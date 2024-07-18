Россияне обстреляли Мирноград на Донетчине: 3 человека ранены. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска обстреляли Мирноград в Донецкой области, в результате чего ранены 3 человека.
Об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Предварительно, российские войска нанесли удар двумя ракетами. Повреждены 3 админздания, 2 жилые двухэтажки и промышленное помещение.
В результате обстрела 3 человека получили ранения.
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