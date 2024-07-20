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Затримано мера на Одещині, який займався рекетом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Заволодіння базою відпочинку

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря.

"Для цього учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього.

Після цього вони призначили на базу відпочинку "свого" директора, який почав шукати покупців на даний комплекс", - йдеться у повідомленні.

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Коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися "віджати" у власниці решту 50% корпоративних прав.

Як діяла схема?

За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів.

Саме вони мали переоформити "віджату" турбазу на потенційних покупців.

Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання - мера - на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази.

На підставі отриманих доказів затриманому чиновнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо виду запобіжного заходу.

затримано мера на Одещині
затримано мера на Одещині
затримано мера на Одещині
затримано мера на Одещині

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Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

За даними видання "Думская", затримано міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана.

Автор: 

Одеська область (3206) рекет (116) СБУ (12809)


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Топ коментарі
+16
з рекету в мери..
нічого дивного
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20.07.2024 11:57
+12
Мери в рекеті - це вже якесь ноу - хау
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20.07.2024 11:47
+11
Нічого страшного! Скоро захворіє,випустять під підписку,потім попроситься "на фронт",а це для суддів діло святе,відпустять в ЗСУ,там десь у тилу посидить і вийде на волю з чистою совістю!
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20.07.2024 12:00
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Мери в рекеті - це вже якесь ноу - хау
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20.07.2024 11:47 Відповісти
з рекету в мери..
нічого дивного
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20.07.2024 11:57 Відповісти
Це традиція. Чекаємо на затримання Труханова.
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20.07.2024 12:06 Відповісти
Мер від слуг, скоріше за всього, так що все норм
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20.07.2024 13:00 Відповісти
ОПЗЖ = хто його обрав - ватани ... там сама вата живе ...
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20.07.2024 13:25 Відповісти
Ви ж не думаєте, що в інших країнах немає подібних мерів? Є і «крутіші»!
Наприклад, в 2014 році в США засудили колишнього мера Нового Орлеану за більш ніж 20-ма звинуваченнями, в тому числі, за хабарництво і відмивання грошей під час урагану Катріна!
А от ставлення нашої влади, в тому числі, судової, до цього явища докорінно відрізняється..
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20.07.2024 13:17 Відповісти
Певно ще регулярно і щедро жєртвовал на храм.
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20.07.2024 11:49 Відповісти
30т$ завдаток, 1т$ застава, і знову мер !
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20.07.2024 11:52 Відповісти
Дело и идеи Саши Стоматолога непобедимы.
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20.07.2024 11:56 Відповісти
Трухан нейтралізує конкурентів ?
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20.07.2024 11:57 Відповісти
Трухан стоїть в черзі. За ним грішків - на довічне вистачить.
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20.07.2024 12:11 Відповісти
Це інше місто - Білгород-Дністровськ.

Там завжди була мафія, бо та ж курортна Затока знаходиться саме в Білгород-Дністровському районі. Влада змінюється, обличчя щораз нові, але правила гри залишаються такими ж.
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20.07.2024 12:48 Відповісти
Нічого страшного! Скоро захворіє,випустять під підписку,потім попроситься "на фронт",а це для суддів діло святе,відпустять в ЗСУ,там десь у тилу посидить і вийде на волю з чистою совістю!
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20.07.2024 12:00 Відповісти
З чистою совістю і з посвідченням УБД (якщо досі не зробив)
Після війни таких "убд" буде кілька мільйонів.
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20.07.2024 12:13 Відповісти
І це ж виборна посада! Це отакого "чесного" вибрав лохторат!
Як не згадати те прислів'я: "Можно коня привести до водопою, але ж не можна примусити його пити!".
Отак і нашого лоха - можна привести до цивілізації і демократії, але не можливо заставити бути цивілізованим і демократичним. І з 19-го року це все більше стає зрозумілим.
Шкода, що ось у цьому кацапи були праві про "адіннарот" і ось таке й дало їм надію на "Київ за 3 дні і Україну за 2 тижні".
Дякувати Богу, що були оті 25%, які й зламали цю схему...оманську.
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20.07.2024 12:02 Відповісти
Кончена влада... Як тільки депудятел чи мер чи ще якийсь чиновник, обов'язково з бандитським нахилом...
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20.07.2024 12:06 Відповісти
Труханова?
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20.07.2024 12:10 Відповісти
За даними видання "Думская", https://dumskaya.net/news/v-odesskoy-oblasti-zaderzhali-mera-185150/ua/ затримано міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана.
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20.07.2024 12:11 Відповісти
А Труханов почему на свободе?
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20.07.2024 13:19 Відповісти
..еххххх, не встигло зєліно моножлобшинство прийняти закон про зєліних мародерів-рекетирів, шоб здирництвом та корупцією займатися легально, з розмахом, Велике мародерство-рекетництво по-зєлєнскі...
понавибирали, блін, дебіли-експериментатори, "приколів" на нашу голову та ще з Великою війною імені Зєлєнскага-Підєрмачного-Арагнидського..
ну хоч наржалісь, ідіоти? у 2019му то був дуже складний вибір, правда, жлоби-приколісти?
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20.07.2024 12:12 Відповісти
Дивно, отим служкам з ВРУ, з книжечкою «нардепа», можна так вимагати МЗДУ, а бідолашного мера з народу, блокують….
Тепер він, як отой боголюбов, зробить пачпорта, з якогось пенсіонера за 1000 грн, і чкурне за кордон….
Зеля ж казав, у 2019 році, що усі ми, тепер, оті ***********… а їх, судити неможна…
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20.07.2024 12:22 Відповісти
Я же машинально... ("Золотой телёнок")
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20.07.2024 12:33 Відповісти
зґідно закону 11340 - відкат 10% на мене
і 4 % на мусароф в зуби і все хаккей... - бері далі....
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20.07.2024 12:38 Відповісти
Я не розумію для української влади це вже факт корупції, ці ще ні?
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20.07.2024 12:41 Відповісти
Що не день, то стає цікавіше…
Не соромно бути ухилянтом, навіть 4 рази не соромно, не соромно вибрати ухилянта ватажком і підкорятись йому, не соромно красти, не соромно брати відкати, не соромно яйця по 17, не соромно працювати на ворога…
А куди подітись тим, кому таки соромно?..
Таким одна дорога-на фронт?
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20.07.2024 12:51 Відповісти
а хто обирав це бидло? Зелебобіки та Чівокуні, що одне й те саме .. а потім жалкуються ..
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20.07.2024 13:24 Відповісти
це який десяток разів його уже затримують?
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20.07.2024 13:34 Відповісти
11340 в допомогу
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20.07.2024 14:07 Відповісти
Добре. Тепер очікуємо новини про відпущення їх під заставу в 700 грн, і пропуск закордон з грошима.
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20.07.2024 14:50 Відповісти
как тщательно скрывают имя, лицо и локацию ******
потом он откупится и вы его не узнаете в толпе
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20.07.2024 16:18 Відповісти
Урааа! Ему 400 тыс. откупиться! А тем кто воюет, за меньший "косяк" 8 ЛЕТ!
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20.07.2024 17:04 Відповісти
Цей мер - друг Васі Ламачєнка - ''баксьора руссссскай праваславнай сєкти''. В 2022 році цього мера вже з під стола мерії витягували - весела була картинка - напевно тоді відкупився - можливо друг Вася допоміг.
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20.07.2024 18:16 Відповісти
за таке цього мера треба випадково пристрелити
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20.07.2024 18:39 Відповісти
Шоб ти, курва, подавився тіми грошима! І діти твої ригали до кінця життя! Амінь.
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20.07.2024 19:57 Відповісти
 
 