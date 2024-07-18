5 человек погибли в результате обстрела Донетчины, трое раненых: Рашисты били из разнокалиберного оружия. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего 5 человек погибли, а 3 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, утром 18 июля 2024 года россияне из артиллерии обстреляли с. Плещеевка Краматорского района. В результате попадания в жилой дом погиб 85-летний мужчина. Его жену пытались спасти, однако она умерла.

Также оккупанты нанесли удар по селу Гродовка Покровского района, попав в частный сектор, в результате чего погибли три женщины в возрасте 26, 32 и 77 лет.

Военные РФ обстреляли поселок Великая Новоселка Волновахского района, предварительно, КАБ-250. Супружеская пара 48 и 56, которая находилась в доме, получила ранения.

Еще один 58-летний мужчина был травмирован в г. Железное, которое оккупанты обстреляли, вероятно, из артиллерии.

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