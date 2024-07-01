$4,5 тыс. за перевод в тыловую часть: В Одесской области задержан главный сержант одной из в/ч. ФОТО

Главный сержант одной из воинских частей в Одесской области получил $4,5 тыс. взятки за перевод с линии боевого соприкосновения в тыловую часть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Эту сумму он получил через посредника от действующего военного одной из "боевых" частей.

"Средства предназначались за перевод военнослужащего с линии боевого соприкосновения в тыловую воинскую часть. Правоохранители задержали главного сержанта в порядке ст. 208 УПК Украины. 25 июня 2024 года непосредственно во время передачи всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 605 600 гривен.

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