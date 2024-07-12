Підпалювали релейні шафи на об’єктах "Укрзалізниці" на замовлення ФСБ: СБУ затримала трьох диверсантів. ФОТО

Служба безпеки затримала трьох диверсантів ФСБ у результаті спецоперацій у Харківській та Рівненській областях. Зловмисники підпалювали релейні шафи на залізничних коліях обох регіонів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у такий спосіб ворог сподівався заблокувати рух ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ у напрямку фронту.

Завдання диверсантів

Для вчинення злочинів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, які завчасно готували за інструкціями російської спецслужби.

Так, у Харкові на гарячому затримано ворожого диверсанта, який намагався знищити релейну шафу залізничного світлофора на одному з ключових перегонів регіону.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисником виявився рецидивіст з Одеси, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умисне вбивство.

Після дистанційного вербування російською спецслужбою фігурант прибув на Харківщину для вчинення диверсії.

Ще двоє затриманих виявилися безробітними мешканцями Рівного, яких ФСБ дистанційно залучила до підривної діяльності.

Зловмисники працювали у "тандемі". Один з них підпалив релейну шафу, яка контролювала роботу семафорів на одній з головних залізничних ліній західного регіону України.

Інший фігурант – фільмував диверсію на камеру власного телефону, щоб потім надіслати це для "звіту" ФСБ.

Як встановило розслідування, обидва зловмисники потрапили у поле зору спецслужби РФ як активні користувачі російських Телеграм-каналів з пошуку швидкого заробітку.

Подальша комунікація диверсантів з їхніми кураторами з ФСБ відбувалась через анонімні чати у месенджерах.

У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли перерахувати на банківські картки своїх поплічників грошову винагороду.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Диверсантам повідомлено про підозру

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.