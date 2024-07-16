РУС
В Ровно задержали 22-летнего парня, который за деньги РФ поджег два автомобиля военнослужащих ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

22-летний безработный ривненчанин, ища легкую подработку, в одном из российских чат-ботов нашел предложение за вознаграждение поджечь авто, которое принадлежит ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Ривненской области.

Правоохранители рассказали, что видео с такими авто в российских медиа выдаются за поджоги автомобилей работников ТЦК и СП, чтобы создать во вражеских медиа картинку самовольной инициативы украинцев, якобы выступающих против мобилизации.

"Злоумышленник оправдывается, что ему, мол, срочно нужны были деньги. Такой "заработок" Уголовный кодекс Украины оценивает до 10 лет лишения свободы", - прокомментировали в полиции.

Підпал авто у Рівному: затримали зловмисника

2 июля ривненчанин поджег автомобиль Nissan Almera, который принадлежал военнослужащему. О проделанной "работе" сразу отчитался, прислав подтверждающие фото. А уже через несколько дней он поджег еще одно транспортное средство - Nissan X-Trail, который готовили на передовую защитникам. Кроме того, огонь распространился на другое авто, Volkswagen Golf, частично его повредив. "Заробитчанину" обещали несколько тысяч долларов за это. Впрочем, успел ли злоумышленник получить денежное вознаграждение пока не известно, ведь его разоблачили оперативники полиции.

Следователи Ровенского РУП задержали 22-летнего жителя Ровно в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен.

"В содеянном он признается, сотрудничает со следствием и уверяет: не знал, что выполняет заказ страны-агрессора", - сообщили правоохранители.

Напомним, на днях на Кировоградщине задержали злоумышленницу, которая по заказу РФ поджигала автомобили ВСУ и зданий Сил обороны


Підпал авто у Рівному: затримали зловмисника
Підпал авто у Рівному: затримали зловмисника
Підпал авто у Рівному: затримали зловмисника
Підпал авто у Рівному: затримали зловмисника
Підпал авто у Рівному: затримали зловмисника

