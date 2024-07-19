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Новини Війна
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"Міністру транспорту "ДНР" Тужиліну, який будує залізницю для перекидання військ РФ, повідомлено про підозру, - СБУ

Повідомлено про підозру Володимиру Тужиліну

Повідомлено про підозру "міністру транспорту ДНР" Володимиру Тужиліну, який забезпечує логістику для окупантів на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На "посаду" його "призначили" у травні 2023 року. Він займається будівництвом нових транспортних шляхів для перекидання військ РФ з Ростовської області в Україну. Насамперед це пряма залізнична лінія, яка має проходити з території РФ у напрямку окупованого Донецька.

"Одночасно Тужилін організовує транспортне сполучення тимчасово окупованого Маріуполя з тимчасово окупованими Бердянськом та Мелітополем. За наявними даними, ворог планує використовувати цей маршрут як альтернативний шлях для перекидання своїх військ до Криму та на передову південного фронту", - йдеться в повідомленні.

Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Наразі він перебуває на тимчасово окупованій території на сході нашої держави. Служба безпеки встановила місце перебування зловмисника і проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Читайте: Росіяни обстріляли Мирноград на Донеччині: 3 особи поранено. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (13066) Донецька область (8963)


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Топ коментарі
+3
тобто, тужилін, не помер від жари, або втопився в ванній, а отримало підозру від сбу?
малюк, майже такий же потужний, як і прострочений зе!гігават.
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19.07.2024 16:26 Відповісти
+3
То хто не дає дозвіл на знищення залізниці РФ-Марік-Мелітополь??))
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19.07.2024 16:38 Відповісти
+2
Там Ахмєтов не вкладав гроші й зараз? Як усі роки в початок війни ?
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19.07.2024 16:07 Відповісти
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Там Ахмєтов не вкладав гроші й зараз? Як усі роки в початок війни ?
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19.07.2024 16:07 Відповісти
Цікава думка🤔
Може тому там все будується з розмахом і ніщо не заважає?
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19.07.2024 16:47 Відповісти
тобто, тужилін, не помер від жари, або втопився в ванній, а отримало підозру від сбу?
малюк, майже такий же потужний, як і прострочений зе!гігават.
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19.07.2024 16:26 Відповісти
а можна його як Киву?
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19.07.2024 16:30 Відповісти
То хто не дає дозвіл на знищення залізниці РФ-Марік-Мелітополь??))
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19.07.2024 16:38 Відповісти
Байден (точніше, Салліван). І Шольц.
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19.07.2024 16:47 Відповісти
Крим,Марік та Мелітополь це окуповані землі України,це не РФія!!))
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19.07.2024 17:22 Відповісти
Все одно "ніззя".
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19.07.2024 18:53 Відповісти
Це швидше лунає з Банкової!!))
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19.07.2024 21:02 Відповісти
На Банковій - потужний ретранслятор. "Прінімвєт са всєх старон".
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19.07.2024 21:09 Відповісти
На Банковій режисер лялькового театру,який втілює в життя кремлівський сценарій !!))
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19.07.2024 21:19 Відповісти
Міністр Тужилін і глава Пушилін жили собі не тужили
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19.07.2024 17:02 Відповісти
Жд дорогу не трогать. Пусть строят. Заканчивается срок контракт на прокачку газа в ЕС. Если кацапы начнут бить по трубопроводам и станциям копрессорным---тогда и забомбить. И весь крым тоже. И мост тогда же всем что долетает. Пора всё назвать своими именами. Инфраструктура крыма нам не нужна уже. Никогда. По принципу---если не нам---то и не кому! Вдребезги пополам всё! Таков закон войны.
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19.07.2024 17:04 Відповісти
 
 