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5 человек погибли в результате обстрела Донетчины, трое раненых: Рашисты били из разнокалиберного оружия. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего 5 человек погибли, а 3 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, утром 18 июля 2024 года россияне из артиллерии обстреляли с. Плещеевка Краматорского района. В результате попадания в жилой дом погиб 85-летний мужчина. Его жену пытались спасти, однако она умерла.

Также оккупанты нанесли удар по селу Гродовка Покровского района, попав в частный сектор, в результате чего погибли три женщины в возрасте 26, 32 и 77 лет.

Военные РФ обстреляли поселок Великая Новоселка Волновахского района, предварительно, КАБ-250. Супружеская пара 48 и 56, которая находилась в доме, получила ранения.

Еще один 58-летний мужчина был травмирован в г. Железное, которое оккупанты обстреляли, вероятно, из артиллерии.

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Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини

Автор: 

обстрел (28239) Донецкая область (10132)


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Царство Небесне загиблим. 5-6 загиблих на Донеччині щодня- це вже просто цифри. Ніяких жалоб, ніякого розголосу - просто статистика.
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18.07.2024 15:28 Ответить
Їрмакака, де Шторми, де палаючі нпз?!
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18.07.2024 15:36 Ответить
Рашиська варварська орда не припиняє воювати з мирним населенням ,чому ніхто не знищить колоборантів на окупованих територіях ,чому та мерзота яка живе на окупованих територіях : пушилін ,пасічник ,губарєв ,балицький ,сальдо ,табачник та інша погань досі живі ,чи в нас всі зайнялись Червінським ?
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18.07.2024 15:51 Ответить
 
 