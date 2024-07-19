РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8000 посетителей онлайн
Новости
7 591 26

Во Львове задержаны приспешники ФСБ РФ, поджигавшие авто украинских военных, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали во Львове двух молодых людей, которые по указанию агрессора готовили серию поджогов авто украинских воинов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фигурантами оказалось двое местных жителей в возрасте 17 и 18 лет, которые искали "легких" денег на страницах российских телеграм-каналов.

Вербовка спецслужбами РФ

"На одном из пабликов представитель ФСБ пообещал фигуранту быстрый заработок в обмен на сотрудничество. По его указанию молодой человек сначала подыскивал "нужные" автомобили, а затем скрыто фотографировал их",- говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ривном задержали 22-летнего парня, который за деньги РФ поджег два авто военнослужащих ВСУ. ФОТОрепортаж

После получения медиафайлов российская спецслужба давала "разрешение" на уничтожение потенциальных целей. По такому алгоритму фигурант поджег авто военнослужащего боевой бригады ВСУ.

Для совершения преступления злоумышленник использовал бутылку с керосином и разжигатель, которым облил транспортное средство.

СБУ затримала у Львові поплічників ФСБ, які підпалювали авто українських військових

Вовлек 17-летнего сообщника

Это было "тестовым" заданием ФСБ, после чего куратор дал новое поручение - привлечь еще молодых людей для осуществления серии поджогов авто ВСУ по всему городу.

В дальнейшем к противоправной схеме был привлечен и 17-летний сообщник.

Во время следующих преступлений исполнители должны были снимать возгорания транспортных средств для "отчетности". В случае получения видео, оккупанты планировали использовать его для создания медийной картинки о якобы существовании во Львове антиукраинского подполья, отметили в СБУ.

Читайте также: Двое жителей Ривного по заказу спецслужб РФ сожгли гражданскую машину, которую выдали за машину ВСУ, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для этого агрессор планировал привлечь максимальное количество подконтрольных информресурсов.

Контрразведчики СБУ и сотрудники Нацполиции задержали обоих злоумышленников во время поджога авто ВСУ.

Что грозит приспешникам ФСБ?

У задержанных были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для общения с куратором, и разжигающие смеси, подготовленные для совершения преступлений.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Злоумышленники находятся под стражей. Расследование продолжается. Им грозит до 8 лет заключения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подожгла авто спецназовца Нацгвардии и готовила диверсии против ТЦК: На Кировоградщине задержана пособница РФ. ФОТО

Автор: 

Львов (4604) поджог (1102) СБУ (20125)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Їх і всю рідню спалить не знали брехня такеж саме кацапське гімно
показать весь комментарий
19.07.2024 10:24 Ответить
+10
Знищення автомобілів ЗСУ, співпраця з ФСБ росії, і такі дії цих осіб правоохоронці чомусь не вважають державною загрозою. І їм лише загрожує до 8 років а дадуть мабуть набагато менше бо принесуть гарні характеристики.
показать весь комментарий
19.07.2024 10:30 Ответить
+7
Да, не дарма москалі у кінці 40-х років заселяли Львів кацапами. І що це за кваліфікація злочину "перешкоджання законній діяльності ЗСУ...", це чистої води терорестичний акт.
показать весь комментарий
19.07.2024 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їх і всю рідню спалить не знали брехня такеж саме кацапське гімно
показать весь комментарий
19.07.2024 10:24 Ответить
місцеві?хм..
показать весь комментарий
19.07.2024 10:24 Ответить
Там був (є) осередок кацапстанців. Нащадки отцов, кориє ....
показать весь комментарий
19.07.2024 11:26 Ответить
Знищення автомобілів ЗСУ, співпраця з ФСБ росії, і такі дії цих осіб правоохоронці чомусь не вважають державною загрозою. І їм лише загрожує до 8 років а дадуть мабуть набагато менше бо принесуть гарні характеристики.
показать весь комментарий
19.07.2024 10:30 Ответить
Чомусь виникла аналогія. В часи другою світової війни якщо особу викрили б за співпрацю з абвером (нацистською розвідкою) то малоймовірно щоб йому не інкримінували державну зраду хоч в срср чи в інших країнах антигітлерівської коаліції.
показать весь комментарий
19.07.2024 10:43 Ответить
На заході України, у Львові, Рівному СБУ ловить таких потвор, на сході ( наприклад, в Дніпрі )- ні.
Там якесь інакше СБУ і його співробітники?
показать весь комментарий
19.07.2024 10:31 Ответить
Такі самі як їх клієнти.
показать весь комментарий
19.07.2024 11:28 Ответить
Головного корупціонера області взяли ?
показать весь комментарий
19.07.2024 10:38 Ответить
Чего не лечишься?
показать весь комментарий
19.07.2024 10:59 Ответить
москаль?
показать весь комментарий
19.07.2024 11:14 Ответить
сраку їм засмолити та підпалити і хай бігають
показать весь комментарий
19.07.2024 10:39 Ответить
Да, не дарма москалі у кінці 40-х років заселяли Львів кацапами. І що це за кваліфікація злочину "перешкоджання законній діяльності ЗСУ...", це чистої води терорестичний акт.
показать весь комментарий
19.07.2024 10:44 Ответить
зрада під час війни, це не те шо пожиттєве, це у військовий час повинно каратися смертю
показать весь комментарий
19.07.2024 10:50 Ответить
" підлітки" зараз пішли. Обидва на голову вище поліцейських.
показать весь комментарий
19.07.2024 10:53 Ответить
А оті поплічники ФСБ що засіли в ОПі добре почуваються.
показать весь комментарий
19.07.2024 10:58 Ответить
Це ще раз доводить що ворог активно працює ,на жаль бездіяльність влади цьому сприяє ,ні посил6ення відповідальності за злочини проти України ,ні реальної боротьби з корупцією цим би мала б зайнятись ВР і КМ ,жодного патріотичного виховання не проводится не розповідають про злочини рашистів і що чекає українців ,немає героїзації нашої історії і наших військових ,немає аналізу всього що відбуваєтся є тільки нікчемний "марафон".Ось тому таке бидло допомагає ворогу і думає що за це нічого не буде.
показать весь комментарий
19.07.2024 10:59 Ответить
Їх за грати, а у батьків конфіскувати гроші і майно для покриття пошкодженного майна! Тільки так можна буде навести лад, бо оті рашенські опариші появились же не на рівному місці - їхні батьки 100пудові ватники, бо...яблуко від яблуні далеко ж не котиться.
показать весь комментарий
19.07.2024 11:10 Ответить
Надо принять закон, что первая государственная измена не считается ( как сейчас с дезертирами хотят сделать ). Главный враг - уклонисты, их надо на месте расстреливать. Приоритеты, однако.
показать весь комментарий
19.07.2024 11:17 Ответить
Ту нечисть зразу в землю треба закопувати,бо потім це все проростає в церквах і у владних кабінетах!!!
показать весь комментарий
19.07.2024 11:25 Ответить
Цим хлопчикам всерівно шо палити, аби платили... то дайте їм можливість палити кацапську бронетехніку.
показать весь комментарий
19.07.2024 11:28 Ответить
Все банально - спалили бусік незламності тцк, а все видали як військових ЗСУ.
показать весь комментарий
19.07.2024 12:25 Ответить
У Львові??? Та не може такого бути! Ето жє український Пємонт і там зрадників не може бути апріорі...
показать весь комментарий
19.07.2024 13:38 Ответить
 
 