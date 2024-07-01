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$4,5 тыс. за перевод в тыловую часть: В Одесской области задержан главный сержант одной из в/ч. ФОТО

Главный сержант одной из воинских частей в Одесской области получил $4,5 тыс. взятки за перевод с линии боевого соприкосновения в тыловую часть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Эту сумму он получил через посредника от действующего военного одной из "боевых" частей.

"Средства предназначались за перевод военнослужащего с линии боевого соприкосновения в тыловую воинскую часть. Правоохранители задержали главного сержанта в порядке ст. 208 УПК Украины. 25 июня 2024 года непосредственно во время передачи всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 605 600 гривен.

Также смотрите: Бывший начальник Западного межрегионального управления Минюста получал взятки за закрытие исполнительных производств, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Одещині затримано головного сержанта, який вимагав хабар
На Одещині затримано головного сержанта, який вимагав хабар

Автор: 

взятка (6179) Одесская область (3631) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+11
Отож сенсація чи хтось думав, що в тилові частини, тцьк, прикордонники (на західному фронті без змін), нацгвардія з виїздом на гастролі, штабісти за заслуги, досвід і кваліфікацію беруть?

Ось тому й армія вже майже як китайська розмірами і одночасно дивізії тцкашників на вулицях останніх, хто зазівався, відловлюють і на передову
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01.07.2024 14:27
+4
Мені солдати казали, якщо хочеш в отпуск. Залишай зарплатну картку, і йди в отпуск.
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01.07.2024 14:46
+2
Тиловики лютують, щоб в тилових місцях не ставало тісніше.
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01.07.2024 14:38
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Правила форума Совет форумчан
Отож сенсація чи хтось думав, що в тилові частини, тцьк, прикордонники (на західному фронті без змін), нацгвардія з виїздом на гастролі, штабісти за заслуги, досвід і кваліфікацію беруть?

Ось тому й армія вже майже як китайська розмірами і одночасно дивізії тцкашників на вулицях останніх, хто зазівався, відловлюють і на передову
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01.07.2024 14:27 Ответить
Мені солдати казали, якщо хочеш в отпуск. Залишай зарплатну картку, і йди в отпуск.
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01.07.2024 14:46 Ответить
Так точно
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01.07.2024 14:49 Ответить
Я за корупцію воювать не буду.
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01.07.2024 14:50 Ответить
Я краще застрелю корупцеонера, і сяду.
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01.07.2024 14:51 Ответить
Вже пішов стріляти? Воїн-патріёт....
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01.07.2024 14:55 Ответить
не беруть, бо знають, що так і буде, а вони жити хочуть.
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01.07.2024 15:00 Ответить
Та шо ж тобі так ТЦК поперек горлянки? Вилазь на вулицю, познайомся! Там всі гарні хлопці! Тобі сподобається!
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01.07.2024 14:54 Ответить
И правильно делают! Слава ТЦК !
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01.07.2024 15:27 Ответить
Тиловики лютують, щоб в тилових місцях не ставало тісніше.
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01.07.2024 14:38 Ответить
То в ЗСУ переведення з "лінії бойового зіткнення до тилової військової частини" залежить тільки від головного сержанта? Всі інші "**********" не дивлячись?
(А головний сержант молодець, нікого "вище" не здав).
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01.07.2024 14:44 Ответить
якщо їх буде більше ніж один - то років дадуть білшье всім
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01.07.2024 15:01 Ответить
Снржант-цап відбувайло
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01.07.2024 15:11 Ответить
Не дивно що є ВЧ які просто репаються від інструкторів
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01.07.2024 15:44 Ответить
 
 