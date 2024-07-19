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Новости Война
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"Министру транспорта "ДНР" Тужилину, который строит железную дорогу для перебрасывания войск РФ, сообщено о подозрении, - СБУ

Повідомлено про підозру Володимиру Тужиліну

Сообщено о подозрении "министру транспорта ДНР" Владимиру Тужилину, который обеспечивает логистику для оккупантов на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

На "должность" его "назначили" в мае 2023 года. Он занимается строительством новых транспортных путей для переброски войск РФ из Ростовской области в Украину. Прежде всего это прямая железнодорожная линия, которая должна проходить с территории РФ в направлении оккупированного Донецка.

"Одновременно Тужилин организует транспортное сообщение временно оккупированного Мариуполя с временно оккупированными Бердянском и Мелитополем. По имеющимся данным, враг планирует использовать этот маршрут как альтернативный путь для переброски своих войск в Крым и на передовую южного фронта", - говорится в сообщении.

Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Сейчас он находится на временно оккупированной территории на востоке нашего государства. Служба безопасности установила местонахождение злоумышленника и проводит комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Читайте: Россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области: 3 человека ранены. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (20125) Донецкая область (10132)


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Топ комментарии
+3
тобто, тужилін, не помер від жари, або втопився в ванній, а отримало підозру від сбу?
малюк, майже такий же потужний, як і прострочений зе!гігават.
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19.07.2024 16:26 Ответить
+3
То хто не дає дозвіл на знищення залізниці РФ-Марік-Мелітополь??))
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19.07.2024 16:38 Ответить
+2
Там Ахмєтов не вкладав гроші й зараз? Як усі роки в початок війни ?
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19.07.2024 16:07 Ответить
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Там Ахмєтов не вкладав гроші й зараз? Як усі роки в початок війни ?
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19.07.2024 16:07 Ответить
Цікава думка🤔
Може тому там все будується з розмахом і ніщо не заважає?
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19.07.2024 16:47 Ответить
тобто, тужилін, не помер від жари, або втопився в ванній, а отримало підозру від сбу?
малюк, майже такий же потужний, як і прострочений зе!гігават.
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19.07.2024 16:26 Ответить
а можна його як Киву?
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19.07.2024 16:30 Ответить
То хто не дає дозвіл на знищення залізниці РФ-Марік-Мелітополь??))
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19.07.2024 16:38 Ответить
Байден (точніше, Салліван). І Шольц.
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19.07.2024 16:47 Ответить
Крим,Марік та Мелітополь це окуповані землі України,це не РФія!!))
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19.07.2024 17:22 Ответить
Все одно "ніззя".
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19.07.2024 18:53 Ответить
Це швидше лунає з Банкової!!))
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19.07.2024 21:02 Ответить
На Банковій - потужний ретранслятор. "Прінімвєт са всєх старон".
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19.07.2024 21:09 Ответить
На Банковій режисер лялькового театру,який втілює в життя кремлівський сценарій !!))
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19.07.2024 21:19 Ответить
Міністр Тужилін і глава Пушилін жили собі не тужили
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19.07.2024 17:02 Ответить
Жд дорогу не трогать. Пусть строят. Заканчивается срок контракт на прокачку газа в ЕС. Если кацапы начнут бить по трубопроводам и станциям копрессорным---тогда и забомбить. И весь крым тоже. И мост тогда же всем что долетает. Пора всё назвать своими именами. Инфраструктура крыма нам не нужна уже. Никогда. По принципу---если не нам---то и не кому! Вдребезги пополам всё! Таков закон войны.
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19.07.2024 17:04 Ответить
 
 