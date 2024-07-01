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Новини Фото Хабарники
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$4,5 тис. за переведення до тилової частини: На Одещині затримано головного сержанта однієї із в/ч. ФОТО

Головний сержант однієї із військових частин на Одещині отримав $4,5 тис. хабаря за переведення з лінії бойового зіткнення до тилової частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Цю суму він отримав через посередника від чинного військового однієї із "бойових" частин.

"Кошти призначались за переведення військовослужбовця з лінії бойового зіткнення до тилової військової частини. Правоохоронці затримали головного сержанта в порядку ст. 208 КПК України. 25 червня 2024 року безпосередньо під час передавання всієї суми неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 605 600 гривень.

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На Одещині затримано головного сержанта, який вимагав хабар
На Одещині затримано головного сержанта, який вимагав хабар

Автор: 

хабар (4729) Одеська область (3281) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+11
Отож сенсація чи хтось думав, що в тилові частини, тцьк, прикордонники (на західному фронті без змін), нацгвардія з виїздом на гастролі, штабісти за заслуги, досвід і кваліфікацію беруть?

Ось тому й армія вже майже як китайська розмірами і одночасно дивізії тцкашників на вулицях останніх, хто зазівався, відловлюють і на передову
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01.07.2024 14:27
+4
Мені солдати казали, якщо хочеш в отпуск. Залишай зарплатну картку, і йди в отпуск.
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01.07.2024 14:46
+2
Тиловики лютують, щоб в тилових місцях не ставало тісніше.
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01.07.2024 14:38
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Отож сенсація чи хтось думав, що в тилові частини, тцьк, прикордонники (на західному фронті без змін), нацгвардія з виїздом на гастролі, штабісти за заслуги, досвід і кваліфікацію беруть?

Ось тому й армія вже майже як китайська розмірами і одночасно дивізії тцкашників на вулицях останніх, хто зазівався, відловлюють і на передову
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01.07.2024 14:27 Відповісти
Мені солдати казали, якщо хочеш в отпуск. Залишай зарплатну картку, і йди в отпуск.
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01.07.2024 14:46 Відповісти
Так точно
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01.07.2024 14:49 Відповісти
Я за корупцію воювать не буду.
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01.07.2024 14:50 Відповісти
Я краще застрелю корупцеонера, і сяду.
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01.07.2024 14:51 Відповісти
Вже пішов стріляти? Воїн-патріёт....
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01.07.2024 14:55 Відповісти
не беруть, бо знають, що так і буде, а вони жити хочуть.
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01.07.2024 15:00 Відповісти
Та шо ж тобі так ТЦК поперек горлянки? Вилазь на вулицю, познайомся! Там всі гарні хлопці! Тобі сподобається!
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01.07.2024 14:54 Відповісти
И правильно делают! Слава ТЦК !
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01.07.2024 15:27 Відповісти
Тиловики лютують, щоб в тилових місцях не ставало тісніше.
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01.07.2024 14:38 Відповісти
То в ЗСУ переведення з "лінії бойового зіткнення до тилової військової частини" залежить тільки від головного сержанта? Всі інші "**********" не дивлячись?
(А головний сержант молодець, нікого "вище" не здав).
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01.07.2024 14:44 Відповісти
якщо їх буде більше ніж один - то років дадуть білшье всім
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01.07.2024 15:01 Відповісти
Снржант-цап відбувайло
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01.07.2024 15:11 Відповісти
Не дивно що є ВЧ які просто репаються від інструкторів
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01.07.2024 15:44 Відповісти
 
 