схема шахраїв

"Працівники" центрів представлялися співробітниками банківських установ, вводили потерпілих в оману та одержували доступ до їх рахунків через програму віддаленого доступу. Після цього виводили кошти на підконтрольних їм осіб і отримували можливість розпоряджатися грошима на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.





Як повідомили в Нацполіції, у розмові шахраї зазначали, що мають повідомити своїм клієнтам таємну інформацію. Для цього потерпілих переконували встановити на їхні ґаджети спеціальний додаток.

Членам злочинної організації "старший" ставив завдання – 100 тисяч доларів прибутку в тиждень.

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Жертви шахрайського call-центру

Наразі встановлено 17 потерпілих осіб, які є громадянами країн ЄС. Сума завданих їм збитків становить понад 13 млн грн. Однак постраждалих продовжують встановлювати - загальна сума матеріальної шкоди може становити близько 1 млн доларів США.

Як зазначається, для того, аби знайти шахраїв провели 40 санкціонованих обшуків на території Ужгородського та Мукачівського районів на Закарпатті, а також в Дніпропетровській області. Вилучили сотні одиниць техніки, банківські картки, чорнові записи, готівку у сумі майже 50 тисяч доларів і 12 автомобілів.









Що загрожує?

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто створення злочинної організації та участь в ній, з метою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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