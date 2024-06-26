Сообщено о подозрении двум одесситам, которые подожгли авто ВСУ по заказу спецслужб РФ, - Офис генпрокурора. ФОТО
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры двум одесситам сообщено о подозрении по факту совершения террористического акта, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Подозреваемые выполняли задания спецслужб РФ
Как отмечается, по данным следствия, подозреваемые в исполнении задач спецслужб РФ подожгли автомобиль военного ВСУ в одном из районов города.
"Мужчины действовали по заказу врага с целью нарушения общественного порядка, запугивания населения и создания ложного информационного повода для пропагандистских медиаресурсов рф о деятельности на территории Одессы антиукраинского подполья", - говорится в сообщении.
Поджог снимали на видео
Результат выполненной "работы" подозреваемые снимали на видео, чтобы предоставить заказчикам доказательство выполнения задания. За уничтожение одной машины российский куратор пообещал им 2 тыс долларов США.
Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий.
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+ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
Було б бажання, можна весь ККУ на них "повісити".
Але чомусь їх не шкода. Зовсім.
А зараз кращі на фронті, а купа мудаків по тилам. Не дай Боже після війни в краіні одні ждуни, зєкі та мудаки залишаться. Тож треба шукати формулу застосовувати усіх на фронті.
А не тількі цвіт націі.