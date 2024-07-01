$4,5 тис. за переведення до тилової частини: На Одещині затримано головного сержанта однієї із в/ч. ФОТО

Головний сержант однієї із військових частин на Одещині отримав $4,5 тис. хабаря за переведення з лінії бойового зіткнення до тилової частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Цю суму він отримав через посередника від чинного військового однієї із "бойових" частин.

"Кошти призначались за переведення військовослужбовця з лінії бойового зіткнення до тилової військової частини. Правоохоронці затримали головного сержанта в порядку ст. 208 КПК України. 25 червня 2024 року безпосередньо під час передавання всієї суми неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 605 600 гривень.

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