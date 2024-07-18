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Россияне обстреляли Мирноград на Донетчине: 3 человека ранены. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли Мирноград в Донецкой области, в результате чего ранены 3 человека.

Об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Предварительно, российские войска нанесли удар двумя ракетами. Повреждены 3 админздания, 2 жилые двухэтажки и промышленное помещение.

В результате обстрела 3 человека получили ранения.

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Обстріл Мирнограда 18 липня
Обстріл Мирнограда 18 липня
Обстріл Мирнограда 18 липня

Автор: 

обстрел (28239) Донецкая область (10132)


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