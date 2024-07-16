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У Рівному затримали 22-річного хлопця, який за гроші РФ підпалив два авто військовослужбовців ЗСУ. ФОТОрепортаж

22-річний безробітний рівнянин, шукаючи легкий підробіток, в одному із російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто, яке належить ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Рівненської області.

Правоохоронці розповіли, що відео з такими авто у російських медіа видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації.

"Зловмисник виправдовується, що йому, мовляв, терміново потрібні були гроші. Такий "заробіток" Кримінальний кодекс України оцінює до 10 років позбавлення волі", - прокоментували у поліції.

Підпал авто у Рівному: затримали зловмисника

2 липня рівнянин підпалив автомобіль Nissan Almera, який належав військовослужбовцю. Про виконану "роботу" відразу відзвітувався, надіславши підтверджуючі фото. А вже за декілька днів він підпалив ще один транспортний засіб – Nissan X-Trail, який готували на передову захисникам. Крім того, вогонь поширився на інше авто, Volkswagen Golf, частково його пошкодивши. "Заробітчанину" обіцяли кілька тисяч доларів за це. Втім, чи встиг зловмисник отримати грошову винагороду поки не відомо, адже його викрили оперативники поліції.

Слідчі Рівненського РУП затримали 22-річного жителя Рівного у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

"У скоєному він зізнається, співпрацює зі слідством та запевняє: не знав, що виконує замовлення країни-агресора", – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, днями на Кіровоградщині затримали зловмисницю, яка на замовлення РФ підпалювала автомобілі ЗСУ та будівель Сил оборони


Підпал авто у Рівному: затримали зловмисника
Підпал авто у Рівному: затримали зловмисника
Підпал авто у Рівному: затримали зловмисника
Підпал авто у Рівному: затримали зловмисника
Підпал авто у Рівному: затримали зловмисника

Автор: 

підпал (702) Нацполіція (15318) Рівне (577)


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Топ коментарі
+16
пиз дити, пиз дити і *******
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16.07.2024 13:16 Відповісти
+11
Рвати на шматки цього 22- го виродка , бо він 100% зрадник 😡
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16.07.2024 13:30 Відповісти
+8
вартість авто + моральна шкода українцям + зрада вітчизни , повісити падлу, живим не лишати
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16.07.2024 13:24 Відповісти
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пиз дити, пиз дити і *******
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16.07.2024 13:16 Відповісти
Не зовсім зрозуміло, що робили таку джипи у Рівному, а не на сході країни. Катали дупи ТЦКашників
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18.07.2024 00:39 Відповісти
вартість авто + моральна шкода українцям + зрада вітчизни , повісити падлу, живим не лишати
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16.07.2024 13:24 Відповісти
Адвокат підозрюваного свою основну роботу вже зробив, правильно порадивши йому заперечувати свій умисел на вчинення даного кримінального правопорушення за завданням ворожих спецслужб. Адже в іншому випадку підозра була б у державній зраді.
А по статті 194 частині другій ККУ, тобто пошкодження майна шляхом підпалу, підозрюваний, який до того ж співпрацює зі слідством, може отримати мінімальний строк у три роки. І то - умовно.
Втім, в ході розслідування даного злочину слідство може висунути й іншу підозру.
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16.07.2024 13:27 Відповісти
Це якшо суддя повірить, шо він дісно не знав. Бо так шо завгодно можна накиздіти. Тіпа "не знав, шо якшо вилити на машину бензин і підпалити, то вона загориться. Просто хотів помити машину бензином. Хто знав шо так станеться."
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16.07.2024 13:34 Відповісти
Рвати на шматки цього 22- го виродка , бо він 100% зрадник 😡
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16.07.2024 13:30 Відповісти
" та запевняє: не знав, що виконує замовлення країни-агресора"

********... дайте йому по їплу, шоб не брехав...
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16.07.2024 13:32 Відповісти
На зону,суку,на півневий куток
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16.07.2024 13:43 Відповісти
За ноги и об стену выродка
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16.07.2024 14:17 Відповісти
Маємо й той факт,що ніяка серйозна й просвітницька робота серед молоді не ведеться.Все віддано на відкуп соцмережам,саме вони формують світогляд ******** молодих людей.
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16.07.2024 14:54 Відповісти
Мало 10.
Все статьи проверить на детекторе!!
И за ущерб брать по коэффициенту десятикратному + моральный ущерб
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16.07.2024 21:03 Відповісти
Камінь на шию і в Тису його.
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17.07.2024 00:07 Відповісти
Тиса не резиновая, там уже штабели лежат.
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17.07.2024 18:40 Відповісти
ну от звідки ця мразота береться((, люди по копійках збирають Захисникам на автівки, та й самі хлопці постійно свої гроші витрачають то на авто, то на амуніцію, то на няшки усілякі, а ця ******* мало того, що сидить в тиші та спокою, та ще й таку шкоду робить.. ((( На розмінування ***** відправляйте таких.
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17.07.2024 12:48 Відповісти
 
 