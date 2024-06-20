УКР
Неповнолітніх, які підпалили 2 авто ТЦК на Одещині, затримано, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які підпалили авто ТЦК на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції. 

Так, в Роздільнянському районі вони облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим.

Згодом було встановлено, що до злочину причетні двоє місцевих хлопців 16 та 17 років.

Читайте також: Затримано 4 жителів Дніпра, які спалили авто ЗСУ та готували серію підпалів, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Ми з’ясували, що молодший за віком юнак, шукаючи в інтернеті роботу, отримав пропозицію заробити, здійснюючи підпали автомобілів працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Підліток погодився і залучив до співпраці старшого на рік знайомого. В обов'язки молодиків входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео, як вони горять", - розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.

В один із днів вони здійснили підпал двох автівок. Молодший обливав бензином і палив, а старший знімав все на відео, яке вони скинули замовнику, після чого отримали на картку гроші і втекли на Миколаївщину.

Поліцейські розшукали неповнолітніх фігурантів в сусідній області і затримали їх. У них вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом, та телефони з інформацією, що підтверджує їхні злочинні дії. Їм повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу, за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Читайте також: У Києві жінка з 14-річним сином підпалили дві автівки ЗСУ: працювали на замовлення спецслужб РФ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

"В ході досудового розслідування встановлено, що дії замовника імовірно були спрямовані на підрив боєздатності української армії, у зв’язку з чим на підставі ст. 216 КПК України матеріали досудового розслідування за підслідністю будуть передані до СБУ для проведення подальшого досудового розслідування за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури з додатковим внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Встановлюється замовник підпалів, який, за наявною інформацією, перебуває за кордоном", - додали у Нацполіції.

Читайте: РФ пропонує українським дітям тисячі доларів за підпал автомобілів ЗСУ, - Лубінець

Затримано підлітків, які підпалили авто ЗСУ на Одещині
Затримано підлітків, які підпалили авто ЗСУ на Одещині

підпал (718) Нацполіція (15423)
+18
Хай батьки купують нові машини! Немає грошей?
Продавайте житло та живіть зі своїм виводком в спалених авто...
20.06.2024 17:41 Відповісти
+13
Машини ТЦК це машини ТЦК, а машини військових це машини військових. Як якась лажа, то ТЦК заміняють на військових. Коли вже ЗМІ почнуть нормально новини писати?
20.06.2024 17:12 Відповісти
+9
Одещині не лише шмаркаті піромани загрожують. А й таке:

20.06.2024 17:13 Відповісти
наступні машини сміття
20.06.2024 17:08 Відповісти
Машини ТЦК це машини ТЦК, а машини військових це машини військових. Як якась лажа, то ТЦК заміняють на військових. Коли вже ЗМІ почнуть нормально новини писати?
20.06.2024 17:12 Відповісти
З таким підходом можна почати вбивати військових на вулицях, виправдовуючи тим, що це були перевдягнені ТЦКшники.
20.06.2024 17:47 Відповісти
Давайте так, палити автомобілі, тим паче ща гроші - злочин. І тут не має значення для кваліфікації злочину, кому це авто належить. Сподіваюся, МО довело всім ТЦК, що вони не можуть затримувати і куди-небудь доставляти громадян, тому сподіваюся, ці всі ексцеси припиняться. А таких у народі називають паліями. Такі малолітні оболтуси за ті ж закликали палити магазини "Рошен". Тобто тут логіки нема. Зате злочин є.
20.06.2024 18:17 Відповісти
Що саме " припиниться"? Ухилянти самодоставлятися будуть?
То що влада, підігруючи вам, ухилянтам, заради рейтингів самоусунулась від відповідальності за комплектування Збройних Сил, зовсім не означає, що із космосу з'являються нові бригади і йде поповнення порідівших рот на фронті.
Військові вимушені цим займатися, вимушені. І будуть доставляти ухилянтів, не надійтесь.
Кому не подрбається, можете писати у коментарях в журнал Мурзілка.
20.06.2024 19:32 Відповісти
Ні, дебіли перестануть коменти дурні писвюати. Просто ТЦК буде виконувати свою роботу, для якої власне і створювадося - комплектуванням військових частин, а не відловлюванням правопорушників.
20.06.2024 20:08 Відповісти
Так хто саме таких як ти ухилянтів буде доставляти до воєнкоматів, ти так і не відповів, прародітель ухилянтів ?
20.06.2024 22:02 Відповісти
Цей ухилянт добровільно прийде в ТЦК та здасться.
20.06.2024 22:18 Відповісти
За законлм про мобілізацвю і підзаконними актами у вигляді постанов Кабміну це повинна робити поліцвя. А для таких узилянтів, як ти, які окупували ТЦК Генштаб, командування Сухопутних сил вже двічі давали роз'яснення, де закінчуються їхні повновсженнч. Але тупим за два рази не заходить. Тому для ваших опонентів спеціально надрукували номери телеіонів, на які можна дзвонити, щоб привести вас до тями. У мене все. Сперечатися з дурнем - це опуститися до його твердолобого рівня, де він переможе тебе досвідом. Напевне телефони, вказані твоїми ж командирами, на яких ти забив, будуть гарячі від дзвінків. 😊
20.06.2024 22:18 Відповісти
До тебе ясноголовий ухилянт так і не дійшло написане?
Постанови і роз'яснення будеш сувати десантникам 76 ПДД, що першими прийдуть тебе із штанів виймати. Це раз.
Друге- ти не тєлефони вивчай, а шукай адресу журналу Мурзілка, куди ти і такі ж ухилянти будете жалітися на " пратівноє ТЦК"
показати весь коментар
Помрій, тупоголовий! 😊 Тепер у мене все. 🇺🇦
показати весь коментар
Штани краще пришпандорь, щоб росіянам бкло важче із тебе їх стягувати, і на Мурзілку не забудь підписатися, коли чєлобіну будеш писати
показати весь коментар
Не мели дурниць! ТЦК - це військова структура підпорядкована МО України Працівники її є або війстковослужбовцями або службовцями ЗСУ Місцеві органи влади лише надають допомогу при виконанні працівниками ТЦК їх службових обов"язків пов"язаних з призовом та мобілізацією громадян на вій ськову службу
показати весь коментар
в майбутньому посадять на держак лопати, як і любого пупочного москаля.
показати весь коментар
а ти що "бандерівець" з-під дивану?)
Москворотому холую Україну захищати заважають бусікі і погане ТЦК? )
20.06.2024 17:38 Відповісти
Одещині не лише шмаркаті піромани загрожують. А й таке:

показати весь коментар
Та вийде ще стерво молодим у 26-27.
показати весь коментар
премія Дарвіна знайде своїх героїв...
показати весь коментар
Ну ось, якщо недіє закон починає діяти вулиця.
показати весь коментар
Можеш з пупочним войлоком покликати Пукіна на допомогу, бо вам не подобається Україна, і наші закони
показати весь коментар
А до чого тут Україна до ваших законів, диктатури зеленого лайна?
показати весь коментар
Ні до чого Україна. Залізь назад під диван і гавкай далі на військових.
Цькування мобілізації і виправдовування підпалів дуже допомагають ЗСУ.
показати весь коментар
Відправити в колонію на все
життя форму військовим шити!
показати весь коментар
ти хотів сказати тцкашнікам. авто ТЦК.
показати весь коментар
Покоління втрачене для суспільства і держави в цілому---нам би пожрать,попить,посміяться,ну а решта "какая разніца".
показати весь коментар
Це ще не саме страшне. Страшне те шо ось такі і знищать остаточно оту державність не долугу від кв.95. Та більшості - похрін - чи Україна, чи Росія.
показати весь коментар
Виродки мерзенні!! Підсудні і мають бути покарані!
показати весь коментар
Хай батьки купують нові машини! Немає грошей?
Продавайте житло та живіть зі своїм виводком в спалених авто...
показати весь коментар
а ці авто хто купував? Одеські тцкашніки скинулись з хабарів?
показати весь коментар
А вы уже знаете - кто и за что покупал ?
показати весь коментар
а ви в очах уєм ковиряєтесь? чи не бачите що на фотках? оте пофарбоване в зелений колір, в якому салоні купити можна?
показати весь коментар
..усі ці-подібні підпали на користь Московії для створення хаосу в Україні..
ваше авто-хата так само може бути спалені.. і байдуже, чи ви "кристальночистий ангел з племені рожевих поні" чи хвойда зеленських мародерів-зрадників.. і тоді "співатимете" геть по-іншому
показати весь коментар
я десь казав, що це невигідно москві?
показати весь коментар
ти що, місцевий дурачок?
показати весь коментар
Це якийсь пи*дець: затриманний положив руки на стіл поліцейському і їздить тому по вухах. 100% цей виродок не розкаюється і не виправиться.
показати весь коментар
а якщо то не він зробив? чи ви вірите в те що наша поліція невинуватих не затримує?
показати весь коментар
Добру справу робили...
показати весь коментар
"тцк" вже настільки замаране беззаконням та відвертими злочинами і їхня діяльність настільки не сприймається суспільством, що, схоже, в кращих традиціях хуцпи, вирішили зробити з них "жертв" та "безневинних овечок". Для чого, власне, й організували "шапіто з підпалами", найнявши для цього неповнолітніх.
Це, якщо, від початку все не було "зеленою" постановкою".
Для чого?
Певно, для того, щоби потім почати нам розповідати, як нам треба, мовляв, терміново ухвалювати закон "про військову поліцію".
- Яка, насправді - далеко не військова.
Бо військова поліція, в будь-якій притомній країні займається саме військовослужбовцями збройних сил. І в Україні вже є така структура - "Військова служба правопорядку".

Натомість, нам вже розповідають про "необхідність" створення якоїсь додаткової до ВПС та Нацполу - "військової поліції", яка, увага: "буде слідкувати за порядком" серед "військових, резервістів та військовозобов'язаних" - тобто, це буде таке собі "зелене" гестапо-нквс, яке буде слідкувати та тероризувати усіх. І найперше - цивільних. Бо військовослужбовцями вже займається ВПС, яке вже давно створена й функціонує.

Власне, не дивно, що, інформаційно, саме історія з "підпалами автомобілів "тцк" дуже чітко співпала і корелює тут з інформацією про "необхідність створення" нової каральної структури.
Тому, власне, "історія з підпалами" може бути, і, ймовірно і є - "внутрішньою роботою" та ІПСО вже не безпосередньо рф, але одного цілком конкретного "зеленого офісу"
20.06.2024 18:29 Відповісти
яка сповнена гніву проповідь
І кого пропонуєте замість зеленського
цікаво просто знати
хто нам зараз найбільше потрібний
у владі
цікаво, чи дійшло
показати весь коментар
Так і є - Зелені клоуни хочуть створити структуру яка буде вриватися до житла людей по їх закону ніби то для поповнення лав ЗСУ.
Але вже і діти починають розуміти що вся ця катавасія з запихуванням у бусікі прохожих це методичка ФСБ яка явлена через Єрмака для провалу мобілізації в Україні, бо набор до ЗСУ проходив і до появи патрулів ТЦК на вулицях України.
ФСБ через Єрмака своєї мети досягло - відвернуло багатьох українців від вступу до лав ЗСУ.
показати весь коментар
Йде прогрів, притому конкретний
показати весь коментар
Значит эти придурки и их родители должны купить четыре машины для ЗСУ.
Вот думаю вата поможет этим хероям
показати весь коментар
Цокотушнику спалили автівку, це обурливо і не гуманно, йому що тепер людей до лясіпеда пристебати щоб привезти їх до ТЦК СП ? Куди людину запихувати коли бусіка нема....
показати весь коментар
ТЦК, не ТЦК...
А от суддю Тандира покарали звільненням.
Звільненням з роботи.
За вбивство!!!
#бучі тварюки, а не судді. Немає тут майбутнього.
показати весь коментар
Заказчика повесить, исполнителям розги под запись на телефон и трансляцию в сети, а потом на пять лет выпереть из Украины в великую быдляндию. Нет такого закона? Срочно принять.
показати весь коментар
Якщо так просто спалити авто ТЦК, то дешевше працівників ТЦК на нуль кидати? Платити гроші, годувати, та забезпечувати зброєю та автомобілями тупориле бидло, дуже велике навантаження для народу. Якщо ТЦК воєнні, то за недбалі відношення до служби, що привели до страти двох автомобілів, працівників ТЦК судити законами воєнного часу.
показати весь коментар
До речі, Хуньдай Санта ФЕ - це топова модель ХуньДая! У танкістів це дорівнює Абрамсу...
показати весь коментар
