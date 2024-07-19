"Министру транспорта "ДНР" Тужилину, который строит железную дорогу для перебрасывания войск РФ, сообщено о подозрении, - СБУ

Сообщено о подозрении "министру транспорта ДНР" Владимиру Тужилину, который обеспечивает логистику для оккупантов на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

На "должность" его "назначили" в мае 2023 года. Он занимается строительством новых транспортных путей для переброски войск РФ из Ростовской области в Украину. Прежде всего это прямая железнодорожная линия, которая должна проходить с территории РФ в направлении оккупированного Донецка.

"Одновременно Тужилин организует транспортное сообщение временно оккупированного Мариуполя с временно оккупированными Бердянском и Мелитополем. По имеющимся данным, враг планирует использовать этот маршрут как альтернативный путь для переброски своих войск в Крым и на передовую южного фронта", - говорится в сообщении.

Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Сейчас он находится на временно оккупированной территории на востоке нашего государства. Служба безопасности установила местонахождение злоумышленника и проводит комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

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