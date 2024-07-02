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Новости Фото Война
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Разведывали места размещения систем ПВО в Одессе: СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ. ФОТО

Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу ФСБ, которая действовала в Одессе. В состав вражеской ячейки входило двое военных и их сообщница. Предатели по заданию российской спецслужбы разведывали локации систем ПВО, которые обороняют город.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, для того, чтобы установить соответствующие координаты, агенты систематически объезжали областной центр и его прилегающие территории.

В случае обнаружения "нужных" объектов - скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на гугл-картах.

СБУ знешкодила агентурну групу російської ФСБ в Одесі

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шпионила за защитниками Часового Яра: Агентку РФ приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Еще одной задачей вражеской группы была замаскированная установка беспроводных магнитных камер на территории морского порта Одессы.

Работали под прикрытием

Для конспирации вражеские агенты использовали услуги такси, а их сообщница маскировала внешность, постоянно меняя парики.

СБУ знешкодила агентурну групу російської ФСБ в Одесі

СБУ поэтапно документировала все факты разведывательно-подрывной деятельности агрессора и задержала резидента агентурной группы ФСБ и его сообщника, когда они фотографировали военный объект.

Другого агента - местную жительницу - задержали в ее собственном доме после того, как она сделала доразведку вблизи потенциальной цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе задержаны семь блогеров, которые пытались сорвать мобилизацию и "сливали" локации ТЦК в телеграм-каналы ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Также СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они отдельно приобрели и пользовались исключительно для коммуникации с ФСБ.

СБУ знешкодила агентурну групу російської ФСБ в Одесі

Что грозит предателям?

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная организованной группой в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Также читайте: Готовил удары по военным учебным заведениям и госпиталям в Житомире и Одессе: СБУ задержала 19-летнего агента РФ. ФОТО

Автор: 

Одесса (7918) СБУ (20002) шпионаж (1407)


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Топ комментарии
+19
Жоден з цих убивць Українців, як помічник окупантів, так і не висить перед міськ радою на ліхтарному стовпі, дякуючи дивній беззубості Стефанчук+ Зеленського+ Шмигаля щодо Невнесення змін до ККУ НА посиленняПокарання за такі дії!!
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02.07.2024 10:22
+10
і знову не вбили? так війну не виграти
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02.07.2024 10:28
+9
Навіть не знаю що сказати..... Що потрібно бути в голові подібних нелюдів, щоб сподвигнути їх наводити ворожі ракети на свої домівки та своїх же співгромадян? Хоч я і противник смерної кари, але довічне ув'язнення за такі злочини вважаю надто м'яким покаранням.
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02.07.2024 10:33
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Правила форума Совет форумчан
Жоден з цих убивць Українців, як помічник окупантів, так і не висить перед міськ радою на ліхтарному стовпі, дякуючи дивній беззубості Стефанчук+ Зеленського+ Шмигаля щодо Невнесення змін до ККУ НА посиленняПокарання за такі дії!!
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02.07.2024 10:22 Ответить
"Чудова" ідея ))) От тільки наступного дня після такого "правосуддя" припиниться ВСЯ допомога від розвинутих країн, натомість у тебе буде СТОВП - ним від какцапів відбиватись і будеш!
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02.07.2024 10:41 Ответить
Йшлося не тільки про стовпи, а й про посилення покарання. Можливо не тільки за такі дії, а й за корупцію і т.ін.
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02.07.2024 11:17 Ответить
візьми та зроби це ))) якщо тебе на цьому затримають = скажеш - вони самі )))
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02.07.2024 10:47 Ответить
Ви теж, правильно мислите!!
Мабуть, це зроблять, якісь невідомі ********…, як і ківу, захарченка, мотоРила, кравченка, кирпу, чечетова, калашникова, кушнарьова…!!
Важливий, кінцевий результат! Наснаги вам і здоров'я !!
Борімося, як хто може…
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02.07.2024 10:55 Ответить
Чєчєтов сам вийшов з вікна, кушнарьова свої зняли з пробігу ... дуже чекаю на спЄрмака, Безгуглу, Кілю Кітлету та інших посіпак зеленої шмарклі ))
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02.07.2024 11:09 Ответить
Хотіли ракет прив,язать до ракет і пустить це не люди і навіть не тварини їх не шкода рідних за грати бо знали все
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02.07.2024 10:23 Ответить
і знову не вбили? так війну не виграти
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02.07.2024 10:28 Ответить
Розстрілювати зразу, а в зв'язку із недосконалістю законодавства писати- при спробі втечі..
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02.07.2024 10:30 Ответить
Навіть не знаю що сказати..... Що потрібно бути в голові подібних нелюдів, щоб сподвигнути їх наводити ворожі ракети на свої домівки та своїх же співгромадян? Хоч я і противник смерної кари, але довічне ув'язнення за такі злочини вважаю надто м'яким покаранням.
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02.07.2024 10:33 Ответить
Чекали на гроші та парад з шашликами, від зелєрмака за трі дня…
А тепер їм треба, оте прикре самогубство… хоть би встигли…
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02.07.2024 10:35 Ответить
сколько таких повесили или убили при порошенко? что изменилось?
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02.07.2024 12:02 Ответить
Яких "СВОІХ" співгромадян, СВОІХ домівок????Це кацапьо кацапориле, ******** завезених після війни, або адісіти. Недавно було відео де при взятті в полон, узкаізичний ваєнний, звертається до орків " братан", "пацани"!! Це украінці для них - ЧУЖІ, "биндери" і "вуйкі", а там -все сваі братани.
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02.07.2024 11:12 Ответить
І разниє злиє фаріонші, і шкадлівиє кати ліапольди, мєшают ім тут жить!!!!
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02.07.2024 11:28 Ответить
Що можна сказати велика шана службі божій України
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02.07.2024 10:48 Ответить
Що з такою паскудою робити яка під час війни працює на ворога і надає йому розміщення ППО ,що б ворог міг спокійно знищувати місто?Тільки смерть виправить цих виродків і другим наука буде.
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02.07.2024 10:49 Ответить
Схоже, заходи контррозвідки не були завершимими у повному обсязі. На першому фото, хоча ноги зрадників і розведені, але палі з анальних отворів не стирчать. Це не лише недопрацювання, але й форменне неподобство. це жарт, звичайно, але читаючи схожі новини практично щодня, просто не віриш, що таких тваоюрюк так багато.
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02.07.2024 10:59 Ответить
Тварюки кінчені
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02.07.2024 11:01 Ответить
Пікантний нюанс, що ці двоє були військовими
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02.07.2024 11:10 Ответить
Теж не зрозуміло!
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02.07.2024 11:18 Ответить
В позу для запінювання бачу вже поставили. А чи запінили?
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02.07.2024 14:42 Ответить
 
 