7 736 22

Двоє жителів Рівного на замовлення спецслужб РФ спалили цивільну автівку, яку видали за машину ЗСУ, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Нацполіції затримали двох мешканців Рівного, які на замовлення російських спецслужб спалили цивільний автомобіль, видавши його за машину військових

Про це повідомила Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 7 червня до 24-річного рівнянина звернувся 20-річний знайомий, який від одного із російських телеграм-каналів отримав пропозицію підзаробити: за певну суму треба було спалити авто військових.

Таким чином російська пропаганда намагається вдати вигляду в інформаційному полі, ніби українці не підтримують власну армію, зазначили в Нацполіції.

У Рівному спалили цивільне авто, яке видали за машину військових
У Рівному спалили цивільне авто, яке видали за машину військових

Хотіли обдурити замовників

За "роботу" їм пообіцяли $2000. Зловмисники знайшли звичайний цивільний легковик Audi. А щоб видати його за авто військових, перефарбували номерні знаки у чорний колір.

"Відтак близько 20 години 8 червня на території гаражного кооперативу в обласному центрі, де було припарковане авто, облили його легкозаймистою речовиною і підпалили. Втім, за виконану роботу від обіцяного ворогом отримали лише дві тисячі гривень. Вогонь пошкодив салон, знищив моторний відсік, передні колеса, вітрове скло", - розповіли правоохоронці.

У Рівному спалили цивільне авто, яке видали за машину військових
У Рівному спалили цивільне авто, яке видали за машину військових
У Рівному спалили цивільне авто, яке видали за машину військових

Слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу.

Зловмисника та його спільника затримали

Поліцейські оперативно встановили 24-річного зловмисника та затримали його у порядку статті 208 КПК України й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України.

10 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб із можливістю внесення застави. Однак, молодик досі перебуває в слідчому ізоляторі. Спільника правоохоронці також затримали, додали у пресслужбі Нацполіції. 

авто (6376) підпал (724) Нацполіція (15499) Рівне (582)
Топ коментарі
+8
тебе тільки це збуджує, инна?
показати весь коментар
12.07.2024 12:15 Відповісти
+7
Пообіцяли 2000 баксів Карл! Баксів - яких в кацапів давно немає
А заплатили в рублях с переводом в гривні
касапи кинули лахів на бабки? як неочікувано.
показати весь коментар
12.07.2024 12:43 Відповісти
+6
канашенков скажє шо то Хаймарс
показати весь коментар
12.07.2024 12:10 Відповісти
канашенков скажє шо то Хаймарс
показати весь коментар
12.07.2024 12:10 Відповісти
Пообіцяли 2000 баксів Карл! Баксів - яких в кацапів давно немає
А заплатили в рублях с переводом в гривні
касапи кинули лахів на бабки? як неочікувано.
показати весь коментар
12.07.2024 12:43 Відповісти
Х..ло Надутий - прєдводитель скрепоносцев
показати весь коментар
12.07.2024 12:51 Відповісти
Це не твоє авто часом спалили " мериканець"?
показати весь коментар
12.07.2024 13:10 Відповісти
ні, рашистський тролю
показати весь коментар
12.07.2024 13:14 Відповісти
А чому прапорець " нєдружєстрєнной " повісив? Дивись, ведмедчук на фермі привселюдно випоре
показати весь коментар
12.07.2024 13:16 Відповісти
таких чмошників треба не судити,а на "трудові подвиги" направляти,під наглядом військовослужбовців,тому що це СКОТИ,які не підлягають реабілітації
показати весь коментар
13.07.2024 11:12 Відповісти
Точно переселенці були ))))не могли патріотично налаштовані громадяни західної частини України таке зробити !!
показати весь коментар
12.07.2024 12:12 Відповісти
тебе тільки це збуджує, инна?
показати весь коментар
12.07.2024 12:15 Відповісти
коменти цензора вже перетворились на русняву іпсячу помийку...
показати весь коментар
12.07.2024 13:29 Відповісти
Патріотично налаштовані - не могли . А зробили це - непатріотичні . Яких на жаль ще повно - в усіх регіонах країни .
показати весь коментар
12.07.2024 12:36 Відповісти
Товарісщ російський шпійон! Не дивлячись на жіночу сукню, в тебе вус відклєївся
показати весь коментар
12.07.2024 13:11 Відповісти
Йди до біса. !! Як би це зробили десь в Одесі або Харкові , ото ти би воняло тут ! А
показати весь коментар
12.07.2024 17:17 Відповісти
українці для запитання "А" не додають, отак ти і спалилось.
показати весь коментар
15.07.2024 11:07 Відповісти
І вже ЗСУ до них діла не має
показати весь коментар
12.07.2024 12:12 Відповісти
ідіоти плодяться чи зебіли не переводяться?
показати весь коментар
12.07.2024 12:12 Відповісти
Хитруни, фсб дурять...
показати весь коментар
12.07.2024 12:24 Відповісти
вони хотіли надурити фесебе, фесебе їх надурило і кинуло, заробили 2000 грн., а сидіти будуть багато років.
показати весь коментар
15.07.2024 11:08 Відповісти
Д*в*о*обам д*в*о*обове.
показати весь коментар
12.07.2024 12:45 Відповісти
Неправильний заголовок. Мало б бути так: "Двоє жителів (а нині трупів) Рівного спалили автівку військових".
показати весь коментар
12.07.2024 13:31 Відповісти
рівненське підпілля розбито на "ячєйкі па двоє"
показати весь коментар
12.07.2024 14:43 Відповісти
Надіньте на них плакати - "я намагався спалити авто ЗСУ" та виведіть у центр Рівне...
показати весь коментар
12.07.2024 20:08 Відповісти
 
 