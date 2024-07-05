Корректировали ракетные удары РФ по Одессе: СБУ задержала трех участниц агентурной сети ФСБ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу ФСБ, действовавшую в Одессе. В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задача агентов

Как отмечается, по указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре областного центра.

"Чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. В случае обнаружения "нужного" объекта, агенты фотографировались на его фоне, в частности делали селфи с привязкой к местности", - говорится в сообщении.

Больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники.

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Предательницы просили о "своевременной эвакуации"

Также фигурантки пытались обнаружить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны, которые обороняют город с воздуха и морской акватории.

Полученные сведения агенты мессенджером отправляли своему куратору из ФСБ.

Для конспирации во время переписки они скрывались за вымышленными никнеймами, а также использовали анонимный чат. За каждое выполненное задание фигурантки получали от РФ денежное "вознаграждение".

Кроме того, агенты просили оккупантов о "своевременной эвакуации" и трудоустройстве в одну из российских спецслужб.





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Но СБУ сорвала планы врага, задокументировала агентурную группу и задержала всех трех фигуранток, когда они готовили "отчет" в ФСБ.

Что грозит агентам ФСБ?

Также СБУ провела дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

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