РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11425 посетителей онлайн
Новости Фото
8 270 61

Несовершеннолетние, которые подожгли 2 авто ТЦК в Одесской области, задержаны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которые подожгли авто ТЦК в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Так, в Раздельнянском районе они облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли микроавтобус Volkswagen и внедорожник Hyundai Santa-Fe, принадлежащие военным.

Впоследствии было установлено, что к преступлению причастны двое местных парней 16 и 17 лет.

Читайте также: Задержаны 4 жителей Днепра, которые сожгли авто ВСУ и готовили серию поджогов, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Мы выяснили, что младший по возрасту юноша, ища в интернете работу, получил предложение заработать, осуществляя поджоги автомобилей работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Подросток согласился и привлек к сотрудничеству старшего на год знакомого. В обязанности молодых людей входило поджигать транспортные средства и записывать видео, как они горят", - рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области Игорь Панченко.

В один из дней они совершили поджог двух автомобилей. Младший обливал бензином и поджигал, а старший снимал все на видео, которое они сбросили заказчику, после чего получили на карточку деньги и сбежали на Николаевщину.

Полицейские разыскали несовершеннолетних фигурантов в соседней области и задержали их. У них изъяли деньги, добытые преступным путем, и телефоны с информацией, подтверждающей их преступные действия. Им сообщено о подозрении в умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога, по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Читайте также: В Киеве женщина с 14-летним сыном подожгли две машины ВСУ: работали на заказ спецслужб РФ, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"В ходе досудебного расследования установлено, что действия заказчика предположительно были направлены на подрыв боеспособности украинской армии, в связи с чем на основании ст. 216 УПК Украины материалы досудебного расследования по подследственности будут переданы в СБУ для проведения дальнейшего досудебного расследования под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры с дополнительным внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается. Устанавливается заказчик поджогов, который, по имеющейся информации, находится за рубежом", - добавили в Нацполиции.

Читайте: РФ предлагает украинским детям тысячи долларов за поджог автомобилей ВСУ, - Лубинец

Затримано підлітків, які підпалили авто ЗСУ на Одещині
Затримано підлітків, які підпалили авто ЗСУ на Одещині
Затримано підлітків, які підпалили авто ЗСУ на Одещині
Затримано підлітків, які підпалили авто ЗСУ на Одещині
Затримано підлітків, які підпалили авто ЗСУ на Одещині
Затримано підлітків, які підпалили авто ЗСУ на Одещині

Автор: 

поджог (1116) Нацполиция (16703)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Хай батьки купують нові машини! Немає грошей?
Продавайте житло та живіть зі своїм виводком в спалених авто...
показать весь комментарий
20.06.2024 17:41 Ответить
+13
Машини ТЦК це машини ТЦК, а машини військових це машини військових. Як якась лажа, то ТЦК заміняють на військових. Коли вже ЗМІ почнуть нормально новини писати?
показать весь комментарий
20.06.2024 17:12 Ответить
+9
Одещині не лише шмаркаті піромани загрожують. А й таке:

показать весь комментарий
20.06.2024 17:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наступні машини сміття
показать весь комментарий
20.06.2024 17:08 Ответить
Машини ТЦК це машини ТЦК, а машини військових це машини військових. Як якась лажа, то ТЦК заміняють на військових. Коли вже ЗМІ почнуть нормально новини писати?
показать весь комментарий
20.06.2024 17:12 Ответить
З таким підходом можна почати вбивати військових на вулицях, виправдовуючи тим, що це були перевдягнені ТЦКшники.
показать весь комментарий
20.06.2024 17:47 Ответить
Давайте так, палити автомобілі, тим паче ща гроші - злочин. І тут не має значення для кваліфікації злочину, кому це авто належить. Сподіваюся, МО довело всім ТЦК, що вони не можуть затримувати і куди-небудь доставляти громадян, тому сподіваюся, ці всі ексцеси припиняться. А таких у народі називають паліями. Такі малолітні оболтуси за ті ж закликали палити магазини "Рошен". Тобто тут логіки нема. Зате злочин є.
показать весь комментарий
20.06.2024 18:17 Ответить
Що саме " припиниться"? Ухилянти самодоставлятися будуть?
То що влада, підігруючи вам, ухилянтам, заради рейтингів самоусунулась від відповідальності за комплектування Збройних Сил, зовсім не означає, що із космосу з'являються нові бригади і йде поповнення порідівших рот на фронті.
Військові вимушені цим займатися, вимушені. І будуть доставляти ухилянтів, не надійтесь.
Кому не подрбається, можете писати у коментарях в журнал Мурзілка.
показать весь комментарий
20.06.2024 19:32 Ответить
Ні, дебіли перестануть коменти дурні писвюати. Просто ТЦК буде виконувати свою роботу, для якої власне і створювадося - комплектуванням військових частин, а не відловлюванням правопорушників.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:08 Ответить
Так хто саме таких як ти ухилянтів буде доставляти до воєнкоматів, ти так і не відповів, прародітель ухилянтів ?
показать весь комментарий
20.06.2024 22:02 Ответить
Цей ухилянт добровільно прийде в ТЦК та здасться.
показать весь комментарий
20.06.2024 22:18 Ответить
За законлм про мобілізацвю і підзаконними актами у вигляді постанов Кабміну це повинна робити поліцвя. А для таких узилянтів, як ти, які окупували ТЦК Генштаб, командування Сухопутних сил вже двічі давали роз'яснення, де закінчуються їхні повновсженнч. Але тупим за два рази не заходить. Тому для ваших опонентів спеціально надрукували номери телеіонів, на які можна дзвонити, щоб привести вас до тями. У мене все. Сперечатися з дурнем - це опуститися до його твердолобого рівня, де він переможе тебе досвідом. Напевне телефони, вказані твоїми ж командирами, на яких ти забив, будуть гарячі від дзвінків. 😊
показать весь комментарий
20.06.2024 22:18 Ответить
До тебе ясноголовий ухилянт так і не дійшло написане?
Постанови і роз'яснення будеш сувати десантникам 76 ПДД, що першими прийдуть тебе із штанів виймати. Це раз.
Друге- ти не тєлефони вивчай, а шукай адресу журналу Мурзілка, куди ти і такі ж ухилянти будете жалітися на " пратівноє ТЦК"
показать весь комментарий
20.06.2024 22:54 Ответить
Помрій, тупоголовий! 😊 Тепер у мене все. 🇺🇦
показать весь комментарий
21.06.2024 00:13 Ответить
Штани краще пришпандорь, щоб росіянам бкло важче із тебе їх стягувати, і на Мурзілку не забудь підписатися, коли чєлобіну будеш писати
показать весь комментарий
21.06.2024 00:50 Ответить
Не мели дурниць! ТЦК - це військова структура підпорядкована МО України Працівники її є або війстковослужбовцями або службовцями ЗСУ Місцеві органи влади лише надають допомогу при виконанні працівниками ТЦК їх службових обов"язків пов"язаних з призовом та мобілізацією громадян на вій ськову службу
показать весь комментарий
21.06.2024 10:37 Ответить
в майбутньому посадять на держак лопати, як і любого пупочного москаля.
показать весь комментарий
20.06.2024 17:25 Ответить
а ти що "бандерівець" з-під дивану?)
Москворотому холую Україну захищати заважають бусікі і погане ТЦК? )
показать весь комментарий
20.06.2024 17:38 Ответить
Одещині не лише шмаркаті піромани загрожують. А й таке:

показать весь комментарий
20.06.2024 17:13 Ответить
Та вийде ще стерво молодим у 26-27.
показать весь комментарий
20.06.2024 17:14 Ответить
премія Дарвіна знайде своїх героїв...
показать весь комментарий
20.06.2024 17:15 Ответить
Ну ось, якщо недіє закон починає діяти вулиця.
показать весь комментарий
20.06.2024 17:19 Ответить
Можеш з пупочним войлоком покликати Пукіна на допомогу, бо вам не подобається Україна, і наші закони
показать весь комментарий
20.06.2024 17:29 Ответить
А до чого тут Україна до ваших законів, диктатури зеленого лайна?
показать весь комментарий
20.06.2024 17:35 Ответить
Ні до чого Україна. Залізь назад під диван і гавкай далі на військових.
Цькування мобілізації і виправдовування підпалів дуже допомагають ЗСУ.
показать весь комментарий
20.06.2024 17:41 Ответить
Відправити в колонію на все
життя форму військовим шити!
показать весь комментарий
20.06.2024 17:28 Ответить
ти хотів сказати тцкашнікам. авто ТЦК.
показать весь комментарий
20.06.2024 17:40 Ответить
Покоління втрачене для суспільства і держави в цілому---нам би пожрать,попить,посміяться,ну а решта "какая разніца".
показать весь комментарий
20.06.2024 17:36 Ответить
Це ще не саме страшне. Страшне те шо ось такі і знищать остаточно оту державність не долугу від кв.95. Та більшості - похрін - чи Україна, чи Росія.
показать весь комментарий
20.06.2024 18:19 Ответить
Виродки мерзенні!! Підсудні і мають бути покарані!
показать весь комментарий
20.06.2024 17:36 Ответить
Хай батьки купують нові машини! Немає грошей?
Продавайте житло та живіть зі своїм виводком в спалених авто...
показать весь комментарий
20.06.2024 17:41 Ответить
а ці авто хто купував? Одеські тцкашніки скинулись з хабарів?
показать весь комментарий
20.06.2024 17:42 Ответить
А вы уже знаете - кто и за что покупал ?
показать весь комментарий
20.06.2024 17:48 Ответить
а ви в очах уєм ковиряєтесь? чи не бачите що на фотках? оте пофарбоване в зелений колір, в якому салоні купити можна?
показать весь комментарий
20.06.2024 18:42 Ответить
..усі ці-подібні підпали на користь Московії для створення хаосу в Україні..
ваше авто-хата так само може бути спалені.. і байдуже, чи ви "кристальночистий ангел з племені рожевих поні" чи хвойда зеленських мародерів-зрадників.. і тоді "співатимете" геть по-іншому
показать весь комментарий
20.06.2024 18:04 Ответить
я десь казав, що це невигідно москві?
показать весь комментарий
20.06.2024 18:41 Ответить
ти що, місцевий дурачок?
показать весь комментарий
20.06.2024 19:56 Ответить
Це якийсь пи*дець: затриманний положив руки на стіл поліцейському і їздить тому по вухах. 100% цей виродок не розкаюється і не виправиться.
показать весь комментарий
20.06.2024 18:05 Ответить
а якщо то не він зробив? чи ви вірите в те що наша поліція невинуватих не затримує?
показать весь комментарий
20.06.2024 18:44 Ответить
Добру справу робили...
показать весь комментарий
20.06.2024 18:11 Ответить
"тцк" вже настільки замаране беззаконням та відвертими злочинами і їхня діяльність настільки не сприймається суспільством, що, схоже, в кращих традиціях хуцпи, вирішили зробити з них "жертв" та "безневинних овечок". Для чого, власне, й організували "шапіто з підпалами", найнявши для цього неповнолітніх.
Це, якщо, від початку все не було "зеленою" постановкою".
Для чого?
Певно, для того, щоби потім почати нам розповідати, як нам треба, мовляв, терміново ухвалювати закон "про військову поліцію".
- Яка, насправді - далеко не військова.
Бо військова поліція, в будь-якій притомній країні займається саме військовослужбовцями збройних сил. І в Україні вже є така структура - "Військова служба правопорядку".

Натомість, нам вже розповідають про "необхідність" створення якоїсь додаткової до ВПС та Нацполу - "військової поліції", яка, увага: "буде слідкувати за порядком" серед "військових, резервістів та військовозобов'язаних" - тобто, це буде таке собі "зелене" гестапо-нквс, яке буде слідкувати та тероризувати усіх. І найперше - цивільних. Бо військовослужбовцями вже займається ВПС, яке вже давно створена й функціонує.

Власне, не дивно, що, інформаційно, саме історія з "підпалами автомобілів "тцк" дуже чітко співпала і корелює тут з інформацією про "необхідність створення" нової каральної структури.
Тому, власне, "історія з підпалами" може бути, і, ймовірно і є - "внутрішньою роботою" та ІПСО вже не безпосередньо рф, але одного цілком конкретного "зеленого офісу"
показать весь комментарий
20.06.2024 18:29 Ответить
яка сповнена гніву проповідь
І кого пропонуєте замість зеленського
цікаво просто знати
хто нам зараз найбільше потрібний
у владі
цікаво, чи дійшло
показать весь комментарий
20.06.2024 18:33 Ответить
Так і є - Зелені клоуни хочуть створити структуру яка буде вриватися до житла людей по їх закону ніби то для поповнення лав ЗСУ.
Але вже і діти починають розуміти що вся ця катавасія з запихуванням у бусікі прохожих це методичка ФСБ яка явлена через Єрмака для провалу мобілізації в Україні, бо набор до ЗСУ проходив і до появи патрулів ТЦК на вулицях України.
ФСБ через Єрмака своєї мети досягло - відвернуло багатьох українців від вступу до лав ЗСУ.
показать весь комментарий
20.06.2024 18:59 Ответить
Йде прогрів, притому конкретний
показать весь комментарий
20.06.2024 19:05 Ответить
Значит эти придурки и их родители должны купить четыре машины для ЗСУ.
Вот думаю вата поможет этим хероям
показать весь комментарий
20.06.2024 18:45 Ответить
Цокотушнику спалили автівку, це обурливо і не гуманно, йому що тепер людей до лясіпеда пристебати щоб привезти їх до ТЦК СП ? Куди людину запихувати коли бусіка нема....
показать весь комментарий
20.06.2024 18:52 Ответить
ТЦК, не ТЦК...
А от суддю Тандира покарали звільненням.
Звільненням з роботи.
За вбивство!!!
#бучі тварюки, а не судді. Немає тут майбутнього.
показать весь комментарий
20.06.2024 19:43 Ответить
Заказчика повесить, исполнителям розги под запись на телефон и трансляцию в сети, а потом на пять лет выпереть из Украины в великую быдляндию. Нет такого закона? Срочно принять.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:05 Ответить
Якщо так просто спалити авто ТЦК, то дешевше працівників ТЦК на нуль кидати? Платити гроші, годувати, та забезпечувати зброєю та автомобілями тупориле бидло, дуже велике навантаження для народу. Якщо ТЦК воєнні, то за недбалі відношення до служби, що привели до страти двох автомобілів, працівників ТЦК судити законами воєнного часу.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:17 Ответить
До речі, Хуньдай Санта ФЕ - це топова модель ХуньДая! У танкістів це дорівнює Абрамсу...
показать весь комментарий
20.06.2024 21:55 Ответить
 
 