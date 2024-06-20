Несовершеннолетние, которые подожгли 2 авто ТЦК в Одесской области, задержаны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которые подожгли авто ТЦК в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Так, в Раздельнянском районе они облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли микроавтобус Volkswagen и внедорожник Hyundai Santa-Fe, принадлежащие военным.
Впоследствии было установлено, что к преступлению причастны двое местных парней 16 и 17 лет.
"Мы выяснили, что младший по возрасту юноша, ища в интернете работу, получил предложение заработать, осуществляя поджоги автомобилей работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Подросток согласился и привлек к сотрудничеству старшего на год знакомого. В обязанности молодых людей входило поджигать транспортные средства и записывать видео, как они горят", - рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области Игорь Панченко.
В один из дней они совершили поджог двух автомобилей. Младший обливал бензином и поджигал, а старший снимал все на видео, которое они сбросили заказчику, после чего получили на карточку деньги и сбежали на Николаевщину.
Полицейские разыскали несовершеннолетних фигурантов в соседней области и задержали их. У них изъяли деньги, добытые преступным путем, и телефоны с информацией, подтверждающей их преступные действия. Им сообщено о подозрении в умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога, по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
"В ходе досудебного расследования установлено, что действия заказчика предположительно были направлены на подрыв боеспособности украинской армии, в связи с чем на основании ст. 216 УПК Украины материалы досудебного расследования по подследственности будут переданы в СБУ для проведения дальнейшего досудебного расследования под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры с дополнительным внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается. Устанавливается заказчик поджогов, который, по имеющейся информации, находится за рубежом", - добавили в Нацполиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То що влада, підігруючи вам, ухилянтам, заради рейтингів самоусунулась від відповідальності за комплектування Збройних Сил, зовсім не означає, що із космосу з'являються нові бригади і йде поповнення порідівших рот на фронті.
Військові вимушені цим займатися, вимушені. І будуть доставляти ухилянтів, не надійтесь.
Кому не подрбається, можете писати у коментарях в журнал Мурзілка.
Постанови і роз'яснення будеш сувати десантникам 76 ПДД, що першими прийдуть тебе із штанів виймати. Це раз.
Друге- ти не тєлефони вивчай, а шукай адресу журналу Мурзілка, куди ти і такі ж ухилянти будете жалітися на " пратівноє ТЦК"
Москворотому холую Україну захищати заважають бусікі і погане ТЦК? )
Цькування мобілізації і виправдовування підпалів дуже допомагають ЗСУ.
життя форму військовим шити!
Продавайте житло та живіть зі своїм виводком в спалених авто...
ваше авто-хата так само може бути спалені.. і байдуже, чи ви "кристальночистий ангел з племені рожевих поні" чи хвойда зеленських мародерів-зрадників.. і тоді "співатимете" геть по-іншому
Це, якщо, від початку все не було "зеленою" постановкою".
Для чого?
Певно, для того, щоби потім почати нам розповідати, як нам треба, мовляв, терміново ухвалювати закон "про військову поліцію".
- Яка, насправді - далеко не військова.
Бо військова поліція, в будь-якій притомній країні займається саме військовослужбовцями збройних сил. І в Україні вже є така структура - "Військова служба правопорядку".
Натомість, нам вже розповідають про "необхідність" створення якоїсь додаткової до ВПС та Нацполу - "військової поліції", яка, увага: "буде слідкувати за порядком" серед "військових, резервістів та військовозобов'язаних" - тобто, це буде таке собі "зелене" гестапо-нквс, яке буде слідкувати та тероризувати усіх. І найперше - цивільних. Бо військовослужбовцями вже займається ВПС, яке вже давно створена й функціонує.
Власне, не дивно, що, інформаційно, саме історія з "підпалами автомобілів "тцк" дуже чітко співпала і корелює тут з інформацією про "необхідність створення" нової каральної структури.
Тому, власне, "історія з підпалами" може бути, і, ймовірно і є - "внутрішньою роботою" та ІПСО вже не безпосередньо рф, але одного цілком конкретного "зеленого офісу"
І кого пропонуєте замість зеленського
цікаво просто знати
хто нам зараз найбільше потрібний
у владі
цікаво, чи дійшло
Але вже і діти починають розуміти що вся ця катавасія з запихуванням у бусікі прохожих це методичка ФСБ яка явлена через Єрмака для провалу мобілізації в Україні, бо набор до ЗСУ проходив і до появи патрулів ТЦК на вулицях України.
ФСБ через Єрмака своєї мети досягло - відвернуло багатьох українців від вступу до лав ЗСУ.
Вот думаю вата поможет этим хероям
А от суддю Тандира покарали звільненням.
Звільненням з роботи.
За вбивство!!!
#бучі тварюки, а не судді. Немає тут майбутнього.