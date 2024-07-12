Поджигали релейные шкафы на объектах "Укрзалізниці" по заказу ФСБ: СБУ задержала трех диверсантов. ФОТО

Служба безопасности задержала трех диверсантов ФСБ в результате спецопераций в Харьковской и Ривненской областях. Злоумышленники поджигали релейные шкафы на железнодорожных путях обоих регионов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, таким образом враг надеялся заблокировать движение эшелонов с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ в направлении фронта.

Задачи диверсантов

Для совершения преступлений фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые заблаговременно готовили по инструкциям российской спецслужбы.

Так, в Харькове с поличным задержан вражеский диверсант, который пытался уничтожить релейный шкаф железнодорожного светофора на одном из ключевых перегонов региона.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленником оказался рецидивист из Одессы, который ранее отбывал наказание за грабеж и покушение на умышленное убийство.

После дистанционной вербовки российской спецслужбой фигурант прибыл в Харьковскую область для совершения диверсии.

Еще двое задержанных оказались безработными жителями Ривне, которых ФСБ дистанционно привлекла к подрывной деятельности.

Злоумышленники работали в "тандеме". Один из них поджег релейный шкаф, который контролировал работу семафоров на одной из главных железнодорожных линий западного региона Украины.

Другой фигурант снимал диверсию на камеру своего телефона, чтобы потом отправить это для "отчета" ФСБ.

Как установило расследование, оба злоумышленника попали в поле зрения спецслужбы РФ как активные пользователи российских Телеграм-каналов по поиску быстрого заработка.

Дальнейшая коммуникация диверсантов с их кураторами из ФСБ происходила через анонимные чаты в мессенджерах.

В случае выполнения вражеских задач оккупанты обещали перечислить на банковские карточки своих приспешников денежное вознаграждение.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Диверсантам сообщено о подозрении

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.