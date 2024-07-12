Двое жителей Ривного по заказу спецслужб РФ сожгли гражданский автомобиль, который выдали за машину ВСУ, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацполиции задержали двух жителей Ривного, которые по заказу российских спецслужб сожгли гражданский автомобиль, выдав его за машину военных

Об этом сообщила Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 7 июня к 24-летнему ривненчанину обратился 20-летний знакомый, который от одного из российских телеграм-каналов получил предложение подзаработать: за определенную сумму надо было сжечь авто военных.

Таким образом российская пропаганда пытается создать вид в информационном поле, будто украинцы не поддерживают собственную армию, отметили в Нацполиции.





Хотели обмануть заказчиков

За "работу" им пообещали $2000. Злоумышленники нашли обычную гражданскую легковушку Audi. А чтобы выдать ее за авто военных, перекрасили номерные знаки в черный цвет.

"Поэтому около 20 часов 8 июня на территории гаражного кооператива в областном центре, где было припарковано авто, облили его легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Впрочем, за выполненную работу от обещанного врагом получили лишь две тысячи гривен. Огонь повредил салон, уничтожил моторный отсек, передние колеса, ветровое стекло", - рассказали правоохранители.







Следователи Ривненского РУП начали досудебное расследование по факту умышленного повреждения имущества путем поджога.

Злоумышленника и его сообщника задержали

Полицейские оперативно установили 24-летнего злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

10 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога. Однако, молодой человек до сих пор находится в следственном изоляторе. Сообщника правоохранители также задержали, добавили в пресс-службе Нацполиции.

