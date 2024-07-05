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Новости Фото Война
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Корректировали ракетные удары РФ по Одессе: СБУ задержала трех участниц агентурной сети ФСБ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу ФСБ, действовавшую в Одессе. В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задача агентов

Как отмечается, по указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре областного центра.

"Чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. В случае обнаружения "нужного" объекта, агенты фотографировались на его фоне, в частности делали селфи с привязкой к местности", - говорится в сообщении.

СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі

Больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники.

Смотрите также: Задержан корректировщик, который "слил" ФСБ информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта, - СБУ. ФОТО

Предательницы просили о "своевременной эвакуации"

Также фигурантки пытались обнаружить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны, которые обороняют город с воздуха и морской акватории.

Полученные сведения агенты мессенджером отправляли своему куратору из ФСБ.

Для конспирации во время переписки они скрывались за вымышленными никнеймами, а также использовали анонимный чат. За каждое выполненное задание фигурантки получали от РФ денежное "вознаграждение".

Кроме того, агенты просили оккупантов о "своевременной эвакуации" и трудоустройстве в одну из российских спецслужб.

СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі
СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі

Также смотрите: Шпионили за морской охраной Одесщины: СБУ задержала агента ФСБ РФ и его сообщницу. ФОТО

Но СБУ сорвала планы врага, задокументировала агентурную группу и задержала всех трех фигуранток, когда они готовили "отчет" в ФСБ.

Что грозит агентам ФСБ?

Также СБУ провела дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К пожизненному лишению свободы приговорили жительницу Черкасс, корректировавшую ракетные удары РФ, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі
СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі

СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі
СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі

Автор: 

Одесса (7921) СБУ (20038) корректировщик (69)


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Топ комментарии
+20
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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05.07.2024 10:30 Ответить
+17
Мразота!!!
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05.07.2024 10:31 Ответить
+12
Ну якою треба кінченою паскудою бути що б направляти ворожі ракети на своє місто ,цю погань треба безжально знищувати.
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05.07.2024 10:58 Ответить
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5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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05.07.2024 10:30 Ответить
Це свідчить про ефективність ворожих наративів в українських ЗМІ. Особливо це стосувалось отих східних та південних районів, хоча і в решті районів ВСЕ було покрито отим Ґ+Ґ, що й належить "українцю"(??) з ізраїльським паспортом, та іншими пінчуковсько-ахметовсько-фірташськими ЗМІ, які теж не надто схожі на українські. Але ж лоху й досі - "какаяРазніца", навіть попри те, що в результаті їх же і вбивають тими ракетами, наведеними такими опаришами, що народились вже у вільній Україні і не бачили совка! Але їхні батьки бачили, а яблуко від яблуні...а личинка опариша - ніколи не стане метеликом.
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05.07.2024 14:43 Ответить
Мразота!!!
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05.07.2024 10:31 Ответить
Служба Божа 👍🏼
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05.07.2024 10:34 Ответить
Якось так виходить що зарпз напольйон домовиться з пуйлом і ці агентші будуть працювать в гестапо як вони і хочуть. Думай- те
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05.07.2024 10:36 Ответить
От дурнуваті кози,тепер прозріють
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05.07.2024 10:41 Ответить
Впевнені?
А може послицями в Оман?
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05.07.2024 10:47 Ответить
Та ні,не буде цього
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05.07.2024 11:11 Ответить
бути ідеалістом не соромно, але небезпечно.
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05.07.2024 11:07 Ответить
Тут не ідеалізм,просто сподівання що буде каяття
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05.07.2024 11:12 Ответить
під каяттям буде замаскований жаль що "вліпла па дурному". А колонія - це не підходяще місце для зміни світогляду. Тому ця курка ще скаже через десять років у черзі вашїй дитині - "а я вас туда нє пасилала".
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05.07.2024 11:23 Ответить
Ні це ідейні онучки кпсс... ******* ід* отки ...
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05.07.2024 13:08 Ответить
Типові убивці сусідів Українців!! Це тіж самі, окупанти з московії…
А па пріколу, для лайкаф , вони УБИВАЛИ в Одесі ЛЮДЕЙ на 11 році війни московської!
Усе вони, добре розуміли, що робили і для кого, а, як їх заарештували нарешті, ось тільки ТОДІ, ВОНИ і «ЗРОЗУМІЛИ», що убивали Українців-сусідів!! Дурнів🤪 увімкнули…., щоб, як і беркутню, їх відпустили мудрі суддівські, як за «*********** дії»🤬🤬🤬🤬‼️‼️
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05.07.2024 10:54 Ответить
" У разі виявлення "потрібного" об'єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив'язкою до місцевості"
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05.07.2024 10:55 Ответить
Ну якою треба кінченою паскудою бути що б направляти ворожі ракети на своє місто ,цю погань треба безжально знищувати.
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05.07.2024 10:58 Ответить
головне - не позбавляйте виборчого права. Їм після амністії єрмака-татарова ще вибирати президента і ВР.
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05.07.2024 11:05 Ответить
Шо, попались, **********! Теперь довічне світить
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05.07.2024 11:20 Ответить
Палікмахіри і барісти не тільки в нас мають очолювати державу. Тож такі працівниці кафе хочуть і в росії щось масштабніше за стойку бара поочолювати. Тому й просять за роботу зразу в обласному масштабі. Правда, у нас не соромились. Зразу в Раду.
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05.07.2024 11:32 Ответить
Талановиті одеські дівчатка. Таких тре задіяти виключно на розміновування наших територій, бо це робота -- дуже відповідальна.
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05.07.2024 11:44 Ответить
Ці хвойди повинні провести все своє ганебне життя в буцегарні ,
хотя заслуговують на гірший варіант 😡
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05.07.2024 11:45 Ответить
Рибачки Соні...
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05.07.2024 11:59 Ответить
І це вже не пенсіонери. молодь відчайдушно кличе рюській мір - керегують, палять автівки ЗСУ - гроші вирішують. Хаос та чорнота.
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05.07.2024 12:24 Ответить
Подаруйте їх зекам кадирівцям
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05.07.2024 12:36 Ответить
Шалави
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05.07.2024 12:50 Ответить
М-да, у 18 років заїхати на довічне це успіх...
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05.07.2024 12:57 Ответить
"українські адвокати" баканаФФ та рєзнікав з Матіосами їх "відмажуть" пізніше....

фсб "сваїх нє брасаєт"...
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05.07.2024 13:40 Ответить
На жаль подібні новини не рідкість, Пїд час вїйни не до сентїментїв. Треба брати приклад з Британцїв часїв Другої Свїтової Вїйни. Ті коли ловили німецького шпигуна ї його провина була доведена- його вїшали, Мало того, вирок мав виконати його родич. Наприклад , якщо чоловїк виявився шпигуном, його мала повїсити його дружина. Або навпаки. Якщо вїдмовлялися - вїшали обох. Тїльки так можливо викоренити цих проросійских щурячих виродкїв.
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05.07.2024 15:55 Ответить
 
 