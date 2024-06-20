Неповнолітніх, які підпалили 2 авто ТЦК на Одещині, затримано, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які підпалили авто ТЦК на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Так, в Роздільнянському районі вони облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим.

Згодом було встановлено, що до злочину причетні двоє місцевих хлопців 16 та 17 років.

"Ми з’ясували, що молодший за віком юнак, шукаючи в інтернеті роботу, отримав пропозицію заробити, здійснюючи підпали автомобілів працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Підліток погодився і залучив до співпраці старшого на рік знайомого. В обов'язки молодиків входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео, як вони горять", - розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.

В один із днів вони здійснили підпал двох автівок. Молодший обливав бензином і палив, а старший знімав все на відео, яке вони скинули замовнику, після чого отримали на картку гроші і втекли на Миколаївщину.

Поліцейські розшукали неповнолітніх фігурантів в сусідній області і затримали їх. У них вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом, та телефони з інформацією, що підтверджує їхні злочинні дії. Їм повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу, за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

"В ході досудового розслідування встановлено, що дії замовника імовірно були спрямовані на підрив боєздатності української армії, у зв’язку з чим на підставі ст. 216 КПК України матеріали досудового розслідування за підслідністю будуть передані до СБУ для проведення подальшого досудового розслідування за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури з додатковим внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Встановлюється замовник підпалів, який, за наявною інформацією, перебуває за кордоном", - додали у Нацполіції.

