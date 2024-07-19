Во Львове задержаны приспешники ФСБ РФ, поджигавшие авто украинских военных, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности и Национальная полиция задержали во Львове двух молодых людей, которые по указанию агрессора готовили серию поджогов авто украинских воинов.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что фигурантами оказалось двое местных жителей в возрасте 17 и 18 лет, которые искали "легких" денег на страницах российских телеграм-каналов.
Вербовка спецслужбами РФ
"На одном из пабликов представитель ФСБ пообещал фигуранту быстрый заработок в обмен на сотрудничество. По его указанию молодой человек сначала подыскивал "нужные" автомобили, а затем скрыто фотографировал их",- говорится в сообщении.
После получения медиафайлов российская спецслужба давала "разрешение" на уничтожение потенциальных целей. По такому алгоритму фигурант поджег авто военнослужащего боевой бригады ВСУ.
Для совершения преступления злоумышленник использовал бутылку с керосином и разжигатель, которым облил транспортное средство.
Вовлек 17-летнего сообщника
Это было "тестовым" заданием ФСБ, после чего куратор дал новое поручение - привлечь еще молодых людей для осуществления серии поджогов авто ВСУ по всему городу.
В дальнейшем к противоправной схеме был привлечен и 17-летний сообщник.
Во время следующих преступлений исполнители должны были снимать возгорания транспортных средств для "отчетности". В случае получения видео, оккупанты планировали использовать его для создания медийной картинки о якобы существовании во Львове антиукраинского подполья, отметили в СБУ.
Для этого агрессор планировал привлечь максимальное количество подконтрольных информресурсов.
Контрразведчики СБУ и сотрудники Нацполиции задержали обоих злоумышленников во время поджога авто ВСУ.
Что грозит приспешникам ФСБ?
У задержанных были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для общения с куратором, и разжигающие смеси, подготовленные для совершения преступлений.
Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).
Злоумышленники находятся под стражей. Расследование продолжается. Им грозит до 8 лет заключения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там якесь інакше СБУ і його співробітники?