Сообщено о подозрении двум одесситам, которые подожгли авто ВСУ по заказу спецслужб РФ, - Офис генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры двум одесситам сообщено о подозрении по факту совершения террористического акта, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подозреваемые выполняли задания спецслужб РФ

Как отмечается, по данным следствия, подозреваемые в исполнении задач спецслужб РФ подожгли автомобиль военного ВСУ в одном из районов города.

"Мужчины действовали по заказу врага с целью нарушения общественного порядка, запугивания населения и создания ложного информационного повода для пропагандистских медиаресурсов рф о деятельности на территории Одессы антиукраинского подполья", - говорится в сообщении.

Поджог снимали на видео

Результат выполненной "работы" подозреваемые снимали на видео, чтобы предоставить заказчикам доказательство выполнения задания. За уничтожение одной машины российский куратор пообещал им 2 тыс долларов США.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

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Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий.