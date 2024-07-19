Во Львове задержаны приспешники ФСБ РФ, поджигавшие авто украинских военных, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали во Львове двух молодых людей, которые по указанию агрессора готовили серию поджогов авто украинских воинов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фигурантами оказалось двое местных жителей в возрасте 17 и 18 лет, которые искали "легких" денег на страницах российских телеграм-каналов.

Вербовка спецслужбами РФ

"На одном из пабликов представитель ФСБ пообещал фигуранту быстрый заработок в обмен на сотрудничество. По его указанию молодой человек сначала подыскивал "нужные" автомобили, а затем скрыто фотографировал их",- говорится в сообщении.

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После получения медиафайлов российская спецслужба давала "разрешение" на уничтожение потенциальных целей. По такому алгоритму фигурант поджег авто военнослужащего боевой бригады ВСУ.

Для совершения преступления злоумышленник использовал бутылку с керосином и разжигатель, которым облил транспортное средство.

Вовлек 17-летнего сообщника

Это было "тестовым" заданием ФСБ, после чего куратор дал новое поручение - привлечь еще молодых людей для осуществления серии поджогов авто ВСУ по всему городу.

В дальнейшем к противоправной схеме был привлечен и 17-летний сообщник.

Во время следующих преступлений исполнители должны были снимать возгорания транспортных средств для "отчетности". В случае получения видео, оккупанты планировали использовать его для создания медийной картинки о якобы существовании во Львове антиукраинского подполья, отметили в СБУ.

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Для этого агрессор планировал привлечь максимальное количество подконтрольных информресурсов.

Контрразведчики СБУ и сотрудники Нацполиции задержали обоих злоумышленников во время поджога авто ВСУ.

Что грозит приспешникам ФСБ?

У задержанных были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для общения с куратором, и разжигающие смеси, подготовленные для совершения преступлений.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Злоумышленники находятся под стражей. Расследование продолжается. Им грозит до 8 лет заключения.

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