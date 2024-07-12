РУС
Двое жителей Ривного по заказу спецслужб РФ сожгли гражданский автомобиль, который выдали за машину ВСУ, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацполиции задержали двух жителей Ривного, которые по заказу российских спецслужб сожгли гражданский автомобиль, выдав его за машину военных

Об этом сообщила Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 7 июня к 24-летнему ривненчанину обратился 20-летний знакомый, который от одного из российских телеграм-каналов получил предложение подзаработать: за определенную сумму надо было сжечь авто военных.

Таким образом российская пропаганда пытается создать вид в информационном поле, будто украинцы не поддерживают собственную армию, отметили в Нацполиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поджигали релейные шкафы на объектах "Укрзализныци" по заказу ФСБ: СБУ задержала трех диверсантов. ФОТО

Хотели обмануть заказчиков

За "работу" им пообещали $2000. Злоумышленники нашли обычную гражданскую легковушку Audi. А чтобы выдать ее за авто военных, перекрасили номерные знаки в черный цвет.

"Поэтому около 20 часов 8 июня на территории гаражного кооператива в областном центре, где было припарковано авто, облили его легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Впрочем, за выполненную работу от обещанного врагом получили лишь две тысячи гривен. Огонь повредил салон, уничтожил моторный отсек, передние колеса, ветровое стекло", - рассказали правоохранители.

У Рівному спалили цивільне авто, яке видали за машину військових

Следователи Ривненского РУП начали досудебное расследование по факту умышленного повреждения имущества путем поджога.

Читайте также: Подожгла авто спецназовца Нацгвардии и готовила диверсии против ТЦК: На Кировоградщине задержана пособница РФ. ФОТО

Злоумышленника и его сообщника задержали

Полицейские оперативно установили 24-летнего злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

10 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога. Однако, молодой человек до сих пор находится в следственном изоляторе. Сообщника правоохранители также задержали, добавили в пресс-службе Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении двум одесситам, которые подожгли авто ВСУ по заказу спецслужб РФ, - Офис генпрокурора. ФОТО

авто (4248) поджог (1122) Нацполиция (16770) Ровно (537)
Топ комментарии
+8
тебе тільки це збуджує, инна?
12.07.2024 12:15 Ответить
+7
Пообіцяли 2000 баксів Карл! Баксів - яких в кацапів давно немає
А заплатили в рублях с переводом в гривні
касапи кинули лахів на бабки? як неочікувано.
12.07.2024 12:43 Ответить
+6
канашенков скажє шо то Хаймарс
12.07.2024 12:10 Ответить
канашенков скажє шо то Хаймарс
12.07.2024 12:10 Ответить
Пообіцяли 2000 баксів Карл! Баксів - яких в кацапів давно немає
А заплатили в рублях с переводом в гривні
касапи кинули лахів на бабки? як неочікувано.
12.07.2024 12:43 Ответить
Х..ло Надутий - прєдводитель скрепоносцев
12.07.2024 12:51 Ответить
Це не твоє авто часом спалили " мериканець"?
12.07.2024 13:10 Ответить
ні, рашистський тролю
12.07.2024 13:14 Ответить
А чому прапорець " нєдружєстрєнной " повісив? Дивись, ведмедчук на фермі привселюдно випоре
12.07.2024 13:16 Ответить
таких чмошників треба не судити,а на "трудові подвиги" направляти,під наглядом військовослужбовців,тому що це СКОТИ,які не підлягають реабілітації
13.07.2024 11:12 Ответить
Точно переселенці були ))))не могли патріотично налаштовані громадяни західної частини України таке зробити !!
12.07.2024 12:12 Ответить
тебе тільки це збуджує, инна?
12.07.2024 12:15 Ответить
коменти цензора вже перетворились на русняву іпсячу помийку...
12.07.2024 13:29 Ответить
Патріотично налаштовані - не могли . А зробили це - непатріотичні . Яких на жаль ще повно - в усіх регіонах країни .
12.07.2024 12:36 Ответить
Товарісщ російський шпійон! Не дивлячись на жіночу сукню, в тебе вус відклєївся
12.07.2024 13:11 Ответить
Йди до біса. !! Як би це зробили десь в Одесі або Харкові , ото ти би воняло тут ! А
12.07.2024 17:17 Ответить
українці для запитання "А" не додають, отак ти і спалилось.
15.07.2024 11:07 Ответить
І вже ЗСУ до них діла не має
12.07.2024 12:12 Ответить
ідіоти плодяться чи зебіли не переводяться?
12.07.2024 12:12 Ответить
Хитруни, фсб дурять...
12.07.2024 12:24 Ответить
вони хотіли надурити фесебе, фесебе їх надурило і кинуло, заробили 2000 грн., а сидіти будуть багато років.
15.07.2024 11:08 Ответить
Д*в*о*обам д*в*о*обове.
12.07.2024 12:45 Ответить
Неправильний заголовок. Мало б бути так: "Двоє жителів (а нині трупів) Рівного спалили автівку військових".
12.07.2024 13:31 Ответить
рівненське підпілля розбито на "ячєйкі па двоє"
12.07.2024 14:43 Ответить
Надіньте на них плакати - "я намагався спалити авто ЗСУ" та виведіть у центр Рівне...
12.07.2024 20:08 Ответить
 
 