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Підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії та готувала диверсії проти ТЦК: На Кіровоградщині затримано поплічницю РФ. ФОТО

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала підпалювачку, яка діяла на Кіровоградщині. Зловмисниця виконувала замовлення з РФ на підпали автотехніки та будівель Сил оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підпалила автівку нацгвардійця

За даними контррозвідки СБУ, фігурантка умисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення "Омега" Національної гвардії.

Для вчинення злочину жінка придбала легкозаймистий розпалювач та відслідкувала місце паркування авто українського захисника. Після погодження потенційної цілі з окупантами їхня поплічниця під час комендантської години підкралась до автомобіля Нацгвардії та підпалила його.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру двом одеситам, які підпалили авто ЗСУ на замовлення спецслужб РФ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Щоб "звітувати" про виконання ворожого завдання, вона фіксувала на камеру власного телефону свої дії під час підготовки та вчинення злочину.

Відеозйомки агресор планував використати для проведення спеціальних інформаційних операцій, які мали "розганяти" фейк про наявність антиукраїнського підпілля на Кіровоградщині.

СБУ викрила ворожу поплічницю на Кіровоградщині

Контррозвідники СБУ затримали фігурантку "по гарячих слідах", протягом доби, коли вона вчинила злочин.

Завдання на підпал будівель ТЦК

Як встановило розслідування, наступним її завданням був підпал будівлі місцевого ТЦК із застосуванням "коктейлю Молотова".

За це їй обіцяли "грошову винагороду", розмір якої залежав від масштабу пожежі.

Затриманою виявилась 28-річна мешканка Олександрії. У поле зору агресора вона потрапила на початку цього літа через свою активність в Телеграм-каналах, де шукала легкого заробітку.

Під час обшуків у неї вилучено мобільний телефон із доказами злочину, а також складові саморобної запалювальної суміші та одяг, в якому фігурантка вчиняла підпал.

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Підозра ворожій поплічниці

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її злочинних дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: У Києві жінка з 14-річним сином підпалили дві автівки ЗСУ: працювали на замовлення спецслужб РФ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

підпал (696) СБУ (12991) Кіровоградська область (584)


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Топ коментарі
+23
*****,ещё одно исконно русское животное.
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10.07.2024 13:24 Відповісти
+14
СБУ, альо, я знаю одного кондона що Чонгар розмінував...
Записуйте адресу.....ОПа...
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10.07.2024 13:37 Відповісти
+5
Ну і як гроші - легкі?
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10.07.2024 13:29 Відповісти
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*****,ещё одно исконно русское животное.
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10.07.2024 13:24 Відповісти
Що значить хохол з тюрского та курва кацапка від діда прадіда а не Украхнка
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10.07.2024 13:31 Відповісти
кацапочелюстна перднула...
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10.07.2024 13:35 Відповісти
Це москаліха, кицю.
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10.07.2024 13:40 Відповісти
Тепер буде відпрацьовувати за свої злодіяння
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10.07.2024 13:28 Відповісти
Треба цю курву до голодних на секс відморожених зеків. Нехай у них гріхи засмоктує!
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10.07.2024 13:32 Відповісти
Ну і як гроші - легкі?
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10.07.2024 13:29 Відповісти
Клямка впала
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10.07.2024 13:31 Відповісти
Мозок відсутній.
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10.07.2024 13:39 Відповісти
СБУ, альо, я знаю одного кондона що Чонгар розмінував...
Записуйте адресу.....ОПа...
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10.07.2024 13:37 Відповісти
безугла??
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10.07.2024 13:38 Відповісти
Дура - (у металургії) чушка, злиток металу, що має форму бруска.
Дура - (у житті) отака ось істота, як на фото.
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10.07.2024 13:40 Відповісти
Тебе ще не відловили?
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10.07.2024 13:53 Відповісти
У поле зору агресора вона потрапила раніше , чим у поле зору СБУ ?!!! Що за хай.. ня Малюк, Кирило ?!! Пробля.... дь
Євеліна котлети за подібні подвиги має почесну грамоту від ГУР !!!
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10.07.2024 13:49 Відповісти
И её, тварь, тоже надо поджечь..
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10.07.2024 14:24 Відповісти
Ціцки відростила , а розум загубила ..
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10.07.2024 14:30 Відповісти
Довічне ? За що ? За спалену автівку? А скільки навідникам дають чи колабораціоністам , 3-5 років?
А скільки осіб притягнули за сепаратизм?
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10.07.2024 16:24 Відповісти
тцк и есть агнт фсб
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10.07.2024 16:51 Відповісти
А чи можна вєщдоком ****** поплічницю та підпалити...необережне поводження в вогнем воно таке...
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10.07.2024 19:50 Відповісти
 
 