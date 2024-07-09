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Зрадника, який вступив до "МВС РФ" під час окупації Балаклії на Харківщині, засуджено до 13 років тюрми, - СБУ. ФОТО

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 13 років ув’язнення отримав ще один зрадник, який співпрацював з РФ під час окупації Балаклії на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Наразі, після закінчення строку апеляції, вирок вступив у законну силу.

Як зазначається, засудженим є колишній працівник місцевої тепломережі, який після захоплення громади вступив до окупаційного "МВС РФ".

Там його призначили до складу так званого "загону швидкого реагування", який проводив масові репресії проти мешканців міста.

Зрадник з Балаклії отримав вирок за співпрацю з Росією

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Разом з окупантами він брав участь в облавах на місцевих жителів, які виступали проти кремлівського режиму. Під час таких "рейдів" людей викрадали до російських катівень та грабували їхні помешкання під виглядом "обшуків".

За співпрацю з агресором він отримував від керівництва окупаційного органу "зарплату" в російських рублях.

Зрадник з Балаклії отримав вирок за співпрацю з Росією

Після звільнення Балаклії колаборант спочатку "заліг на дно" за адресою тимчасового проживання, а потім намагався втекти до селища Першотравневе на Харківщині. Там він планував переховуватись від правосуддя.

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Однак, йому це не вдалося. Співробітники військової контррозвідки СБУ встановили його місцезнаходження і затримали навесні 2023 року.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 13 років тюрми.

Автор: 

вирок (1093) СБУ (12991) суд (11747) колабораціонізм (1173) Балаклія (280)


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мабуть плавати не вміє. Ото треба було у школі у басейн записатись.
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09.07.2024 16:25 Відповісти
Чому ви не показуєте пики цих уйо...ків?! Уже ж є рішення суду! Країна має знати цих тварюк!
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09.07.2024 16:28 Відповісти
Вот просто интересно, какие смягчающие обстоятельства не позволили.закрыть это выродка пожизненно ?.
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09.07.2024 16:59 Відповісти
Річ в тім, що правоохоронці йому інкримінували не державну зраду, яка передбачає пожиттєве позбавлення волі, а колабораційну діяльність за що максимально його могли засудити до 15 років позбавлення волі. Різниця в складі злочину по цих статтях досить умовна. Як на мене то я вважаю що ця особа вчинила державну зраду, правоохоронні органи вважають, що він державі не зрадив, тому мабуть я помиляюсь..
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09.07.2024 17:42 Відповісти
 
 