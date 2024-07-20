Затримано мера на Одещині, який займався рекетом, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Заволодіння базою відпочинку
За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря.
"Для цього учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього.
Після цього вони призначили на базу відпочинку "свого" директора, який почав шукати покупців на даний комплекс", - йдеться у повідомленні.
Коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися "віджати" у власниці решту 50% корпоративних прав.
Як діяла схема?
За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів.
Саме вони мали переоформити "віджату" турбазу на потенційних покупців.
Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання - мера - на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази.
На підставі отриманих доказів затриманому чиновнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо виду запобіжного заходу.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
За даними видання "Думская", затримано міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана.
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нічого дивного
Наприклад, в 2014 році в США засудили колишнього мера Нового Орлеану за більш ніж 20-ма звинуваченнями, в тому числі, за хабарництво і відмивання грошей під час урагану Катріна!
А от ставлення нашої влади, в тому числі, судової, до цього явища докорінно відрізняється..
Там завжди була мафія, бо та ж курортна Затока знаходиться саме в Білгород-Дністровському районі. Влада змінюється, обличчя щораз нові, але правила гри залишаються такими ж.
Після війни таких "убд" буде кілька мільйонів.
Як не згадати те прислів'я: "Можно коня привести до водопою, але ж не можна примусити його пити!".
Отак і нашого лоха - можна привести до цивілізації і демократії, але не можливо заставити бути цивілізованим і демократичним. І з 19-го року це все більше стає зрозумілим.
Шкода, що ось у цьому кацапи були праві про "адіннарот" і ось таке й дало їм надію на "Київ за 3 дні і Україну за 2 тижні".
Дякувати Богу, що були оті 25%, які й зламали цю схему...оманську.
понавибирали, блін, дебіли-експериментатори, "приколів" на нашу голову та ще з Великою війною імені Зєлєнскага-Підєрмачного-Арагнидського..
ну хоч наржалісь, ідіоти? у 2019му то був дуже складний вибір, правда, жлоби-приколісти?
Тепер він, як отой боголюбов, зробить пачпорта, з якогось пенсіонера за 1000 грн, і чкурне за кордон….
Зеля ж казав, у 2019 році, що усі ми, тепер, оті ***********… а їх, судити неможна…
і 4 % на мусароф в зуби і все хаккей... - бері далі....
Не соромно бути ухилянтом, навіть 4 рази не соромно, не соромно вибрати ухилянта ватажком і підкорятись йому, не соромно красти, не соромно брати відкати, не соромно яйця по 17, не соромно працювати на ворога…
А куди подітись тим, кому таки соромно?..
Таким одна дорога-на фронт?
потом он откупится и вы его не узнаете в толпе