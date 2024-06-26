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Сообщено о подозрении двум одесситам, которые подожгли авто ВСУ по заказу спецслужб РФ, - Офис генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры двум одесситам сообщено о подозрении по факту совершения террористического акта, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подозреваемые выполняли задания спецслужб РФ

Как отмечается, по данным следствия, подозреваемые в исполнении задач спецслужб РФ подожгли автомобиль военного ВСУ в одном из районов города.

"Мужчины действовали по заказу врага с целью нарушения общественного порядка, запугивания населения и создания ложного информационного повода для пропагандистских медиаресурсов рф о деятельности на территории Одессы антиукраинского подполья", - говорится в сообщении.

Поджог снимали на видео

Результат выполненной "работы" подозреваемые снимали на видео, чтобы предоставить заказчикам доказательство выполнения задания. За уничтожение одной машины российский куратор пообещал им 2 тыс долларов США.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Также смотрите: Несовершеннолетние, которые подожгли 2 авто ТЦК в Одесской области, задержаны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

палії автівок військових
палії автівок військових
палії автівок військових

Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий.

Автор: 

авто (4219) поджог (1091) суд (25135) Офис Генпрокурора (2489)


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Якщо на замовлення спецслужб РФ - має бути ст.111, а не 258
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26.06.2024 13:29 Ответить
+ ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
+ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
Було б бажання, можна весь ККУ на них "повісити".
Але чомусь їх не шкода. Зовсім.
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26.06.2024 13:40 Ответить
На довічне тварин
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26.06.2024 13:40 Ответить
на фронт іх копати окопи, коли половину з них вбьють роіські братушки - мізків додасться
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26.06.2024 13:58 Ответить
Там мізкам немає звідки взятися, замість них-вата. Ждунів-повно, і не тільки в Одесі. На фронті ці уйобки і інших би підставили.
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26.06.2024 14:28 Ответить
При правильному розповсюдженні по підрозділам, з будь кого буде користь. Навіть з кацапа якого ти вчора в полон схопив. Так що всіх ждунів треба прогоняти через фронт, частина виправиться, частина загине.

А зараз кращі на фронті, а купа мудаків по тилам. Не дай Боже після війни в краіні одні ждуни, зєкі та мудаки залишаться. Тож треба шукати формулу застосовувати усіх на фронті.

А не тількі цвіт націі.
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26.06.2024 14:53 Ответить
Конфіскувати житло і передати сім'ям ЗСУ!
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26.06.2024 16:09 Ответить
 
 