"Міністру транспорту "ДНР" Тужиліну, який будує залізницю для перекидання військ РФ, повідомлено про підозру, - СБУ
Повідомлено про підозру "міністру транспорту ДНР" Володимиру Тужиліну, який забезпечує логістику для окупантів на сході України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
На "посаду" його "призначили" у травні 2023 року. Він займається будівництвом нових транспортних шляхів для перекидання військ РФ з Ростовської області в Україну. Насамперед це пряма залізнична лінія, яка має проходити з території РФ у напрямку окупованого Донецька.
"Одночасно Тужилін організовує транспортне сполучення тимчасово окупованого Маріуполя з тимчасово окупованими Бердянськом та Мелітополем. За наявними даними, ворог планує використовувати цей маршрут як альтернативний шлях для перекидання своїх військ до Криму та на передову південного фронту", - йдеться в повідомленні.
Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Наразі він перебуває на тимчасово окупованій території на сході нашої держави. Служба безпеки встановила місце перебування зловмисника і проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
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Може тому там все будується з розмахом і ніщо не заважає?
малюк, майже такий же потужний, як і прострочений зе!гігават.