Неповнолітніх, які підпалили 2 авто ТЦК на Одещині, затримано, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які підпалили авто ТЦК на Одещині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Так, в Роздільнянському районі вони облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим.
Згодом було встановлено, що до злочину причетні двоє місцевих хлопців 16 та 17 років.
"Ми з’ясували, що молодший за віком юнак, шукаючи в інтернеті роботу, отримав пропозицію заробити, здійснюючи підпали автомобілів працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Підліток погодився і залучив до співпраці старшого на рік знайомого. В обов'язки молодиків входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео, як вони горять", - розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.
В один із днів вони здійснили підпал двох автівок. Молодший обливав бензином і палив, а старший знімав все на відео, яке вони скинули замовнику, після чого отримали на картку гроші і втекли на Миколаївщину.
Поліцейські розшукали неповнолітніх фігурантів в сусідній області і затримали їх. У них вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом, та телефони з інформацією, що підтверджує їхні злочинні дії. Їм повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу, за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
"В ході досудового розслідування встановлено, що дії замовника імовірно були спрямовані на підрив боєздатності української армії, у зв’язку з чим на підставі ст. 216 КПК України матеріали досудового розслідування за підслідністю будуть передані до СБУ для проведення подальшого досудового розслідування за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури з додатковим внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Встановлюється замовник підпалів, який, за наявною інформацією, перебуває за кордоном", - додали у Нацполіції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То що влада, підігруючи вам, ухилянтам, заради рейтингів самоусунулась від відповідальності за комплектування Збройних Сил, зовсім не означає, що із космосу з'являються нові бригади і йде поповнення порідівших рот на фронті.
Військові вимушені цим займатися, вимушені. І будуть доставляти ухилянтів, не надійтесь.
Кому не подрбається, можете писати у коментарях в журнал Мурзілка.
Постанови і роз'яснення будеш сувати десантникам 76 ПДД, що першими прийдуть тебе із штанів виймати. Це раз.
Друге- ти не тєлефони вивчай, а шукай адресу журналу Мурзілка, куди ти і такі ж ухилянти будете жалітися на " пратівноє ТЦК"
Москворотому холую Україну захищати заважають бусікі і погане ТЦК? )
Цькування мобілізації і виправдовування підпалів дуже допомагають ЗСУ.
життя форму військовим шити!
Продавайте житло та живіть зі своїм виводком в спалених авто...
ваше авто-хата так само може бути спалені.. і байдуже, чи ви "кристальночистий ангел з племені рожевих поні" чи хвойда зеленських мародерів-зрадників.. і тоді "співатимете" геть по-іншому
Це, якщо, від початку все не було "зеленою" постановкою".
Для чого?
Певно, для того, щоби потім почати нам розповідати, як нам треба, мовляв, терміново ухвалювати закон "про військову поліцію".
- Яка, насправді - далеко не військова.
Бо військова поліція, в будь-якій притомній країні займається саме військовослужбовцями збройних сил. І в Україні вже є така структура - "Військова служба правопорядку".
Натомість, нам вже розповідають про "необхідність" створення якоїсь додаткової до ВПС та Нацполу - "військової поліції", яка, увага: "буде слідкувати за порядком" серед "військових, резервістів та військовозобов'язаних" - тобто, це буде таке собі "зелене" гестапо-нквс, яке буде слідкувати та тероризувати усіх. І найперше - цивільних. Бо військовослужбовцями вже займається ВПС, яке вже давно створена й функціонує.
Власне, не дивно, що, інформаційно, саме історія з "підпалами автомобілів "тцк" дуже чітко співпала і корелює тут з інформацією про "необхідність створення" нової каральної структури.
Тому, власне, "історія з підпалами" може бути, і, ймовірно і є - "внутрішньою роботою" та ІПСО вже не безпосередньо рф, але одного цілком конкретного "зеленого офісу"
І кого пропонуєте замість зеленського
цікаво просто знати
хто нам зараз найбільше потрібний
у владі
цікаво, чи дійшло
Але вже і діти починають розуміти що вся ця катавасія з запихуванням у бусікі прохожих це методичка ФСБ яка явлена через Єрмака для провалу мобілізації в Україні, бо набор до ЗСУ проходив і до появи патрулів ТЦК на вулицях України.
ФСБ через Єрмака своєї мети досягло - відвернуло багатьох українців від вступу до лав ЗСУ.
Вот думаю вата поможет этим хероям
А от суддю Тандира покарали звільненням.
Звільненням з роботи.
За вбивство!!!
#бучі тварюки, а не судді. Немає тут майбутнього.