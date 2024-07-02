Разведывали места размещения систем ПВО в Одессе: СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ. ФОТО
Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу ФСБ, которая действовала в Одессе. В состав вражеской ячейки входило двое военных и их сообщница. Предатели по заданию российской спецслужбы разведывали локации систем ПВО, которые обороняют город.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, для того, чтобы установить соответствующие координаты, агенты систематически объезжали областной центр и его прилегающие территории.
В случае обнаружения "нужных" объектов - скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на гугл-картах.
Еще одной задачей вражеской группы была замаскированная установка беспроводных магнитных камер на территории морского порта Одессы.
Работали под прикрытием
Для конспирации вражеские агенты использовали услуги такси, а их сообщница маскировала внешность, постоянно меняя парики.
СБУ поэтапно документировала все факты разведывательно-подрывной деятельности агрессора и задержала резидента агентурной группы ФСБ и его сообщника, когда они фотографировали военный объект.
Другого агента - местную жительницу - задержали в ее собственном доме после того, как она сделала доразведку вблизи потенциальной цели.
Также СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они отдельно приобрели и пользовались исключительно для коммуникации с ФСБ.
Что грозит предателям?
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная организованной группой в условиях военного положения).
Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.
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Мабуть, це зроблять, якісь невідомі ********…, як і ківу, захарченка, мотоРила, кравченка, кирпу, чечетова, калашникова, кушнарьова…!!
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Борімося, як хто може…
А тепер їм треба, оте прикре самогубство… хоть би встигли…