"Министру транспорта "ДНР" Тужилину, который строит железную дорогу для перебрасывания войск РФ, сообщено о подозрении, - СБУ
Сообщено о подозрении "министру транспорта ДНР" Владимиру Тужилину, который обеспечивает логистику для оккупантов на востоке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
На "должность" его "назначили" в мае 2023 года. Он занимается строительством новых транспортных путей для переброски войск РФ из Ростовской области в Украину. Прежде всего это прямая железнодорожная линия, которая должна проходить с территории РФ в направлении оккупированного Донецка.
"Одновременно Тужилин организует транспортное сообщение временно оккупированного Мариуполя с временно оккупированными Бердянском и Мелитополем. По имеющимся данным, враг планирует использовать этот маршрут как альтернативный путь для переброски своих войск в Крым и на передовую южного фронта", - говорится в сообщении.
Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Сейчас он находится на временно оккупированной территории на востоке нашего государства. Служба безопасности установила местонахождение злоумышленника и проводит комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може тому там все будується з розмахом і ніщо не заважає?
малюк, майже такий же потужний, як і прострочений зе!гігават.