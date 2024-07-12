РУС
Поджигали релейные шкафы на объектах "Укрзалізниці" по заказу ФСБ: СБУ задержала трех диверсантов. ФОТО

Служба безопасности задержала трех диверсантов ФСБ в результате спецопераций в Харьковской и Ривненской областях. Злоумышленники поджигали релейные шкафы на железнодорожных путях обоих регионов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, таким образом враг надеялся заблокировать движение эшелонов с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ в направлении фронта.

Задачи диверсантов

Для совершения преступлений фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые заблаговременно готовили по инструкциям российской спецслужбы.

Так, в Харькове с поличным задержан вражеский диверсант, который пытался уничтожить релейный шкаф железнодорожного светофора на одном из ключевых перегонов региона.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленником оказался рецидивист из Одессы, который ранее отбывал наказание за грабеж и покушение на умышленное убийство.

После дистанционной вербовки российской спецслужбой фигурант прибыл в Харьковскую область для совершения диверсии.

СБУ затримала диверсантів фсб, які підпалювали релейні шафи

Еще двое задержанных оказались безработными жителями Ривне, которых ФСБ дистанционно привлекла к подрывной деятельности.

Злоумышленники работали в "тандеме". Один из них поджег релейный шкаф, который контролировал работу семафоров на одной из главных железнодорожных линий западного региона Украины.

Другой фигурант снимал диверсию на камеру своего телефона, чтобы потом отправить это для "отчета" ФСБ.

Как установило расследование, оба злоумышленника попали в поле зрения спецслужбы РФ как активные пользователи российских Телеграм-каналов по поиску быстрого заработка.

Дальнейшая коммуникация диверсантов с их кураторами из ФСБ происходила через анонимные чаты в мессенджерах.

СБУ затримала диверсантів фсб, які підпалювали релейні шафи

В случае выполнения вражеских задач оккупанты обещали перечислить на банковские карточки своих приспешников денежное вознаграждение.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Диверсантам сообщено о подозрении

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

+13
Отой шо у майці кончений люмпен. Хіба він на диверсанта похожий? Звичайне бидло яке хоче заробити собі на шмурдяк. Воно вже не виправне, вбити ссуку нехай хоч перегніє та якась користь від нього буде землі.
12.07.2024 10:28 Ответить
+9
На розмінування покидьків.
12.07.2024 10:24 Ответить
+6
діверсант той хто робе діверсії
не обов'язково стріляти по македонськи та штирлиця косплеїти
12.07.2024 10:35 Ответить
На розмінування покидьків.
12.07.2024 10:24 Ответить
З сохою. Щоб тягнув курва її за собою
12.07.2024 10:31 Ответить
Отой шо у майці кончений люмпен. Хіба він на диверсанта похожий? Звичайне бидло яке хоче заробити собі на шмурдяк. Воно вже не виправне, вбити ссуку нехай хоч перегніє та якась користь від нього буде землі.
12.07.2024 10:28 Ответить
діверсант той хто робе діверсії
не обов'язково стріляти по македонськи та штирлиця косплеїти
12.07.2024 10:35 Ответить
Який з нього диверсант? Багато розуму не треба, щоб десь на перегоні вночі шкаф комутаційний підпалити. Дюбий алкаш з цим справиться.
12.07.2024 16:24 Ответить
На татуювання руки, у нього розуму і грошей вистачило…
Повісити зрадника, бо воно і далі гадитиме Українцям на користь рашистам!! Це типові учасники АнтиМайдану, яких привозили в Київ, з усіх областей ригоАНАЛИ, для Калашникова клюєвих льовочкіних сівковичів деркачів шуфричів… бидло, яке готове убивати і калічити кодлом, на одного…
Дати їм, 3 метри вірьовки, і не морочити собі голову … Толку, з них, уже не буде!! Амінь!
12.07.2024 10:40 Ответить
Затримали - це погано.
12.07.2024 11:14 Ответить
І всюди одне й те саме - всі ті диверсанти чи розвідники тупо засвітилися на телеграмканалах. А цікаво, чи наші служби також розумніших ловлять.
12.07.2024 14:56 Ответить
 
 