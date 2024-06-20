Несовершеннолетние, которые подожгли 2 авто ТЦК в Одесской области, задержаны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которые подожгли авто ТЦК в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Так, в Раздельнянском районе они облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли микроавтобус Volkswagen и внедорожник Hyundai Santa-Fe, принадлежащие военным.

Впоследствии было установлено, что к преступлению причастны двое местных парней 16 и 17 лет.

Читайте также: Задержаны 4 жителей Днепра, которые сожгли авто ВСУ и готовили серию поджогов, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Мы выяснили, что младший по возрасту юноша, ища в интернете работу, получил предложение заработать, осуществляя поджоги автомобилей работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Подросток согласился и привлек к сотрудничеству старшего на год знакомого. В обязанности молодых людей входило поджигать транспортные средства и записывать видео, как они горят", - рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области Игорь Панченко.

В один из дней они совершили поджог двух автомобилей. Младший обливал бензином и поджигал, а старший снимал все на видео, которое они сбросили заказчику, после чего получили на карточку деньги и сбежали на Николаевщину.

Полицейские разыскали несовершеннолетних фигурантов в соседней области и задержали их. У них изъяли деньги, добытые преступным путем, и телефоны с информацией, подтверждающей их преступные действия. Им сообщено о подозрении в умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога, по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Читайте также: В Киеве женщина с 14-летним сыном подожгли две машины ВСУ: работали на заказ спецслужб РФ, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"В ходе досудебного расследования установлено, что действия заказчика предположительно были направлены на подрыв боеспособности украинской армии, в связи с чем на основании ст. 216 УПК Украины материалы досудебного расследования по подследственности будут переданы в СБУ для проведения дальнейшего досудебного расследования под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры с дополнительным внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается. Устанавливается заказчик поджогов, который, по имеющейся информации, находится за рубежом", - добавили в Нацполиции.

Читайте: РФ предлагает украинским детям тысячи долларов за поджог автомобилей ВСУ, - Лубинец











