Двоє жителів Рівного на замовлення спецслужб РФ спалили цивільну автівку, яку видали за машину ЗСУ, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Нацполіції затримали двох мешканців Рівного, які на замовлення російських спецслужб спалили цивільний автомобіль, видавши його за машину військових

Про це повідомила Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 7 червня до 24-річного рівнянина звернувся 20-річний знайомий, який від одного із російських телеграм-каналів отримав пропозицію підзаробити: за певну суму треба було спалити авто військових.

Таким чином російська пропаганда намагається вдати вигляду в інформаційному полі, ніби українці не підтримують власну армію, зазначили в Нацполіції.





Хотіли обдурити замовників

За "роботу" їм пообіцяли $2000. Зловмисники знайшли звичайний цивільний легковик Audi. А щоб видати його за авто військових, перефарбували номерні знаки у чорний колір.

"Відтак близько 20 години 8 червня на території гаражного кооперативу в обласному центрі, де було припарковане авто, облили його легкозаймистою речовиною і підпалили. Втім, за виконану роботу від обіцяного ворогом отримали лише дві тисячі гривень. Вогонь пошкодив салон, знищив моторний відсік, передні колеса, вітрове скло", - розповіли правоохоронці.







Слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу.

Зловмисника та його спільника затримали

Поліцейські оперативно встановили 24-річного зловмисника та затримали його у порядку статті 208 КПК України й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України.

10 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб із можливістю внесення застави. Однак, молодик досі перебуває в слідчому ізоляторі. Спільника правоохоронці також затримали, додали у пресслужбі Нацполіції.

