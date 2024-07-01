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$4,5 тыс. за перевод в тыловую часть: В Одесской области задержан главный сержант одной из в/ч. ФОТО
Главный сержант одной из воинских частей в Одесской области получил $4,5 тыс. взятки за перевод с линии боевого соприкосновения в тыловую часть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Эту сумму он получил через посредника от действующего военного одной из "боевых" частей.
"Средства предназначались за перевод военнослужащего с линии боевого соприкосновения в тыловую воинскую часть. Правоохранители задержали главного сержанта в порядке ст. 208 УПК Украины. 25 июня 2024 года непосредственно во время передачи всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 605 600 гривен.
Топ комментарии
+11 Dmitry Klaus
показать весь комментарий01.07.2024 14:27 Ссылка
+4 morkvodzeb #354283
показать весь комментарий01.07.2024 14:46 Ссылка
+2 Реджина Фаланджі
показать весь комментарий01.07.2024 14:38 Ссылка
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Ось тому й армія вже майже як китайська розмірами і одночасно дивізії тцкашників на вулицях останніх, хто зазівався, відловлюють і на передову
(А головний сержант молодець, нікого "вище" не здав).